Juan David Toledo, activista y excandidato a la Cámara, vivió tensa situación tras su aparición en evento político de Iván Cepeda en Medellín

Juan David Toledo fue sacado por la Policía tras presenciar tensa situación con simpatizantes de Iván Cepeda - crédito Juan David Toledo/Facebook

El sábado 28 de marzo de 2026, miles de simpatizantes se congregaron en el Parque San Antonio de Medellín para asistir al evento político de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

No obstante, el inicio de la jornada se vio alterada por la irrupción de David Toledo Ospina, abogado y excandidato a la Cámara de Representantes, que fue retirado del lugar por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tras protagonizar una situación incómoda para los presentes.

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La expectativa era alta en la plaza, donde Iván Cepeda tenía previsto referirse a la controversia generada por sus declaraciones previas sobre Antioquia, a la que calificó como “la cuna del paramilitarismo”. Los asistentes esperaban por el inicio del acto en un ambiente cargado de tensión tras esas palabras, que generaron en su momento múltiples reacciones en la opinión pública.

Iván Cepeda convocó una multitud en plaza pública de Medellín - crédito @ckevingomez/X

David Toledo Ospina llegó a la plaza y causó incomodidad

Sin embargo, el evento fue interrumpido cuando David Toledo Ospina, conocido por su activismo y por haber participado en las elecciones legislativas del 8 de marzo con 19.154 votos, se presentó en el parque a “entregar un mensaje”.

Toledo afirmó que su propósito era “entregarle un mensaje muy claro, en Antioquia no lo queremos”. Esta acción generó una reacción inmediata entre los presentes, que rechazaron su presencia y forzaron la intervención policial para evitar alteraciones mayores del orden público.

Las autoridades intervinieron para evitar una posible confrontación - crédito El Trino/Facebook

En efecto, la Policía Metropolitana habría trasladado a Toledo a un CAI. El propio Toledo se pronunció en sus redes sociales respecto a lo sucedido: “Nosotros vinimos acá con un mensaje claro, y repartimos los volantes, Iván Cepeda es el heredero de las Farc (...) no les gusta la libertad de expresión”. Asistentes al evento denunciaron lo que calificaron como intentos de sabotaje, aunque la actividad política continuó con normalidad y con respaldo visible a Cepeda.

David Toledo Ospina, egresado de la Universidad Eafit, es recordado por su postura crítica en espacios universitarios y por su uso del bate como símbolo de campaña. En las elecciones a Senado y Cámara, no logró obtener curul , pese a sus 19.154 votos.

Su activismo lo ha llevado a episodios polémicos, como su intervención en un foro en Eafit donde participó la senadora Sandra Ramírez, electa por las curules asignadas a exmiembros de las Farc tras los acuerdos de 2016, pero que tampoco logró un escaño en el Congreso 2026-2030.

Durante el evento, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá actuó para restablecer el orden en el Parque San Antonio,lo que permitió que el acto político de Iván Cepeda y Aída Quilcué se desarrollara según lo previsto, pese a la tensión inicial.

Juzgado de Medellín rechazó tutela contra Iván Cepeda por declaraciones sobre Antioquia

El Juzgado Décimo Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín negó la tutela presentada por tres ciudadanos que acusaban al senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro de vulnerar sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre y libre desarrollo de la personalidad.

Los demandantes alegaban que el “programa de gobierno” difundido en marzo de 2026 señalaba a Antioquia como “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo del Estado”.

Durante el proceso, Cepeda argumentó que sus afirmaciones fueron descontextualizadas y que no buscaban estigmatizar al departamento ni a sus habitantes, sino describir fenómenos históricos de violencia desde los años 80. Sostuvo que no existía afectación de derechos fundamentales ni se había solicitado rectificación previa.

Iván Cepeda Castro aseguró que el fallo respalda el carácter histórico de sus declaraciones y negó que su discurso buscara estigmatizar a la población antioqueña - crédito Iván Cepeda/X

El juez William Fernando Londoño Brand determinó que “una lectura atenta a la transcripción del discurso permite extraer que las afirmaciones... fueron referidas como mecanismo narrativo para exaltar virtudes de los habitantes del territorio antioqueño”.

El fallo concluyó que la intención de Cepeda era destacar la resiliencia y capacidad de transformación de Antioquia, no generar exclusión o discriminación.