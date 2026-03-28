Así fue el encuentro del jugador de fútbol americano colombiano Christian González con Vinicius Jr., estrella de la selección de Brasil

El jugador colombiano tuvo un intercambio de camisetas con la estrella de la selección de Brasil y el Real Madrid-crédito @Patriots/X

El colombiano Christian González, esquinero (jugador defensivo que se alinea en los extremos, frente a los receptores abiertos, con la misión principal de cubrir sus rutas e impedir que reciban pases) de los New England Patriots, y que estuvo presente en el Superbowl (final de la NFL del fútbol americano ante Seattle Seahawks en 2026) protagonizó un encuentro memorable con Vinicius Jr., delantero del Real Madrid y de la selección de Brasil, tras el amistoso entre Brasil y Francia disputado en el Gillette Stadium de Boston.

En una escena que rápidamente se difundió en redes sociales, ambos deportistas intercambiaron camisetas autografiadas, consolidando el vínculo entre dos referentes que provienen de tradiciones deportivas distintas pero comparten el reconocimiento internacional alcanzado en 2026 tras un año clave en sus trayectorias.

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El encuentro entre el jugador del fútbol americano y la estrella de la selección de Brasil estuvo marcado por el regalo de la gran figura del Real Madrid al atleta colombiano-crédito @Patriots/X

El gesto de González y Vinicius Jr. no fue anecdótico: el colombiano, figura consolidada en la NFL y exponente latino en el fútbol americano profesional de Estados Unidos, se acercó al camerino de Brasil después del partido e intercambió con el brasileño su camiseta azul de los Patriots con el número 0, también autografiada.

A cambio, Vinicius Jr. le entregó la característica camiseta “10” de la selección, versión visitante en azul, dedicada especialmente a González, según documentó Win Sports. El escenario de este intercambio fue el Gillette Stadium, sede de los Patriots y del New England Revolution de la MLS, con capacidad para 68.756 espectadores, el mismo donde el colombiano entrena y disputa sus encuentros habituales.

Este fue el momento cuando el colombiano estuvo presente en el amistoso-crédito @Patriots/X

La reunión ocurrió al término del amistoso internacional en el que Francia venció 2-1 a Brasil. Para el conjunto francés, Kylian Mbappé anotó a los 32 minutos y Hugo Ekitike amplió la ventaja a los 65; Gleison Bremer descontó para Brasil a los 78 minutos. Tras esta derrota, el seleccionado francés programó su siguiente partido contra Colombia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, previsto para el domingo a las 14:00, hora colombiana.

El valor simbólico del intercambio: fusión de dos culturas deportivas

Vinicius Junior en el amistoso entre Francia y Brasil, en Boston, Estados Unidos-crédito Brian Snyder/REUTERS

La secuencia, publicada por las cuentas oficiales de los Patriots y de la NFL, mostró a González y Vinicius Jr. en un ambiente distendido, intercambiando elogios y compartiendo su admiración mutua en el camerino brasileño. La acción subrayó el impacto de Christian González como rostro emergente de la comunidad latina en la NFL tras haber disputado el Super Bowl de ese año y ser considerado una de las realidades más brillantes de la NFL”.

Vinicius Jr., que milita en el Real Madrid y es uno de los nombres principales de la “Canarinha”, respondió al gesto del colombiano con la dedicatoria en la camiseta, en una muestra de fraternidad deportiva entre el fútbol americano y el fútbol internacional.

El encuentro entre González y Vinicius Jr. representó una convergencia pocas veces vista entre figuras de los deportes más populares de América, reforzando sus posiciones como embajadores de sus respectivas disciplinas y evidenciando cómo el deporte trasciende fronteras y disciplinas, consolidando nuevas narrativas para atletas latinos en escenarios globales.

Francia venció a Brasil y llega motivado al duelo ante Colombia: así fue el partido

Francia derrotó a Brasil en su primer amistoso de la fecha FIFA-crédito Winslow Townson/Imagn Images

La selección de Francia derrotó por 2-1 a Brasil en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un amistoso internacional disputado el 26 de marzo, resultado que refuerza el favoritismo de los europeos en la previa del duelo ante Colombia, último partido de preparación antes de definir la nómina para el Mundial 2026. El rendimiento del conjunto francés, con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, evidenció la solidez ofensiva que presentará el equipo dirigido por Didier Deschamps, próximo rival de Colombia el 29 de marzo, en Estados Unidos, México y Canadá.

Francia dispuso de un bloque ofensivo encabezado por Mbappé, que abrió el marcador tras un pase de Ousmane Dembélé en una jugada de contragolpe. El delantero del Real Madrid superó en velocidad y definición al portero Ederson Moraes. Posteriormente, Hugo Ekitike amplió la ventaja a los 65 minutos, rematando en el área y sorprendiendo a los aficionados presentes.

El último tramo del encuentro dejó claro que Francia mantuvo el control táctico y que su ofensiva buscará explotar espacios ante la selección Colombia en su siguiente amistoso. El partido será clave porque representa la última instancia de prueba antes de que ambas selecciones cierren sus listas de 26 convocados para el torneo mundial.

El análisis del rendimiento de Francia ante Brasil deja en evidencia una estructura ofensiva rápida y contundente. Kylian Mbappé actúa como eje en el área, acompañado en las bandas por Ousmane Dembélé y Hugo Ekitike, combinación que otorga amplitud y profundidad al ataque francés.

el mediocampo europeo se apoya en la capacidad técnica de Michael Olise, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, y de Aurélien Tchouaméni, destacada figura del Real Madrid con perfil ofensivo.