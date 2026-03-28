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Didier Deschamps, técnico de Francia, advierte sobre el poder ofensivo de Colombia antes del amistoso en Maryland: “Rival difícil de enfrentar”

El entrenador de los europeos destacó varias cualidades del combinado nacional para el amistoso del domingo 29 de marzo en Landover, Maryland

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Didier Deschamps salió campeón del mundo como técnico de Francia en 2018 y subcampeón en 2022 - crédito Brian Snyder/REUTERS
Didier Deschamps salió campeón del mundo como técnico de Francia en 2018 y subcampeón en 2022 - crédito Brian Snyder/REUTERS

Hay mucha expectativa para el encuentro amistoso del domingo 29 de marzo, cuando la selección Colombia se mida con Francia en el estadio Northwest de Landover, Maryland, que será la última prueba para ambas escuadras para definir la lista de convocados del Mundial 2026.

El entrenador de los franceses buscará una buena presentación frente a los cafeteros, pues reconoce que tiene varias fortalezas y jugadores de buen nivel, más allá de la derrota 2-1 ante Croacia en Orlando y las críticas por el planteamiento del técnico Néstor Lorenzo, pues se vio con pocas ideas en el frente de ataque.

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De esta manera, se espera un partido movido, lleno de emociones y goles entre los europeos, que parten como favoritos para los aficionados, y la Tricolor que le apunta a una victoria como en 2018, cuando la nómina del entonces timonel José Pekerman superó a los galos por 3-2 en el Stade de France.

“Tiene mucha calidad”

Durante una rueda de prensa el sábado 28 de marzo, en la sede de entrenamiento de “Les Bleus”, el entrenador dio su concepto sobre el combinado nacional y cómo analizó a su rival: “Nos enfrentamos a un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, pero eso no cambiará mi objetivo principal”

Tiene mucha calidad, a nivel ofensivo tiene muchos jugadores que están jugando en Europa, lo que he visto de los partidos de Colombia es un equipo difícil”, señaló Didier Deschamps, afirmando que conoce bien a los cafeteros porque siguió a algunos de sus hombres y partidos.

Didier Deschamps dejó claro que su cuerpo técnico ya tiene analizada a la selección Colombia - crédito Brian Snyder/REUTERS
Didier Deschamps dejó claro que su cuerpo técnico ya tiene analizada a la selección Colombia - crédito Brian Snyder/REUTERS

Para el timonel, una de las fortalezas de la Tricolor es el frente de ataque: “Respeto a nivel ofensivo. Ellos también tienen jugadores muy decisivos y vamos a enfrentar a Colombia como a Brasil. Brasil en el mundo es Brasil, pero Colombia ha terminado por encima en la Eliminatoria, tiene todo para hacerlo muy bien”.

James Rodríguez, Suárez, Córdoba o Arias. Adelante tienen calidad ofensiva”, mencionó Deschamps sobre los jugadores a tener en cuenta de la selección Colombia, que pueden hacerle daño a los franceses durante el amistoso en el Northwest Stadium.

-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
James Rodríguez es uno de los jugadores referentes de la selección Colombia, según Didier Deschamps - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Finalmente, el entrenador de los galos dejó claro que no se confía en que los cafeteros vengan con una derrota: “Tenemos que tener en cuenta el contexto y al rival, pero no se trata solo de jugar un partido por jugar. Es un partido internacional, y eso siempre importa. Todo cuenta”.

“Creemos en lo que tenemos”

Santiago Arias es uno de los jugadores con experiencia en la selección Colombia, afrontó toda clase de retos y situaciones en el combinado nacional y aseguró que sus compañeros están listos para enfrentar a cualquier equipo, sin importar su historia o actualidad.

Sea cual sea el rival que esté en frente, vamos con la misma intención, que es ganar, mejorar, seguir creciendo, cometer los menores errores posibles porque, a pesar de que sea amistoso, sabemos que te puedes enfrentar a equipos así en la Copa del Mundo y si fallas, te lo cobran y quedas fuera, pero lo importante es el aprendizaje que nos dejará el partido para lo que viene”, afirmó el defensor.

La última vez que la selección Colombia ante Francia fue en partidos de preparación para el Mundial de 2018-crédito @FCFSeleccionCol/X
Santiago Arias fue uno de los jugadores de Colombia que enfrentó a Francia en 2018 -crédito @FCFSeleccionCol/X

Sobre los galos, Arias mencionó que “es un equipo que ha demostrado que tiene excelentes jugadores, que está en la élite, que ha conseguido tanto en los últimos años. Creemos en lo que tenemos, en el plan que hemos manejado en los últimos años y estamos enfocados en el objetivo que es la cita mundialista”.

“Francia, como lo hemos visto, no solo son 11, todos son excelentes atletas, es un equipo competitivo que va a ir a luchar, por lo menos a llegar a una final nuevamente. Condiciones tenemos, equipo tenemos, con experiencia, con muchas ganas, eso nos ayuda a crecer y la mentalidad ganadora que tengamos”, finalizó.

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