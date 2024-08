Futbolista hizo polémica afirmación con referencia a los argentinos y le llovieron críticas

Andrés Ibargüen aseguró que hay una gran diferencia en el talento de los colombianos y argentinos - crédito Reuters

Debido a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024, en la que Argentina le ganó 1-0 a Colombia, se generaron decenas de polémicas que asocian a los futbolistas colombianos y argentinos, principalmente, porque la derrota de la Tricolor en el torneo continental fue justificada por algunos analistas como una “falta de mentalidad ganadora”.

Es por ello que durante una entrevista con AS, el extremo Andrés Felipe Ibargüen, que en la actualidad milita en el Deportivo Pereira, pero que tuvo un paso por el fútbol argentino (Racing), habló sobre la diferencia que existe entre los deportistas de ambos países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sobre ese asunto, el ofensivo nacido en Cali (Valle) afirmó que en su paso por la liga argentina aprendió que la diferencia mental es importante, puesto que los clubes en ese país priorizan tener una actitud ganadora en todo momento.

“El fútbol argentino es demasiado de mentalidad. El argentino compite desde que llega, en el saludo ya te compiten, tienen una mentalidad superganadora”, dijo.

Andrés Felipe Ibargüen jugó para Racing de Avellaneda entre 2017 y 2018 - crédito Getty

Ante ello, Ibargüen afirmó que el futbolista colombiano tiene más talento que el argentino, pero esto no es diferencial, debido a que en el país no se maneja con tanta rigurosidad el aspecto mental durante los partidos.

“Puede que tengamos mayor calidad, en cuanto a condiciones, pero tienen una mentalidad que es abrumadora, se preparan como si no hubiera un mañana, no esperan ni dejan nada al azar, todo lo preparan”, aseguró el extremo.

Estas palabras hicieron que usuarios en redes sociales criticaran al futbolista, algunos de ellos resaltaron que este es un factor que han destacado varios profesionales, pero no se ha registrado ningún tipo de cambio.

“Nada sacamos con saberlo y que no se haga nada desde el gobierno y todas las federaciones que desvían y malgastan los dineros que reciben”, “No es verdad que tengamos más calidad, no hemos tenido un Di Stéfano, un Maradona o un Messi” o “De nada sirve tener calidad si no se gana, siempre declaran igual”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

De la misma forma, Andrés Felipe indicó que esto también se refleja en el contexto de los hinchas, puesto que a pesar de que jugó para Atlético Nacional o América de México, aseguró que la presión que tienen los futbolistas en Argentina no es comparable.

“Yo creo que en cuanto a presión en Racing, porque el fútbol argentino es otro mundo. Lo comparo con otro mundo porque allá no es el colegio, allá se respira fútbol, todo, todo es fútbol. No hay otra religión, todo es fútbol. Se vive de otra forma y es una de las experiencias más lindas que pude vivir yo”, anotó.

En la actualidad, Andrés Felipe Ibargüen hace parte del Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pereira

Siguiendo con las comparaciones, el extremo aseguró que el periodismo suele ser más riguroso en México, debido a que el nivel económico de los clubes de allí es importante y eso hace que se tenga una competencia por mantener un lugar en el once titular en todo momento.

“Es fuerte, solo que a veces cuando empiezas a dar resultados, es más fácil todo, que te reconocen, más en un club como América, que para mí es el más grande de México, no hay mañana y económicamente tienen buena estructura y solventes para traer un jugador de Europa, de Sudamérica o de Brasil”, destacó Ibargüen.

Sobre por qué el fútbol colombiano no se ha establecido como de primera calidad, el atacante aseguró que se olvidaron las raíces y que esto hace que se prioricen otros aspectos por fuera de la técnica que caracteriza a los futbolistas del país.

“Se ha perdido mucho porque desde muy jóvenes se están potencializando a nivel físico. Antes te dejaban un poco más lo del microfútbol que te ayudan para plasmarlo en el fútbol de once contra once. Los jugadores que marcan la diferencia son los de barrio o calle”, indicó Andrés Felipe.

Por último, el vallecaucano reveló que no tenía planeado volver tan rápido al fútbol colombiano, que no firmó con Atlético Nacional de nuevo debido a que los dirigentes no igualaron el sueldo que tenía en Deportes Tolima en su momento, y que en más de una ocasión estuvo a punto de ser contratado por Millonarios, pero debido a aspectos de negociaciones no se hizo su llegada al club Embajador.