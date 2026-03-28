Colombia

Primera editora de género en El Espectador reveló episodio por el que decidió renunciar: “Había acosado laboralmente y sexualmente a por lo menos diez personas más”

El reciente testimonio publicado por la comunicadora en plataformas digitales señala deficiencias institucionales en la atención de quejas sobre acoso y revictimización de trabajadoras en el medio, situación que habría afectado la salud mental de varias mujeres

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Primera editora de género de El Espectador denuncia acoso y revictimización: “No saben cómo atender a las periodistas que denuncian” - crédito montaje Infobae - @pilar4as @elespectador/X y imagen ilustrativa Midjourney
Primera editora de género de El Espectador denuncia acoso y revictimización: “No saben cómo atender a las periodistas que denuncian” - crédito montaje Infobae - @pilar4as @elespectador/X y imagen ilustrativa Midjourney

Un fuerte testimonio sacudió las redes sociales y el panorama mediático colombiano luego de que Pilar Cuartas Rodríguez, quien fue la primera editora de género de El Espectador, revelara a través de un extenso hilo en X las razones que la llevaron a renunciar al diario tras una década de trabajo.

Su relato, detallado y contundente, expone presuntas fallas estructurales en los protocolos internos frente a denuncias de acoso, así como situaciones de revictimización que, según afirma, terminaron por afectar gravemente su salud mental y su ejercicio profesional.

En El Espectador también acosan y tienen un protocolo poco riguroso, con falencias y que no saben aplicar. Revictimizan a quienes denuncian y las empujan a renunciar. Mi nombre es Pilar Cuartas Rodríguez, fui la primera ‘editora’ de género de un medio tradicional en Colombia (de El Espectador)”, escribió la periodista al iniciar su denuncia pública.

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Cuartas, comunicadora social, abogada y experta en derechos humanos, aseguró que durante su paso por el medio fue víctima de acoso laboral por parte de un editor, situación que, según señala, no fue un hecho aislado dentro de la redacción.

La periodista Pilar Cuartas Rodríguez denuncia fallas en protocolos internos de El Espectador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
La periodista Pilar Cuartas Rodríguez denuncia fallas en protocolos internos de El Espectador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Yo fui acosada laboralmente por un editor de El Espectador, que durante mi proceso me enteré que había acosado laboralmente y sexualmente a por lo menos diez personas más en la redacción, la mayoría de ellas mujeres. Muchas renunciaron a sus cargos por él y hablé directamente con la mayoría de ellas. Conozco sus casos y les creo”, afirmó la comunicadora.

La periodista explicó que decidió no revelar la identidad del presunto agresor, pero insistió en que el foco de su denuncia está en las deficiencias institucionales del medio.

Los hechos del acoso que sufrí no importan y tampoco me interesa revelar el nombre de mi acosador. Pido respeto con eso. Lo que me importa es contar que en El Espectador no saben cómo atender a las periodistas que denuncian y, por el contrario, revictimizan y responden con prejuicios que buscan deslegitimar a quienes decidimos quejarnos”, señaló.

Según su relato, el proceso formal de denuncia inició el 7 de junio de 2024, cuando, a través de sus abogadas, radicó la queja laboral. En ese momento, asegura, su estado emocional era crítico.

La periodista Pilar Cuartas Rodríguez denuncia fallas en protocolos internos de El Espectador - crédito @pilar4as/X
La periodista Pilar Cuartas Rodríguez denuncia fallas en protocolos internos de El Espectador - crédito @pilar4as/X

Ya no podía más, tenía ansiedad y depresión, e ir a la oficina e interactuar con mi acosador se volvió insostenible. Me quería morir”. Sin embargo, desde ese primer paso, afirma que comenzaron las irregularidades.

“El correo que supuestamente recibía las quejas de violencias de género en el diario NO EXISTÍA. Rebotó. El protocolo fue creado en 2021 y establecía ese correo como canal de denuncia”, denunció, cuestionando cuántos casos pudieron quedar sin respuesta. A esto se sumó la inexistencia del comité especializado que debía atender estos casos: “Ese comité TAMPOCO existía. Mi queja la terminó tramitando el comité de convivencia laboral que no sabía cómo recolectar los testimonios”.

La situación, lejos de resolverse, se agravó dentro del ambiente laboral: “La persona que lideraba ese comité habló de mi caso en los pasillos de la redacción, violando el principio de confidencialidad. Se regó el ‘chisme’ y la redacción empezó a dividirse en bandos”, relató, describiendo un entorno que calificó como “un infierno”.

Además, denunció demoras en la activación del protocolo y falta de acompañamiento psicológico oportuno: “Se demoraron en activar la ruta y no me daban respuesta… yo tenía que compartir reuniones y espacios con mi agresor”, aseguró.

El caso Pilar Cuartas y la exposición de fragilidades institucionales en medios frente al acoso laboral - crédito @pilar4as/X
El caso Pilar Cuartas y la exposición de fragilidades institucionales en medios frente al acoso laboral - crédito @pilar4as/X

Solo tras contactar directamente al director del medio, Fidel Cano, el caso avanzó, aunque el resultado final no fue el esperado: “El Espectador dictaminó que mi caso no constituía acoso laboral, pero nunca motivaron la decisión”.

Cuartas también reveló que otras periodistas se sumaron a las denuncias contra el mismo editor, sin que, según ella, el medio tomara acciones de fondo. “Ya éramos cinco personas señalando al mismo editor por acoso laboral. Pero nooooooo, El Espectador no nos creyó. Nosotras éramos el problema, no el editor señalado”, expresó.

Cuartas también reveló que otras periodistas se sumaron a las denuncias contra el mismo editor, sin que, según ella, el medio tomara acciones de fondo. “Ya éramos cinco personas señalando al mismo editor por acoso laboral. Pero nooooooo, El Espectador no nos creyó. Nosotras éramos el problema, no el editor señalado”, expresó.

Tras acudir a la justicia sin obtener una respuesta favorable en el fondo del caso, la periodista decidió renunciar el 24 de septiembre de 2024. “Renuncié el 24 de septiembre de 2024 y en mi carta de renuncia dejé claras mis razones”, indicó, añadiendo que, tras su salida, el medio modificó el protocolo interno, lo que para ella confirma las fallas denunciadas.

El caso de Pilar Cuartas Rodríguez reabre el debate sobre acoso en las redacciones y la respuesta de El Espectador - crédito @pilar4as/X
El caso de Pilar Cuartas Rodríguez reabre el debate sobre acoso en las redacciones y la respuesta de El Espectador - crédito @pilar4as/X

El testimonio de Cuartas se enmarca en el contexto de movimientos como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, desde donde hizo un llamado a visibilizar estas violencias. “Dudé contar lo que pasó por miedo a quedar tachada, pero hoy lo hago porque no quiero que mi silencio impida que otras reconozcan las violencias que ellas mismas sufrieron”, escribió.

Finalmente, lanzó una reflexión directa hacia el medio y sus directivas: “Si de verdad hubiese solidaridad… El Espectador pediría perdón públicamente a quienes sufrimos violencias en esa redacción, porque nos dañaron nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto profesional… ¿Y cómo se recupera ese sueño? De ninguna manera, no hay reparación que restaure ese daño”.

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