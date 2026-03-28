Yaya Muñoz reveló cómo fue su experiencia con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso: “Lo que vi mientras trabajé allá”

La panelista de Dímelo King relató su experiencia en Caracol Televisión tras ser consultada en redes por los recientes escándalos. - crédito @dahianlorena/IG

Yaya Muñoz se volvió tendencia tras compartir su experiencia en Caracol Televisión, en medio del escándalo que llevó al canal a iniciar investigaciones por denuncias de presunto acoso sexual contra dos presentadores.

A esta situación se sumó la desvinculación de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, quienes, aunque no fueron vinculados oficialmente a las dos denuncias anunciadas por la empresa, sí fueron mencionados en señalamientos anónimos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

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En ese contexto, Yaya fue cuestionada en el programa Dímelo King sobre su experiencia trabajando en Caracol, pero específicamente con los dos presentadores señalados, de los que aseguró no haber tenido problemas con los periodistas.

Yaya Muñoz se volvió tendencia al compartir su experiencia trabajando en Caracol Televisión, en medio de la controversia por denuncias de acoso sexual contra dos presentadores - crédito @yayamuñoz/IG

“Yo estuve en Caracol Televisión y en RCN también, trabajé con Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, nos seguimos en las redes sociales”, dijo Yaya, momento en que Dímelo King preguntó si se había sentido acosada. “No y de verdad me sorprende demasiado, Jorge Alfredo Vargas, porque lo que yo vi mientras trabajé allá fue muy respetuoso, por su familia, siempre fue muy bien”, dijo Yaya.

Aunque Muñoz aseguró que el trato de Orrego fue diferente, también fue cordial y lo consideró respetuoso. “Con el otro señor, Ricardo Orrego, sí había más sonrisas. Sí me sorprende un poco más del otro lado (Jorge Alfredo) que de Ricardo”, añadió Yaya.

“La verdad de Jorge Alfredo Vargas nos sorprende a todas”, “lo pensó demasiado para responder”, “total Jorge Alfredo es un gran señor 🥰“, ”Yo creo que en esa acusación hay algo que no cuadra", dicen algunas de las reacciones.

Durante una entrevista en Dímelo King, Yaya fue consultada sobre su experiencia laboral con los presentadores señalados - crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG

Jimena Rugeles publica conversaciones con Ricardo Orrego y suma presión al caso de acoso en medios

En medio de la investigación interna por presunto acoso sexual en Caracol Televisión, la denuncia pública de Jimena Rugeles sumó un nuevo capítulo al caso que involucra a figuras reconocidas del canal.

Rugeles, pareja del director de cine Simón Brand, compartió capturas de pantalla que muestran supuestas conversaciones enviadas por el periodista deportivo Ricardo Orrego a través de redes sociales, en las que le proponía encuentros personales y respondía a sus fotografías con mensajes y emojis sugestivos.

Jimena Rugeles expuso mensajes privados que le habría enviado Ricardo Orrego - crédito @letengoelchisme @jimenarugeles/ Instagram

En los mensajes que hizo públicos, se leen frases como: “La vida en una foto... ¿Cuándo por Bogotá?” y “Jimeeeeee... sería lindo oírte (tantas imágenes, tantos lugares)... Cafecito!!!”, acompañadas de emojis de fuego y corazones. Rugeles aclaró que nunca mantuvo contacto previo con Orrego, y en el texto que acompañó la publicación expresó: “Y no, este tipo no me conoce. Estos tipos saben lo que hacen. Esto no es un hecho aislado. No es un man queriendo conocerme de manera inocente... ¿Qué hace un tipo de estos buscando mujeres?”.

La divulgación de estos chats se suma a la ola de testimonios y denuncias que han circulado en redes sociales, y ha reavivado el debate sobre la cultura laboral y las dinámicas de poder dentro de uno de los medios más influyentes del país. El canal, por su parte, ya había anunciado la terminación del vínculo laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, aclarando que la decisión “no constituye un juicio de valor sobre los hechos denunciados” y que busca no interferir en las investigaciones en curso ni en el debido proceso.

La publicación de Rugeles generó opiniones divididas en redes. Una usuaria cuestionó la denuncia asegurando que “veo un hombre coqueteándole normalmente a una mujer bonita, bajo ese argumento, cualquier acercamiento que se haga de un hombre con una mujer es calificado como acoso... estoy en desacuerdo con ese tipo de publicación, y soy MUJER”. Ante ese comentario, Jimena respondió: “Mujeres. No sean así. Aprendamos a diferenciar”.

Jimena le respondió a usuaria que aseguró que no había acoso en los comentarios de Orrego - crédito @jimenarugeles/ Instagram

En el contexto del escándalo, la apoderada de Ricardo Orrego emitió un comunicado en el que explicó que la terminación del contrato laboral fue una decisión unilateral del canal, que no existe una investigación disciplinaria concluida ni sanción en firme contra su representado, y que cualquier afectación a su buen nombre carece de sustento jurídico. Además, la defensa de Orrego reiteró la disposición del periodista para colaborar con las autoridades y pidió respeto por la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa.