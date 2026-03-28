Cadáver de un hombre apareció flotando en un caño en el sur de Cali: testigos habrían escuchado disparos previos

De acuerdo con testigos, antes del macabro hallazgo se escucharon varios disparos - crédito Jorge Orlando Menese Rivera/Facebook

Un macabro hallazgo se reportó en la tarde del sábado 28 de marzo de 2026 por habitantes del sector aledaño a la escombrera de la 50, en el sur de Cali, lo que movilizó a las autoridades a desplazarse al lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, la presencia de un cadáver flotando en el caño que se ubica en esa zona fue reportado tras escucharse tres disparos.

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La Policía Metropolitana de Cali acudió al lugar y procedió a acordonar la zona para iniciar los actos urgentes, que incluyó la inspección técnica del cuerpo y la recolección de evidencias en el sitio. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni se ha precisado el momento exacto en que ocurrieron los hechos.

Transeúntes y curiosos se acercaron al lugar del hallazgo mientras las autoridades acordonaban la zona - crédito Jorge Orlando Menese Rivera/Facebook

Vecinos del sector relataron que poco antes del hallazgo escucharon detonaciones, lo que llevó a pensar en un posible ataque con arma de fuego. Minutos más tarde, el cuerpo fue avistado en el canal de aguas residuales, lo que alertó a la comunidad y motivó la llegada de los uniformados.

De acuerdo con los procedimientos habituales, las autoridades buscan esclarecer los móviles del suceso y determinar si existen antecedentes o amenazas previas una vez se logre la identidad plena de la víctima. Se investiga si el hecho está relacionado con disputas locales o si obedece a otras causas.

Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas, mientras continúa la recolección de evidencias para esclarecer este nuevo caso de violencia en la ciudad.

Misterioso hallazgo de cadáver en avanzado estado de descomposición en la avenida de Los Cerros

Un intenso olor nauseabundo alertó durante cinco días a los habitantes y transeúntes de la avenida de Los Cerros, cerca del sector de La Narnia, al suroccidente de Cali. El área conecta las comunas 18 y 20 con la zona rural montañosa.

Cuando las autoridades atendieron el llamado, encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que llevaba cerca de una semana abandonado en el lugar.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación. El cadáver, que correspondería a un hombre de entre 30 y 35 años, fue hallado en condiciones que dificultan determinar las causas de la muerte.

El cadaver habría sido abandonado hace varios días en la avenida de Los Cerros - crédito AFP

Por el momento, la hipótesis inicial apunta a una posible muerte violenta debido a la forma en que fue abandonado el cuerpo, aunque la causa exacta está pendiente de confirmación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Cifras de homicidios en Cali entre 2024 y 2025

Entre 2024 y 2025, Cali registró 2.003 casos de homicidio —938 en 2024 y 1.065 en 2025—, de acuerdo con la Alcaldía de Cali, la cifra más baja desde que se tienen registros, según cifras preliminares de la Policía Nacional y el Observatorio de Seguridad.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, destacó que en esta administración se han presentado los años menos violentos desde 1995, tanto en términos generales como en homicidios de mujeres y jóvenes. En los dos primeros años del actual Gobierno, se reportaron 908 homicidios de jóvenes y 130 de mujeres, cifras inferiores al promedio histórico.

2024 y 2025 registraron una reducción en los homicidios respecto a gobiernos anteriores - crédito Alcaldía de Cali

Operativos, capturas y reducción de hurtos en 2025

Durante 2025, las autoridades intensificaron los operativos, logrando la captura de 6.704 personas, de las cuales 453 fueron por homicidio, según el entonces comandante de la Policía Metropolitana, General Edwin Urrego. Además, se incautaron cerca de 4 toneladas de droga y 1.320 armas de fuego.

En materia de hurtos, 2025 cerró con una reducción significativa en la mayoría de modalidades: el hurto a personas descendió 18% (de 21.992 a 18.037 casos), el hurto a celulares cayó 27% y el hurto a residencias 23%. La única excepción fue el hurto a motocicletas, que aumentó 14%.