Así reseña la prensa francesa el partido amistoso ante Colombia por la fecha FIFA: “El ambiente sigue distendido”

Francia se prepara para rotar el equipo ante Colombia, según dijo el técnico Didier Deschamps y la prensa de Francia-crédito Winslow Townson/Imagn Images

La selección Colombia se prepara para lo que será el último partido de la doble fecha FIFA ante Francia, el 29 de marzo de 2026 en Maryland (Washington, Estados Unidos).

De esta forma, el equipo de Néstor Lorenzo se prepara para dar una mejor versión a nivel futbolístico tras la derrota ante Croacia, el 26 de marzo de 2026, en Orlando, Florida.

Por este motivo, la prensa francesa informó sobre los principales novedades que entregaría la selección de Francia de cara al duelo ante la Tricolor.

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Uno de los principales canales de Francia habló sobre los cambios que harían Didier Deschamps para el partido ante Colombia-crédito RMC Sport

Uno de los que se encargó de hablar de la actualidad en el entorno de la selección de Francia, fue el canal RMC Sports.

Allí mencionaron que el ambiente del cuadro Galo para el partido ante Colombia es distendido, a pocas horas de jugar el segundo amistoso por la fecha FIFA.

“Los jugadores de la selección francesa llegaron a Washington el jueves por la noche, tras su victoria por 2-1 sobre Brasil. Su llegada a la capital estadounidense se produjo después de un viaje algo más largo de lo previsto, con importantes controles de seguridad en el aeropuerto Logan. Sin embargo, esto no impidió que la mayoría del equipo se tomara un tiempo para relajarse. En privado, todos coinciden en que el ambiente sigue siendo muy distendido. Esto también se refleja en la actitud del seleccionador Didier Deschamps", dijeron.

Otro de los diarios más importantes que habló sobre el subcampeón en Qatar 2022 fue el diario L’Equipe, uno de los principales diarios deportivos de dicho país, confirmando lo que dijo el técnico Didier Deschamps después de la victoria ante Brasil: el equipo se cambiará para el duelo ante los Cafeteros, aunque confirmó el estado de salud del jugador del París Saint-Germain, Desire Doué, posible titular ante el equipo de Néstor Lorenzo y que aún es duda para jugar:

El diario deportivo más importante de Francia detalló situaciones de los entrenamientos en Washington-crédito L'Equipe

“El entrenador esperaba poder cambiar casi por completo su once inicial. Quizás no pueda. Désiré Doué, quien se esperaba que fuera titular en la banda izquierda, sufre de dolor de espalda. Su estado deberá ser monitoreado, pero las probabilidades de que juegue de titular el viernes por la noche (en el juego anterior ante Brasil) eran bajas”, detallaron.

Así fue el último partido entre Francia y Colombia: La Tricolor remontó con Juan Fernando Quintero y Falcao a la carga

La última vez que se vieron colombianos y franceses fue en el Stade France de París, el 23 de marzo de 2018-crédito @FCFSeleccionCol/X

En el antecedente más inmediato, la victoria de Colombia sobre Francia el 23 de marzo de 2018 en el Stade de France representó el primer triunfo del conjunto sudamericano en territorio galo, tras revertir una desventaja de 2-0 y finalizar con un 3-2. Este resultado fue posible por los goles de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero, y marcó un hito en los enfrentamientos entre ambos países.

El desarrollo de aquel encuentro muestra la resiliencia colombiana frente a una Francia que evidenció rapidez y control en el mediocampo durante los primeros minutos: N’Golo Kanté y Blaise Matuidi dominaron la zona central e impidieron conexiones hacia James Rodríguez. A los 10 minutos, Olivier Giroud abrió el marcador al aprovechar una desconcentración del arquero David Ospina tras un centro de Lucas Digne. El dato sobresaliente: con ese gol, Giroud sumó 30 goles en 70 partidos para su selección.

Francia amplió su ventaja al minuto 25 con un contragolpe coordinado por Djibril Sidibé, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, finalizado por Thomas Lemar tras asistencia del propio Mbappé. Colombia descontó rápidamente gracias a un centro de Muriel que sorprendió a la defensa francesa al minuto 28.

En la segunda mitad, la selección sudamericana reajustó su planteo y al minuto 62 consiguió el empate con una jugada en la que Matheus Uribe recuperó el balón, Carlos Sánchez asistió a James Rodríguez, quien finalmente sirvió a Radamel Falcao para sellar el 2-2. A cinco minutos del final, un penalti sobre José Izquierdo fue convertido por Juan Fernando Quintero para decretar el resultado final.

El duelo del 29 de marzo de 2026 adquiere una dimensión especial por la longevidad deportiva y la vigencia de futbolistas como James Rodríguez y Kylian Mbappé, representando papeles destacados en 2018 y encabezan nuevamente sus selecciones.

La presencia de jugadores como Camilo Vargas y Juan Fernando Quintero entre los convocados de Colombia, así como la continuidad de figuras galas, evidencia la importancia estratégica que ambos equipos otorgan a este reencuentro, no sólo como preparación sino como reafirmación de una rivalidad que ha crecido en la última década.

A continuación, esta es la lista de jugadores que estuvieron en Colombia durante ese partido:

Davinson Sánchez

Santiago Arias

Camilo Vargas

Jefferson Lerma

Johan Mojica

Juan Fernando Quintero

James Rodríguez

Y la lista de jugadores de Francia:

Kylian Mbappé

Lucas Digne