Brahian Palacios no se dejó intimidar por Marcelo: así fue el cruce del colombiano por Copa Libertadores

Por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Fluminense recibió la visita de Atlético Mineiro en el Maracara de Río de Janeiro. El cruce, que es uno de los más llamativos de esta instancia, también generó la expectativa por la presencia de jugadores colombianos en ambas escuadras.

Por el lado de Fluminense, Kevin Serna y Jhon Arias fueron de la partida, mientras que Gabriel Fuentes, que recientemente llegó al conjunto brasileño procedente del Junior de Barranquilla, no fue tenido en cuenta por el entrenador Mano Menezes.

Por su parte, Brahian Palacios comenzó en el banco suplente en el Atlético Mineiro al que llegó en marzo del presente año de Atlético Nacional, que recibió 2,7 millones de euros.

El extremo derecho, de 21 años, ingresó a los 80 minutos por Gustavo Scarpa. Sin embargo, más allá de su papel dentro de terreno de juego, el antioqueño fue protagonista por una acción en la que también estuvo involucrado Marcelo, con el que tuvo roce en los instantes finales del encuentro.

Cuando se jugaban el tiempo de adición, se aprecia en la imagen cuando Palacios fue a marcar al ex Real Madrid al que tocó levemente con su brazo; no obstante, esta acción no cayó bien en la estrella brasileña que encaró al cafetero que no se amilanó y le respondió, por lo cual ambos jugadores recibieron el cartón amarillo por parte de Facundo Raúl Tello.

En desarrollo…