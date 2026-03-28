Deportes

Así reseña la prensa francesa el partido amistoso ante Colombia por la fecha FIFA: “El ambiente sigue distendido”

Los medios principales del país Galo habló sobre los detalles de preparación de la selección de Didier Deschamps ante la Tricolor

Guardar
Francia se prepara para rotar el equipo ante Colombia, según dijo el técnico Didier Deschamps y la prensa de Francia-crédito Winslow Townson/Imagn Images
Francia se prepara para rotar el equipo ante Colombia, según dijo el técnico Didier Deschamps y la prensa de Francia-crédito Winslow Townson/Imagn Images

La selección Colombia se prepara para lo que será el último partido de la doble fecha FIFA ante Francia, el 29 de marzo de 2026 en Maryland (Washington, Estados Unidos).

De esta forma, el equipo de Néstor Lorenzo se prepara para dar una mejor versión a nivel futbolístico tras la derrota ante Croacia, el 26 de marzo de 2026, en Orlando, Florida.

Por este motivo, la prensa francesa informó sobre los principales novedades que entregaría la selección de Francia de cara al duelo ante la Tricolor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los principales canales de Francia habló sobre los cambios que harían Didier Deschamps para el partido ante Colombia-crédito RMC Sport
Uno de los principales canales de Francia habló sobre los cambios que harían Didier Deschamps para el partido ante Colombia-crédito RMC Sport

Uno de los que se encargó de hablar de la actualidad en el entorno de la selección de Francia, fue el canal RMC Sports.

Allí mencionaron que el ambiente del cuadro Galo para el partido ante Colombia es distendido, a pocas horas de jugar el segundo amistoso por la fecha FIFA.

“Los jugadores de la selección francesa llegaron a Washington el jueves por la noche, tras su victoria por 2-1 sobre Brasil. Su llegada a la capital estadounidense se produjo después de un viaje algo más largo de lo previsto, con importantes controles de seguridad en el aeropuerto Logan. Sin embargo, esto no impidió que la mayoría del equipo se tomara un tiempo para relajarse. En privado, todos coinciden en que el ambiente sigue siendo muy distendido. Esto también se refleja en la actitud del seleccionador Didier Deschamps", dijeron.

Otro de los diarios más importantes que habló sobre el subcampeón en Qatar 2022 fue el diario L’Equipe, uno de los principales diarios deportivos de dicho país, confirmando lo que dijo el técnico Didier Deschamps después de la victoria ante Brasil: el equipo se cambiará para el duelo ante los Cafeteros, aunque confirmó el estado de salud del jugador del París Saint-Germain, Desire Doué, posible titular ante el equipo de Néstor Lorenzo y que aún es duda para jugar:

El diario deportivo más importante de Francia detalló situaciones de los entrenamientos en Washington-crédito L'Equipe
El diario deportivo más importante de Francia detalló situaciones de los entrenamientos en Washington-crédito L'Equipe

“El entrenador esperaba poder cambiar casi por completo su once inicial. Quizás no pueda. Désiré Doué, quien se esperaba que fuera titular en la banda izquierda, sufre de dolor de espalda. Su estado deberá ser monitoreado, pero las probabilidades de que juegue de titular el viernes por la noche (en el juego anterior ante Brasil) eran bajas”, detallaron.

Así fue el último partido entre Francia y Colombia: La Tricolor remontó con Juan Fernando Quintero y Falcao a la carga

La última vez que se vieron colombianos y franceses fue en el Stade France de París, el 23 de marzo de 2018-crédito @FCFSeleccionCol/X
La última vez que se vieron colombianos y franceses fue en el Stade France de París, el 23 de marzo de 2018-crédito @FCFSeleccionCol/X

En el antecedente más inmediato, la victoria de Colombia sobre Francia el 23 de marzo de 2018 en el Stade de France representó el primer triunfo del conjunto sudamericano en territorio galo, tras revertir una desventaja de 2-0 y finalizar con un 3-2. Este resultado fue posible por los goles de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero, y marcó un hito en los enfrentamientos entre ambos países.

El desarrollo de aquel encuentro muestra la resiliencia colombiana frente a una Francia que evidenció rapidez y control en el mediocampo durante los primeros minutos: N’Golo Kanté y Blaise Matuidi dominaron la zona central e impidieron conexiones hacia James Rodríguez. A los 10 minutos, Olivier Giroud abrió el marcador al aprovechar una desconcentración del arquero David Ospina tras un centro de Lucas Digne. El dato sobresaliente: con ese gol, Giroud sumó 30 goles en 70 partidos para su selección.

Francia amplió su ventaja al minuto 25 con un contragolpe coordinado por Djibril Sidibé, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, finalizado por Thomas Lemar tras asistencia del propio Mbappé. Colombia descontó rápidamente gracias a un centro de Muriel que sorprendió a la defensa francesa al minuto 28.

En la segunda mitad, la selección sudamericana reajustó su planteo y al minuto 62 consiguió el empate con una jugada en la que Matheus Uribe recuperó el balón, Carlos Sánchez asistió a James Rodríguez, quien finalmente sirvió a Radamel Falcao para sellar el 2-2. A cinco minutos del final, un penalti sobre José Izquierdo fue convertido por Juan Fernando Quintero para decretar el resultado final.

El duelo del 29 de marzo de 2026 adquiere una dimensión especial por la longevidad deportiva y la vigencia de futbolistas como James Rodríguez y Kylian Mbappé, representando papeles destacados en 2018 y encabezan nuevamente sus selecciones.

La presencia de jugadores como Camilo Vargas y Juan Fernando Quintero entre los convocados de Colombia, así como la continuidad de figuras galas, evidencia la importancia estratégica que ambos equipos otorgan a este reencuentro, no sólo como preparación sino como reafirmación de una rivalidad que ha crecido en la última década.

A continuación, esta es la lista de jugadores que estuvieron en Colombia durante ese partido:

  • Davinson Sánchez
  • Santiago Arias
  • Camilo Vargas
  • Jefferson Lerma
  • Johan Mojica
  • Juan Fernando Quintero
  • James Rodríguez

Y la lista de jugadores de Francia:

  • Kylian Mbappé
  • Lucas Digne

Temas Relacionados

Selección ColombiaSelección FranciaFrancia vs. ColombiaDidier DeschampsColombia-Deportes

Más Noticias

Así fue el encuentro del jugador de fútbol americano colombiano Christian González con Vinicius Jr., estrella de la selección de Brasil

El esquinero de los New England Patriots y la estrella del Real Madrid intercambiaron camisetas autografiadas tras el Brasil-Francia en Boston

Así fue el encuentro del jugador de fútbol americano colombiano Christian González con Vinicius Jr., estrella de la selección de Brasil

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

La Tricolor se prepara para su último partido en la fecha FIFA de marzo de 2026, y Jhon Arias, Santiago Arias y Yerson Mosquera entregaron sus sensaciones para el duelo ante los Galos

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

Ramón Jesurún habló sobre el presente del capitán de la selección Colombia previo al duelo ante el subcampeón del mundo

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

Etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: el danés Jonas Vingegaard vuelve a ganar y Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano

La ronda catalana tendrá su fin el 29 de marzo de 2026, y en la jornada entre Berga y Queralt (contando con 158 kilómetros), y la alta montaña como protagonista

Etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: el danés Jonas Vingegaard vuelve a ganar y Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Santa Fe ante Bucaramanga: el León se volvió a meter en la pelea por el grupo de los 8

El León logró una victoria clave en el estadio Americo Montanini, y el técnico Pablo Repetto tomó un segundo aire para continuar en su cargo

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Santa Fe ante Bucaramanga: el León se volvió a meter en la pelea por el grupo de los 8
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Yaya Muñoz reveló cómo fue su experiencia con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso: “Lo que vi mientras trabajé allá”

Crecen las señales de un romance entre Lina Tejeiro y Ryan Castro: esto es lo que se dice en redes

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Deportes

Así fue el encuentro del jugador de fútbol americano colombiano Christian González con Vinicius Jr., estrella de la selección de Brasil

Así fue el encuentro del jugador de fútbol americano colombiano Christian González con Vinicius Jr., estrella de la selección de Brasil

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

Etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: el danés Jonas Vingegaard vuelve a ganar y Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Santa Fe ante Bucaramanga: el León se volvió a meter en la pelea por el grupo de los 8