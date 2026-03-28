Petro comparó las denuncias sobre presos en El Salvador con los “falsos positivos”; pidió no aplaudir las muertes

El presidente de Colombia arremetió contra la política de seguridad de Nayib Bukele - crédito Montaje Infobae (Reuters)

Aunque se trata de dos contextos totalmente diferentes, en la tarde del 28 de marzo el presidente Gustavo Petro tomó un informe periodístico para criticar la política de seguridad de El Salvador y comparar las denuncias que se han registrado en ese país con las ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos” que se cometieron en Colombia.

Cabe recordar que los “falsos positivos” es como se les ha llamado a los casos en los que militares colombianos asesinaron a inocentes y los presentaron como guerrilleros dados de baja en combates.

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Sobre el informe que mencionó Gustavo Petro, se trata de un reporte de El País en el que se habla de la renovación del régimen de excepción en El Salvador y las denuncias sobre irregularidades en procesos oficiales bajo la justificación de erradicar las pandillas.

Datos oficiales revelan que, de las 91.628 personas detenidas hasta el 25 de marzo de 2026, más de 33.000 no figuraban en los registros policiales como pandilleros, lo que representa el 36% de los arrestos; además de que organizaciones de derechos humanos han denunciado cerca de 7.000 capturas arbitrarias y alrededor de 500 muertes bajo custodia estatal.

Se han registrado cientos de denuncias por irregularidades en los procesos de detención en El Salvador - crédito Reuters

El medio citado indicó que tras filtraciones de “Guacamaya Leaks” se conocieron informes internos que revelan debilidad en el manejo de datos y en los criterios de detención, incluyendo la fabricación de pruebas y el uso de denuncias anónimas.

En el informe mencionan un caso protagonizado por un recluso de apellidos Santos Navarro, que murió en prisión sin antecedentes sobre su participación en crímenes de pandillas, mientras que el Gobierno Bukele sostiene que aún busca a más pandilleros en la nación centroamericana.

Gustavo Petro arremetió contra el Gobierno Bukele

El presidente de Colombia cuestionó las denuncias que se están registrando en El Salvador - crédito @PetroGustavo/X

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro indicó que el informe mencionado es una muestra de que Nayib Bukele tiene “campos de concentración” en su país.

"Hay una enorme cantidad de inocentes presos en campos de concentración de El Salvador. Eso no se le llama justicia, se llama cocinar la nueva violencia destrozando seres humanos“.

En ese sentido, el mandatario colombiano mencionó aspectos que calificó como cosas positivas de su mandato en Colombia y acusó a la prensa de no replicar ese tipo de resultados.

“Suena de perogrullo: la delincuencia se acaba con oportunidades a toda la sociedad y castigando al que se lo merece. ¿Dónde están los presos de Odebrecht? No tendríamos narcotráfico si desde hace un siglo se hubiera hecho una reforma agraria. No lo cuenta la prensa, pero en este gobierno se ha desplomado el delito del hurto, la extorsión y el asesinato de mujeres, o el homicidio por causas diferentes al sicariato. Tenemos las penas más altas del mundo, prácticamente hay casi cadena perpetua y hasta pena de muerte“.

El mandatario comparó lo registrado en El Salvador con los 'falsos positivos' - crédito @PetroGustavo/X

Gustavo Petro comparó las denuncias registradas en El Salvador con los “falsos positivos” en Colombia e indicó que hay personas interesadas en que ese tipo de casos se repitan.

“Los falsos positivos fueron pena de muerte a 6.402 jóvenes, y todos eran inocentes. ¿Para qué sirvió? Ya queremos otro que duplique la cifra de falsos positivos, que llene la juventud de sangre inocente derramada. Llevamos 700.000 asesinados civiles desde el 9 de abril. Ese no es el camino de Colombia. Aplaudir la muerte solo nos lleva a más muerte", escribió Petro.

En la parte final de la publicación, el mandatario colombiano indicó que algo que se debe corregir en Colombia es que el sistema penal permite que los adinerados no paguen por sus errores.

“La justicia es justicia social y justicia justa y no comprable por poderosos. En Colombia se compra a muchos jueces y terminan en las cárceles los pobres. La justicia es para todos”.