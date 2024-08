El sacrificio que tuvo que hacer el hermano de Ángel Barajas para viajar a París 2024: “No sé qué vaya a pasar”

Ángel Barajas logró la medalla de plata en barra fija - crédito Mike Blake/REUTERS

En el décimo día de competencias en los Juegos Olímpicos París 2024, Colombia sumó su primera medalla gracias a la presentación en gimnasia artística del cucuteño Ángel Barajas, que con 17 años se colgó la plata.

La actuación de Barajas en las justas no deja de ser histórica, ya que es el deportista colombiano más joven en lograr una presea. Así mismo, es el primer atleta nacional en subirse al podio en esta disciplina.

Los sacrificios para Barajas para competir en París 2024

La medalla de plata de Ángel Barajas estuvo llena de sacrificios durante su preparación. El apoyo de su familia fue fundamental para que el gimnasta sumará su primer triunfo en unos juegos olímpicos.

En una entrevista reciente con El Tiempo, Youri Barajas, hermano de Ángel, contó el esfuerzo que él, su madre y su tío tuvieron que hacer para acompañar al atleta en la capital francés.

En primer lugar, Angélica Vivas contó con la ayuda de la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Santander; sin embargo, fue un caso distinto para Youri y su tío Alfredo Dugarte, que sacó de su propio bolsillo para costearse el viaje a París. “No podía dejar venir sola a mi hermana y a mi otro sobrino, así que hice el sacrificio de venir por mi cuenta y mire lo que pasó”.

Mientras que el hermano del hermano de Ángel Barajas comentó: “No sé qué va a pasar, pero yo tenía que estar acá con mi hermano, mi tío y mi mamá. Vendí la moto y espero que del trabajo, el que dejé, no me echen”.

El camino de Ángel Barajas previo a París 2024

La trayectoria de Ángel Barajas ha estado marcada por el talento y la perseverancia, siempre acompañado de su entrenador, Jairo Ruiz, al que considera una figura paterna.

Desde sus inicios en la Gimnasia Artística hace más de una década, Barajas ha cosechado numerosos triunfos tanto a nivel nacional como internacional. En 2021, fue una figura destacada en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Artística en Guadalajara, México, obteniendo medallas de oro, plata y bronce. El siguiente año, 2022, se coronó campeón en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario, Argentina, alcanzando siete medallas de oro.

Ese éxito continuó en el Panamericano de Gimnasia en Río de Janeiro, donde Barajas se llevó cinco preseas, incluyendo el oro en barra fija, plata en All-Around, suelo y salto, y un bronce en paralelas. El 2023 trajo uno de los logros más significativos para el joven gimnasta: se convirtió en el primer colombiano en alcanzar el podio en un campeonato mundial al obtener dos oros, una plata y un bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Antalya, Turquía.

Además de estas proezas internacionales, Barajas también triunfó en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero a finales de 2023, donde se alzó con cinco medallas. Con todo, su clasificación a las justas olímpicas de París en el circuito de copa mundo fue otro hito destacado en su carrera, logrando tres medallas en competiciones celebradas en El Cairo (Egipto), Cottbus (Alemania), Bakú (Azerbaiyán) y Doha (Catar).

Barajas ha demostrado ser mucho más que un prodigio del deporte. Su capacidad para superar desafíos y su tenacidad en la búsqueda de sus metas son atributos que lo han impulsado a lo más alto. En su habitación, donde una pared estaba destinada para colgar su medalla olímpica, ahora reposará la presea de plata que ganó en París, símbolo de su esfuerzo y dedicación.

“Quiero agradecerle a Dios. Hice lo humanamente posible, es voluntad de él esta medalla. Es un sueño cumplido y me siento muy feliz porque a mi corta edad creo que he logrado mucho. Solo disfruté lo que más amo hacer y ahí se dieron los resultados”, dijo Ángel Barajas tras lograr la medalla de plata en París 2024.