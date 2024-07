Falcao García no viajará a Valledupar para el partido ante Alianza FC

Millonarios perdió 1-2 frente a Nacional en El Campín - crédito ViewPresss

Millonarios jugará el 28 de julio de 2024 ante Alianza FC por la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor. El conjunto de Alberto Gamero viene de perder ante Atlético Nacional por 2-1 con goles de Joan Castro y Edwin Cardona, el descuento del cuadro azul llegó por Danovis Banguero.

Con esta novedad, se pudo conocer a través del periodista de Caracol Radio Cesar Augusto Londoño la siguiente novedad: Falcao no estará para el partido en Valledupar por una situación física.

La otra novedad pasará por la presencia de Santiago Giordana en reemplazo del máximo goleador de la selección Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Falcao García no viajará a Valledupar por razones médicas

En el trino que destaca Londoño, se destaca que: “Falcao no viaja con Millonarios a Valledupar, debido a un inconveniente familiar que tuvo que atender en la noche. Falcao tiene un golpe en la espalda y aunque insistió en acompañar al equipo, el técnico prefirió cuidarlo. Giordana será el centroatacante de @MillosFCoficial”. Destacó el comunicador a través de su cuenta de X: @cesaralo

Así confirmó la ausencia de Falcao García el periodista de Caracol Radio en su cuenta personal-crédito @cesaralo/X

Millonarios y un rival que lo beneficia en sus enfrentamientos

Duelo entre Millonarios y el aquel entonces Alianza Petrolera - crédito Luis crédito Alfredo Estévez/Colprensa.

El último duelo que se llevó a cabo entre Azules y Vallenatos fue el pasado 31 de enero de 2024, cuando en el Estadio El Campín terminarían 1-1. Las anotaciones llegaron por medio de Andrés Rentería al minuto 15 del encuentro y el empate final sería de Jhon Edison Largacha al 55.

En el historial general, Millonarios ha jugado un total de 24 partidos ante Alianza y deja el siguiente balance: un total de 15 victorias para los azules, 6 para el conjunto de Valledupar y 3 empates.

El último encuentro como visitante del conjunto azul fue cuando aún Alianza FC jugaba en Barrancabermeja en el Daniel Villa Zapata. El 5 de octubre de 2023, el resultado final quedó a favor de los capitalinos por 2-1 Los anotadores de aquel enfrentamiento fueron Leonardo Castro de tiro penal al 73 y de Juan Carvajal al 89.

El descuento de Alianza FC fue por intermedio de Edwin Torres al 90+2 de tiro penal. En los últimos cinco enfrentamientos, Millonarios triunfó en tres ocasiones, logró un empate y el equipo de Valledupar una sola vez ganó.

Además, de la novedad de Falcao, el equipo embajador no contará con el arquero Iván Arboleda, quién salió expulsado en el partido ante Atlético Nacional el 24 de julio de 2024. A continuación, esta sería la posible nómina de Millonarios ante Alianza FC:

Portero: Diego Novoa

Defensores: Danovis Banguero, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Deivin Alfonzo

Mediocampistas: Mackalister Silva, Daniel Giraldo, Felix Charrupí

Delanteros: Jhon Emerson Córdoba, Leonardo Castro y Santiago Giordana

Comienzo de la fecha 3 de la Liga BetPlay:

Sábado 27 de julio

Once Caldas vs. Atlético Nacional - Estadio Palogrande - 4 de la tarde - Win + Fútbol

Independiente Santa Fe vs. Equidad - Estadio El Campín - 6 y 10 de la tarde - Win + Fútbol

Independiente Medellín vs. Junior - 8 y 20 de la noche - Win+ Fútbol

Domingo, 28 de julio

Alianza FC vs. Millonarios - Estadio Armando Maestre Pavajeau - 5 de la tarde - Win + Fútbol

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto - Estadio Hernán Ramírez Villegas - 7 y 45 de la noche - Win + Fútbol

Lunes, 29 de julio

Fortaleza vs Deportivo Cali - Estadio Enrique Olaya Herrera - 8 y 10 de la noche

Nota: los partidos aplazados de la fecha 3 y que esperan reprogramación son: América vs. Deportes Tolima, Boyacá Chicó vs. Envigado y Águilas Doradas vs. Patriotas Boyacá. En el caso del aplazamiento entre Escarlatas y Pijaos se da por motivos de la realización de la Copa del Mundo Femenina Sub - 20 que comenzará a partir del 31 de agosto de 2024, y la entrega de los estadios debe ser realizado un mes antes para la organización logística.

<br/>