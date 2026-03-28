Colombia

Intelectuales, artistas y dirigentes políticos anunciaron respaldo a Iván Cepeda y Aida Quilcué con manifiesto desde Antioquia

El pronunciamiento fue emitido por el Frente Unido por el Pacto Histórico, en medio de la agenda del candidato presidencial en Medellín

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Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El colectivo aseguró que aportará análisis técnicos, movilización de ideas y pedagogía política en el departamento - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En medio de la visita del candidato presidencial Iván Cepeda a Medellín, un grupo de intelectuales, artistas, académicos y dirigentes políticos hizo público un manifiesto de respaldo a su aspiración y a la fórmula vicepresidencial de Aida Quilcué.

El documento, fechado el 28 de marzo de 2026, fue suscrito por integrantes del denominado Frente Unido por el Pacto Histórico de Antioquia.

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El pronunciamiento cobra relevancia en un contexto marcado por una reciente decisión judicial relacionadas con declaraciones suyas sobre la historia del departamento. En el texto, los firmantes expresaron su apoyo a la candidatura y su disposición a contribuir en la difusión de su programa político en la región.

El manifiesto señala que el colectivo está integrado por “liberales, conservadores, independientes, militantes de las izquierdas, académicos, artistas e intelectuales”, que afirman respaldar de manera plena la aspiración presidencial de Cepeda.

Nos dirigimos a ustedes para expresarle nuestro apoyo irrestricto y entusiasta a su candidatura presidencial por el PACTO HISTORICO”, se lee en el documento.

Respaldo político desde Antioquia

“Antioquia aguerrida siempre los recibirá con respeto”, señalaron en el manifiesto - crédito @jorgerojas2022/X
“Antioquia aguerrida siempre los recibirá con respeto”, señalaron en el manifiesto - crédito @jorgerojas2022/X

En el texto, los firmantes destacan la trayectoria política del candidato y su papel dentro del proyecto político del actual gobierno. “Nuestra organización reconoce en su trayectoria no solo la coherencia de un líder social y político incansable, sino la garantía de continuidad para las transformaciones estructurales emprendidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro”, indicaron.

El documento también incluye un mensaje dirigido al papel de Antioquia dentro del escenario político nacional. “Antioquia aguerrida siempre los recibirá con respeto”, afirmaron, al tiempo que señalaron su intención de aportar al programa del candidato mediante análisis técnicos, movilización de ideas y pedagogía política en el departamento.

Los firmantes manifestaron además que consideran el proyecto político como un proceso en desarrollo. “Entendemos que el proyecto del Cambio es un proceso histórico, por lo que requiere de un líder como usted, sereno, respetuoso y atento a escuchar a nuestros conciudadanos para enfrentar los retos del siglo XXI”, añadieron.

El documento está suscrito por diversas figuras, entre ellas exsenadores, exrepresentantes a la Cámara, exfuncionarios públicos, académicos, profesionales de distintas áreas y líderes políticos regionales, quienes integran el colectivo que promueve el respaldo a la candidatura.

Pronunciamiento de Iván Cepeda desde Medellín

El juzgado de Medellín concluyó que el discurso de Iván Cepeda Castro está amparado por la libertad de expresión y no vulnera los derechos de los habitantes de Antioquia - crédito Iván Cepeda/X
Iván Cepeda afirmó que no acudía a rectificar sus posturas durante su intervención pública en Antioquia - crédito @IvanCepedaCast/X

Durante un evento realizado el sábado 28 de marzo, el candidato se refirió a su presencia en la ciudad e hizo afirmaciones sobre el expresidente Álvaro Uribe y otros actores políticos, relacionadas con presuntos vínculos históricos con estructuras ilegales.

Desde que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, se hizo de la mano de los clanes familiares del cartel de Medellín (..) Él y su hermano Santiago, hoy condenado como jefe paramilitar, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores (...) de clanes como los Ochoa, los Gallón Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa”, expresó durante el evento.

Cabe recordar que, recientemente, el Juzgado Décimo Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín resolvió una acción de tutela interpuesta por tres ciudadanos contra Cepeda, tras señalar que en un documento de programa de gobierno difundido en marzo de 2026, el candidato afirmó que Antioquia “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo del Estado”.

Durante el proceso, Cepeda sostuvo que las afirmaciones habían sido descontextualizadas y que no constituían un acto de estigmatización contra el departamento ni sus habitantes.

Iván Cepeda confirmó que Aída Quilcué será su candidata a la vicepresidencia, en un movimiento que busca fortalecer la participación de los pueblos indígenas - crédito @aida_quilcue/X
Aída Quilcué es la candidata a la vicepresidencia de Iván Cepeda, en un movimiento que busca fortalecer la participación de los pueblos indígenas - crédito @aida_quilcue/X

Según el despacho judicial, dichas expresiones se enmarcan dentro de una narración histórica sobre fenómenos de violencia desde la década de 1980. El juzgado indicó que “Iván Cepeda Castro expresó que ha de ser declarada improcedente la acción de tutela, toda vez que las afirmaciones realizadas fueron descontextualizadas por los accionantes”, y añadió que estas no implican una afectación directa a los derechos invocados.

Asimismo, el fallo señaló que las referencias hechas por el candidato tenían un propósito narrativo. “Fueron referidas como mecanismo narrativo para exaltar virtudes de los habitantes del territorio antioqueño y no precisamente para generar criterios o parámetros de estigmatización”, precisó el despacho.

El juez William Fernando Londoño Brand concluyó que una lectura integral del discurso permite establecer que la intención del candidato no era estigmatizar a la población. “La intención de Iván Cepeda Castro es enarbolar la resiliencia y capacidad de transformación de los habitantes del Departamento de Antioquia, más no el de estigmatizarlos”, determinó.

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