“No vengo a retractarme”: Iván Cepeda ratificó denuncias sobre nexos políticos y criminales en Antioquia durante evento en Medellín

Cepeda reafirma en un acto público que Antioquia es la 'cuna de la parapolítica', lo que genera reacciones de líderes y medios locales - crédito José Luis Marín/X

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro regresó el sábado 28 de marzo a Medellín y ratificó, sin titubeos, sus declaraciones sobre los vínculos históricos entre sectores políticos de Antioquia y estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo.

En un acto público realizado en el Parque San Antonio, Cepeda fue recibido por simpatizantes de su campaña en un ambiente de entusiasmo y expectativa, tras la polémica que desataron sus afirmaciones previas y el reciente respaldo judicial a su derecho a expresarlas.

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“Hoy no vengo a retractarme, ni a arrepentirme, ni a rectificar lo que dije aquí en Medellín en ese gran acto del pasado 12 de febrero. Por el contrario, vengo a reafirmarlo, a decirlo con más contundencia”, declaró Cepeda ante una multitud que aplaudió y coreó consignas a su favor.

El contexto de la controversia se remonta a febrero, cuando Cepeda, senador y aspirante presidencial por el Pacto Histórico, calificó a Antioquia como la “cuna de la parapolítica”, generando una ola de reacciones de dirigentes regionales y medios locales. Las declaraciones, que apuntaban a la existencia de relaciones históricas entre sectores políticos, el narcotráfico y el paramilitarismo, provocaron respuestas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que acusaron a Cepeda de estigmatizar al departamento.

Cepeda acusó a Álvaro Uribe y a su hermano de vínculos con clanes familiares ligados al cartel de Medellín y estructuras paramilitares - crédito Iván Cepeda/X

Desde la tarima en el centro de Medellín, Cepeda fue enfático: “No estamos aquí para callar o para esconder la verdad histórica. Decir la verdad, aunque incomode, es un acto de responsabilidad con la memoria y con las nuevas generaciones”. El candidato reiteró que sus afirmaciones no buscan atacar colectivamente a la población antioqueña, sino reconocer procesos históricos documentados sobre violencia, corrupción y criminalidad en la región.

Señalamientos directos a Uribe y clanes regionales

Durante su intervención, Cepeda señaló directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe como figuras centrales en la historia reciente de Antioquia, acusándolos de vínculos con clanes familiares ligados a estructuras criminales:

“Desde que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, se hizo de la mano de los clanes familiares del cartel de Medellín. Él y su hermano Santiago, hoy condenado como jefe paramilitar, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallón Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa, quienes eran de la entraña de las estructuras narcotraficantes de Pablo Escobar y de los paramilitares”, afirmó Cepeda.

El aspirante presidencial subraya que el objetivo de sus señalamientos es el debate democrático y la construcción de memoria histórica en Colombia - crédito José Luis Marín/X

El aspirante del Pacto Histórico subrayó que, si se elaborara una lista de “personas no gratas” en Antioquia, esa lista debería comenzar con Álvaro Uribe, a quien acusó de representar el caudillismo de la extrema derecha en la región. Sus palabras recibieron aplausos y vítores de sus seguidores, al tiempo que reiteró que el objetivo de sus señalamientos es contribuir al debate democrático y a la construcción de memoria histórica.

“Respeto al pueblo antioqueño”

Cepeda insistió en que sus críticas no están dirigidas contra la ciudadanía de Antioquia, sino contra quienes, desde posiciones de poder, utilizaron la violencia y el crimen para acumular riqueza y control político. “Admiro y respeto al pueblo antioqueño. Ha sido un pueblo resistente, resiliente, laborioso y creativo, que también ha sido víctima de sectores que hicieron del enriquecimiento criminal su forma de acumulación de poder”, afirmó.

El candidato señaló que la tergiversación de sus palabras por parte de líderes locales y medios de comunicación solo busca generar odio y desviar el debate sobre la verdad histórica de la región. “El pueblo antioqueño ha sido víctima de sectores que hicieron del enriquecimiento criminal su forma de acumulación de poder y riqueza”, subrayó Cepeda.

La campaña de Iván Cepeda insiste en que la verdad histórica y la memoria colectiva son esenciales para la reconciliación y la transformación democrática en Colombia - crédito @ckevingomez/X

Cepeda concluyó su intervención recordando que su campaña continuará recorriendo el país con un mensaje claro: “no hay reconciliación sin justicia ni transformación democrática sin verdad”. El candidato insistió en que el reconocimiento de la verdad histórica y la memoria colectiva son condiciones indispensables para superar la violencia y construir una Colombia más democrática, transparente y en paz.