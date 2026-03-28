Colombia

Crecen las señales de un romance entre Lina Tejeiro y Ryan Castro: esto es lo que se dice en redes

Una confesión pública de Lina Tejeiro sobre su “crush” y una serie de mensajes sugerentes de Ryan Castro mantienen a sus seguidores atentos. El intercambio de indirectas y gestos ha desatado debates y expectativa en plataformas digitales

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Ryan Castro habría respondido a comentario de Lina Tejeiro - crédito @crédito @ryancastro/IG
Lina Tejeiro y Ryan Castro generan revuelo con mensajes y gestos en redes - crédito @crédito @ryancastro/IG

La vida sentimental de Lina Tejeiro ha vuelto a captar la atención en redes sociales, esta vez en torno a los rumores de un posible acercamiento con Ryan Castro, uno de los artistas urbanos más reconocidos del país.

Todo comenzó durante una conversación en el pódcast 40 Grados, donde la actriz no dudó en manifestar abiertamente su interés por el cantante.

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Con una espontaneidad que la caracteriza, Tejeiro mencionó a Ryan Castro y acompañó su confesión con el gesto “Awoo”, una expresión asociada al artista y que muchos interpretaron como una señal directa.

El momento rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X, donde usuarios replicaron el fragmento, lo convirtieron en tendencia y generaron miles de comentarios. Varios seguidores celebraron la sinceridad de Tejeiro al hablar de su “crush”, mientras otros resaltaron la química y el juego de señales entre ambas figuras del entretenimiento.

El artista no pasó desapercibido, pues esta era la primera vez que asistía a los Grammy - crédito Instagram
La vida sentimental de Lina Tejeiro vuelve a ser tema central en redes sociales por los rumores de un acercamiento con Ryan Castro - crédito Instagram

Días después de la viralización del episodio, Ryan Castro avivó aún más las especulaciones con una serie de mensajes en sus propias redes sociales. Uno de los textos más comentados fue: “yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”, frase que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a Lina Tejeiro. Aunque el cantante no hizo una mención explícita, el contexto resultó suficiente para que los fanáticos comenzaran a especular sobre una posible interacción entre los dos.

El intercambio de indirectas no terminó ahí. En un video de TikTok con la creadora Aria Vega, Ryan Castro siguió alimentando las teorías al realizar una “L” con la mano justo cuando la canción decía “yo te llego”, gesto que los seguidores rápidamente asociaron con Lina. Además, el cantante compartió otros mensajes como “y si entra el Awoo” y “Novio no, Ryan sí”, los cuales fueron interpretados en redes como referencias directas a la actriz y a su reciente confesión.

Aunque ni Lina Tejeiro ni Ryan Castro han confirmado que exista algún tipo de acercamiento más allá de las redes, el cruce de mensajes, gestos y frases ha mantenido la conversación viva y a sus seguidores atentos a cualquier señal. Por el momento, la interacción entre ambos se ha convertido en uno de los temas más comentados del entretenimiento colombiano, dejando abierta la posibilidad de que pronto se conozcan más detalles sobre esta historia que ya genera expectativa entre sus fanáticos.

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El cantante participó en un video de TikTok con gestos y frases como “y si entra el Awoo” y “Novio no, Ryan sí”, alimentando las especulaciones - crédito @linatejeiro/IG

Rumores sobre la continuidad de Lina Tejeiro en ‘MasterChef Celebrity’ por reiteradas ausencias en grabaciones

La presencia de Lina Tejeiro en la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia ha generado gran expectativa entre la audiencia, pero también ha estado marcada por rumores y desafíos logísticos que podrían afectar su continuidad en el programa.

Aunque su participación fue anunciada como una de las más atractivas de la nueva edición, versiones recientes señalan que la actriz ha tenido dificultades para cumplir con todas las jornadas de grabación.

Según trascendió en el programa digital La Corona TV, Lina Tejeiro ha solicitado permisos de manera reiterada debido a compromisos previos con campañas publicitarias y proyectos de contenido digital ya pactados. Estas inasistencias han llevado a la producción a reorganizar el cronograma, ajustar retos y modificar la logística para cubrir las ausencias de una de sus figuras principales.

Lina Tejeiro enfrenta dificultades previo al estreno de MasterChef Celebrity Colombia - crédito @linatejeiro/ Instagram
Lina Tejeiro enfrenta dificultades previo al estreno de MasterChef Celebrity Colombia - crédito @linatejeiro/ Instagram

“Parece que no todo está saliendo con su punto de sal, nos cuentas que supuestamente Lina ha vivido pidiendo permiso reiteradamente. Razón: Dicen que son compromisos publicitarios. Campañas que ya estaban firmadas y que tiene que cumplir”, explicó el presentador Ariel Osorio.

El tema ha generado debate entre los seguidores del reality, quienes en redes sociales han expresado su preocupación por la posible eliminación anticipada de Tejeiro. Comentarios como “O sea que Lina no va a durar” y “yo voy a ver eso por ella y casi no va a estar” reflejan la incertidumbre sobre el futuro de la actriz en la competencia. El equipo de producción, por su parte, se ha visto obligado a adaptar la dinámica del programa cada vez que la participante solicita ausentarse, lo que ha sumado tensión al desarrollo de las grabaciones.

Lina Tejeiro se lanza a la aventura de MasterChef Celebrity 2026 y sus fans ya celebran el reto - crédito @linatejeiro/IG
Según La Corona TV, la actriz ha solicitado permisos reiterados, lo que ha obligado a la producción a ajustar los cronogramas y retos. - crédito @linatejeiro/IG

Hasta el momento, Lina Tejeiro no se ha pronunciado públicamente ni ha desmentido los rumores, por lo que la expectativa crece de cara al estreno del programa en la señal del Canal RCN. El resultado de su desempeño y la resolución de estas dificultades solo se conocerán con el avance de la temporada.

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