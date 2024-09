Carlos Antonio Vélez fue crudo con el panorama de las selecciones nacional: “Perdiendo y terminamos aplaudiendo”

El comentarista habló de la eliminación de la selección Colombia femenina sub-20 del mundial - crédito FCF

La eliminación de la selección Colombia femenina sub-20 de la copa del mundo a manos de Países Bajos dejó un sabor amargo entre los aficionados, que esperaban ver a las dirigidas por Carlos Paniagua en las semifinales del certamen orbital, que se está disputando en el país.

La falta de definición ante las neerlandesas le pasó factura a la selección Colombia femenina, que pese a ir arriba en el marcador en dos oportunidades, se quedó por fuera del mundial tras caer desde el punto blanco del penal en el Pascual Guerrero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La opinión de Carlos Antonio Vélez tras la eliminación de la selección Colombia

La Tricolor quedó eliminada del mundial a manos de Países Bajos - crédito FCF

En su espacio de Palabras Mayores de Antenas 2, el periodista deportivo se refirió a la eliminación de la Tricolor, que era una de las favoritas a levantar el trofeo no solo por su localía, sino por lo hecho en la copa del mundo sub-17 en India en 2022.

Vélez comenzó diciendo que es una aprendiz en el fútbol femenino, ya que no ve de manera recurrente estos encuentros, por lo cual no hizo un señalamiento específico sobre el rendimiento del equipo de Carlos Paniagua.

Sin embargo, el comentarista sí aprovechó el traspié de la selección Colombia femenina en el mundial sub-20 para referirse a las falencias de los combinados nacionales en general.

“Como la historia es repetida en cuanto a selecciones nacionales, yo creo que es hora de hacer unas reflexiones (…) yo no estoy aquí para ser periodismo partidario, ni forofo, ni hincha, ni mucho menos tratar de quedar bien con alguien” comenzó diciendo Carlos Antonio Vélez en la cadena radial.

El primer lugar, el periodista explicó que las medidas que tomó la FIFA de implementar la tarjeta azul para el uso del VAR, es que los protagonistas comprendan las reglas del juego, tomando como ejemplo el uso incensario que el cuerpo técnico de la selección Colombia le dio a esta medida.

Colombia perdió desde el punto blanco del penal con Países Bajos - crédito Colprensa

Por otro lado, el manizaleño aseguró que tanto el seleccionado masculino como femenino les pesa jugar instancias definitivas.

“Esto lo he venido afirmando desde el partido contra Argentina de Copa América: no sabemos jugar los partidos importantes, no los sabemos jugar. Estamos en proceso de aprenderlo. El mismo James Rodríguez dijo después del partido frente Argentina, que era un triunfo muy valioso y que estábamos en carrera de aprender a jugar este tipo de partidos”.

Y agregó: “Estamos metiendo en unas campanas de zalamería y pechiche a todas las selecciones nacionales. Siempre las victimizamos, se ven penales por todas partes, hay robos por todas partes, supuestamente no ganamos porque nos perjudican y mientras no aterricemos va a ser muy difícil. Tendríamos que, menos pechiche, menos folclor, menos zalamería, más exigencia, menos sobrevaloración”.

Acto seguido, Carlos Antonio Vélez aseguró que desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se debe trabajar más en mejorar la talla de las futbolistas, además de otros factores determinantes como la generación de juego y la definición que es programa que está en todas las ramas del balompié cafetero.

“No estamos exigiéndoles a las selecciones nacionales, terminan eliminadas y perdiendo y nosotros terminamos aplaudiendo (…) aquí el respaldo existe, pero la exigencia no, aquí hasta aplaudimos los errores y tratamos de maquillarlos”, afirmó Vélez.

Del mismo modo, arremetió contra los medios de comunicación por su “exceso de zalamería”, dejando de lado las facultades del rival al que poco se le reconoce sus facultades. “Siempre hemos sido mejores e injustamente perdemos. Así nunca vamos a crecer”.

Cabe recordar que, previo al inicio de la Copa América en Estados Unidos, el periodista deportivo aseguró en varias ocasiones que la selección Colombia debía llegar a la final del certamen, por lo hecho tanto en los encuentros amistoso como en las eliminatorias al mundial de 2026.