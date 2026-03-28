Elecciones Colombia 2026: cómo comprobar si su voto fue registrado y qué hacer si no aparece en el formulario E-14

La consulta del formulario E-14 permite a los votantes verificar si su voto fue correctamente registrado en las elecciones legislativas 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Tras la conclusión de los escrutinios de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Colombia, muchos ciudadanos se preguntan cómo verificar si su voto fue contado y registrado correctamente. Con la definición de las curules en el Congreso para el próximo cuatrienio, la transparencia en el proceso electoral sigue siendo un tema prioritario, especialmente ante reportes en redes sociales de sufragantes que no encuentran su voto reflejado en los formularios oficiales.

El conteo inicial de votos se realiza en el formulario E-14, documento fundamental del preconteo que contiene la sumatoria de sufragios en cada mesa. Aunque estos formularios no constituyen el resultado final —ya que posteriormente las comisiones escrutadoras revisan actas y corrigen posibles errores—, su consulta es la vía más directa para que cualquier ciudadano pueda rastrear su voto y detectar inconsistencias preliminares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Cómo consultar si tu voto fue contado?

Los ciudadanos pueden consultar el E-14 seleccionando el departamento, corporación, municipio, zona y mesa en el sitio de la Registraduría - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil facilitó el acceso a los formularios E-14 correspondientes a cada mesa de votación. Para saber si su voto aparece reflejado, siga estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la Registraduría Nacional (www.registraduria.gov.co). Haga clic en la sección “Elecciones 2026”. Seleccione la opción “Congreso de la República”. Ingrese a “Actas E-14 de Delegados”. Elija el departamento, la corporación (Senado, Cámara, Consultas o Citrep), municipio, zona y puesto de votación. Seleccione la mesa en la que sufragó y revise cuidadosamente el formulario E-14.

El número de puesto y mesa aparece en el certificado electoral entregado tras votar. Al revisar el E-14, verifique que su voto por el candidato o partido de preferencia esté consignado en la suma de la mesa. Si detecta que su sufragio no aparece, podría estar ante una irregularidad de preconteo.

El formulario E-14 es el primer registro, pero no es el definitivo. Si su voto no figura allí, es posible que durante el escrutinio se haya corregido la inconsistencia. Por ello, los resultados finales se consolidan solo tras la revisión exhaustiva de las actas de cada mesa en el proceso de escrutinio, que este año abarcó casi el 100% de las mesas a corte del 27 de marzo de 2026.

En caso de inconsistencias en el E-14, los votantes pueden presentar denuncias ante la Registraduría Nacional o el Consejo Nacional Electoral - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

¿Qué hacer si se detecta una inconsistencia?

Si encuentras que su voto no aparece en el E-14, puede:

Contactar al movimiento político, candidata o candidato por quien votó, que suele disponer de abogados y testigos en las comisiones escrutadoras.

Solicitar asesoría jurídica e intervenir ante las autoridades electorales.

Presentar una denuncia formal ante la Registraduría Nacional o el Consejo Nacional Electoral (CNE), detallando el caso y aportando pruebas.

Los partidos más organizados, como el Pacto Histórico, contaron con redes de veeduría y más de 1.000 abogados en el proceso, lo que permitió recuperar curules y votos en varios territorios, especialmente en Bogotá y Antioquia. En la capital, por ejemplo, se recuperaron 17.255 votos tras el escrutinio final, según Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico.

Balance e impacto de los escrutinios

La jornada de escrutinios confirmó la composición definitiva del Congreso, con el Pacto Histórico como la mayor fuerza política para el periodo 2026-2030. En Bogotá, la coalición logró la elección de ocho representantes, mientras que otras fuerzas como el Centro Democrático y la Alianza Verde también consolidaron su presencia.

María Fernanda Carrascal confirmó que el Pacto Histórico logró 42 curules - crédito @MafeCarrascal/X

A corte del 27 de marzo de 2026, la Registraduría confirmó que ya se han escrutado el 99,88% de las mesas del Senado y la Cámara, y el 100% de las consultas y de las circunscripciones de paz (Citrep). En el caso de Bogotá, la composición final de la Cámara quedó de la siguiente manera:

Pacto Histórico (8): María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Landínez, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas y Gabriel Becerra.

Centro Democrático (6): Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, David Gerardo Cote, Nelly Mosquera, Jesús “Chucho” Lorduy y Luz Marina Gordillo.

Alianza Verde (2): Catherine Juvinao y Mauricio Toro.

Salvación Nacional (1): Carol Stefanny Borda

Partido Liberal (1): Bleidy del Carmen Pérez