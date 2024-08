Más partidos aplazados en la Liga BetPlay: así está la programación de las fechas seis y siete

El duelo de Atlético Nacional vs. Deportivo Cali es otro de los encuentros aplazados en la Liga BetPlay, por el Mundial Femenino Sub-20 - crédito Colprensa

Con el Mundial Femenino Sub-20 a comenzar el sábado 31 de agosto, pero con sus cuatro estadios en manos de la FIFA para preparar los encuentros de los 24 participantes, la Dimayor sigue pasando por problemas para la programación de sus encuentros por la falta de escenarios.

Con la presentación de los horarios para las jornadas seis y siete, la cantidad de partidos aplazados pasó de tres a seis, cinco de ellos por la Copa del Mundo y uno porque el Junior de Barranquilla tiene compromiso por la Copa Libertadores ante Colo Colo.

Por el momento, el líder del campeonato colombiano es nada menos que Fortaleza CEIF, que tiene 10 puntos en cuatro compromisos y aunque comparte la punta con otros cuatro conjuntos, es el equipo que demuestra el mejor fútbol sin necesidad de contar con grandes figuras en comparación a sus rivales.

Así se jugarán las fechas seis y siete

Durante estos días, son pocos los clásicos en el fútbol colombiano porque muchos equipos no tienen el estadio para acoger público para ese tipo de encuentros, por eso es que duelos como el de América vs. Millonarios, de la quinta fecha, fue aplazado porque el estadio Pascual Guerrero no aparece disponible.

Para la sexta jornada, lo primero a tener en cuenta es que se pospuso el duelo entre Envigado y Deportivo Pasto, ya que no puede jugar en el Polideportivo Sur al ser una de las sedes de entrenamiento para el Mundial Femenino Sub-20, al igual que otros escenarios como el Francisco Escobar de Palmira y el Raúl Miranda de Yumbo.

Con un encuentro aplazado, estos son los horarios de los partidos en la fecha seis de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

El encuentro más destacado de esa fecha se dará el 20 de agosto en Palmaseca, donde Deportivo Cali quiere seguir aprovechando su buen momento en condición de local contra Santa Fe, que superó en condición de visitante a Bucaramanga y los envigadeños, previamente.

Pasando a la fecha siete, que se disputará entre el 23 y 26 de agosto, se aplazaron los juegos Santa Fe vs. Pereira y Atlético Nacional vs. Cali, ambos porque El Campín y Atanasio Girardot tendrán la Copa del Mundo, y su encuentro de mayor atención será con Tolima recibiendo al Junior.

Así quedó la programación para la séptima jornada de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Un dato destacado es que Millonarios volverá a la actividad en esa jornada después de tres semanas, ya que adelantó su partido de la fecha 6, le aplazaron el de la séptima y el 25 de agosto regresará a las canchas ante Águilas Doradas en Sincelejo.

El inesperado líder

Fortaleza, un equipo que lucha por evitar el descenso en el fútbol colombiano, ha sorprendido al ubicarse en la cima de la Liga BetPlay II pasada la cuarta fecha, con 10 puntos, que lo coloca al nivel de equipos como Once Caldas, Equidad y Atlético Nacional.

El equipo bogotano, que juega de local en el estadio Enrique Olaya Herrera, al sur oriente de la capital, se destaca no solo en el campo con su fútbol práctico y buenos jugadores, sino también en las redes sociales, donde su presencia cómica y única ha ganado muchos seguidores. También fortalece su cantera, considerada una de las mejores del país, y trabaja seriamente en la formación de sus futbolistas tanto en la parte deportiva como educativa.

Después de cuatro jornadas, Fortaleza CEIF lidera la Liga BetPlay con 10 puntos - crédito Dimayor

En uno de sus recientes partidos, el sábado 3 de agosto, Fortaleza ganó como visitante en el Polideportivo Sur, casa del Envigado, con marcador de 1-0. Esta victoria llegó en un día especial porque marcaba el regreso de Dorlan Pabón al naranja después de 14 años.

La actuación de los Amix, no solo fuerte en casa sino también como visitante, promete hacerlos un gran contendiente en este campeonato. El equipo ya ha ganado partidos importantes contra Patriotas en Tunja y frente a la Cantera de Héroes.