Así formaría la selección Colombia en el amistoso contra Francia: Néstor Lorenzo alista cambios

Juan Fernando Quintero se perfila como uno de los titulares de la selección Colombia frente a Francia - crédito FCF

La selección Colombia quiere terminar su doble fecha de amistosos de la mejor manera, pues la derrota contra Croacia en Orlando, Florida, el 26 de marzo, por marcador de 2-1, dejó muchas dudas sobre el nivel del combinado nacional para el Mundial 2026 y en el técnico Néstor Lorenzo.

Por esa razón, la Tricolor alista el equipo para enfrentar a Francia, la subcampeona del mundo y candidata a ganar el torneo de la FIFA en Norteamérica, con sus figuras y, seguramente, rotando plantilla para mirar a otros jugadores que quieren un puesto en la lista de 26 convocados para el campeonato.

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Al igual que los europeos, el combinado nacional también realizaría modificaciones en su formación titular y una razón es por la mala presentación de algunos hombres, pero también para mirar variantes porque este será el último encuentro para evaluar la nómina antes de elegir a quienes representarán a los cafeteros en el mundial.

Posible formación de la selección Colombia

Después de la caída en el Camping World Stadium, el conjunto del técnico Néstor Lorenzo sabía que era necesario modificar la plantilla, pues son pocos los días para preparar el compromiso y se da el escenario ideal para mirar variantes y aquellos jugadores que pelean la convocatoria para el mundial, frente a nada menos que una de las candidatas.

Colombia haría el primer cambio en la portería, colocando a Álvaro Montero de titular porque pasa por un gran momento con Vélez Sarsfield y Camilo Vargas viene del error en la segunda anotación frente a Croacia, además de que Yerson Mosquera, del Wolverhampton, reemplazaría a Jhon Lucumí en la defensa.

El portero Álvaro Montero arrancaría como títular con la selección Colombia contra Francia en Maryland - crédito FCF

Para el mediocampo, Gustavo Puerta sería el inicialista por Jefferson Lerma, mientras que Carlos Andrés Gómez y Johan Carbonero irían por los extremos, en el lugar de Luis Díaz y Jhon Arias, y la duda quedaría con James Rodríguez, si volvería a jugar o le daría paso a Juan Fernando Quintero.

Finalmente, Jhon Córdoba arrancaría como titular contra Francia, para ver su rendimiento por ser goleador en el Krasnodar, dejando en el banco a Luis Javier Suárez, que fue el que inició en el compromiso en Orlando y falló una opción clara en la portería de los balcánicos.

Luis Javier Suárez no tuvo una buena actuación contra Croacia y sería suplente frente a Francia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Después de este compromiso del 29 de marzo en Maryland, la Tricolor se volverá a reunir hasta mayo, cuando tendrá el listado provicional de 35 a 55 jugadores, de los cuales, saldrán los 26 futbolistas convocados para el mundial y los amistosos contra Costa Rica, en El Campín, y Jordania en San Diego.

Así formaría la selección Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Johan Mojica, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Andrés Gómez, James Rodríguez, Johan Carbonero; Jhon Córdoba.

¿Cómo jugaría Francia?

Por su parte, el combinado Galo quiere aprovechar el compromiso ante la selección Colombia para mirar variantes, dejando a sus figuras en el banquillo tras vencer a Brasil por 2-1 en el Gillette Stadium, el 26 de marzo, con las buenas presentaciones de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike y Ousmane Dembélé.

Francia colocaría un equipo totalmente alterno para enfrentar a los cafeteros, destacando los nombres de Lucas Digne, el veterano N’Golo Kante, Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani y Marcus Thuram, que quieren brillar en Maryland para tener el visto bueno del técnico Didier Deschamps.

Francia no usaría a sus figuras ante la selección Colombia para mirar variantes en la plantilla - crédito Brian Snyder/REUTERS

También aparece Brice Samba, portero del Marsella que da la pelea para ser el portero titular en el mundial por encima de Mike Maignan, la figura del Milán que atajó en el amistoso con Brasil.

Posible formación de Francia: Brice Samba; Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Lucas Digne; N’Golo Kante, Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche; Marcus Thuram.