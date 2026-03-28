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Semana Santa dispara las compras online en Colombia y revela un nuevo hábito de consumo

Durante esta temporada, los colombianos no solo compran más por internet, también agrupan productos, aumentan el gasto por pedido y planifican mejor sus compras digitales

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Eventos como Black Friday impulsan compras en línea y aumentan la demanda en logística - crédito Ministerio TIC
El comercio electrónico crece en Colombia durante Semana Santa, transformando los hábitos de consumo tradicionales del país - crédito Ministerio TIC

Las compras en línea durante Semana Santa están dejando ver algo más que un aumento en ventas, una transformación silenciosa en la forma en que los colombianos consumen. En esta temporada, marcada tradicionalmente por el descanso y la reflexión, el comercio electrónico gana protagonismo con hábitos cada vez más estratégicos.

A diferencia de otros momentos del año, los usuarios no solo entran a las plataformas digitales para comprar lo necesario. Ahora, aprovechan estos días para planificar mejor sus pedidos, agrupar productos y explorar categorías que antes no lideraban la demanda.

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El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa
Las ventas online durante 2025 alcanzaron $145,4 billones y sumaron más de 684 millones de transacciones según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico - crédito Colprensa

Ese cambio se refleja en un dato clave, el número de artículos por compra ha crecido. En promedio, cada orden incluye más de tres productos, lo que sugiere un consumidor más organizado, que optimiza envíos y tiempos en una sola transacción. El fenómeno ocurre en medio de un crecimiento sostenido del comercio electrónico en el país. Durante 2025, las ventas digitales alcanzaron los $145,4 billones, con más de 684 millones de transacciones, según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Esto confirma que el canal online dejó de ser complementario y hoy ocupa un lugar central en el consumo.

En las semanas previas a la Semana Santa, el ticket promedio se ubicó en $145.773. Este incremento no solo responde a mayores precios o inflación, sino a decisiones de compra más amplias, donde los usuarios combinan distintos tipos de productos en un mismo carrito.

Las categorías que lideran esta dinámica muestran una mezcla interesante entre tradición y nuevas preferencias. Juegos, juguetes y regalos encabezan la lista, seguidos por indumentaria, salud y belleza, alimentos y productos culturales como libros. Entre los artículos más comprados destacan los conejos de peluche y textos de lectura, reflejando tanto influencias estacionales como búsquedas de entretenimiento.

El número de productos por compra en plataformas digitales supera los tres artículos, evidenciando un consumidor más planificador y organizado - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE
El número de productos por compra en plataformas digitales supera los tres artículos, evidenciando un consumidor más planificador y organizado - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE

En paralelo, las estrategias logísticas siguen siendo determinantes. El envío gratuito, por ejemplo, estuvo presente en el 35 %de las órdenes, consolidándose como uno de los factores que más influyen en la decisión final de compra. Para muchos usuarios, este beneficio marca la diferencia entre concretar o abandonar una transacción. Los métodos de pago también evidencian una diversificación cada vez más amplia. Las transferencias lideran con el 34%, seguidas por tarjetas de crédito, efectivo, billeteras digitales y débito. Además, un porcentaje significativo corresponde a métodos personalizados, lo que refleja un ecosistema más flexible y adaptado a distintas realidades de consumo.

A nivel regional, el comportamiento no es homogéneo. Bogotá, Antioquia, Santander y Valle del Cauca concentran la mayor actividad, aunque con matices. Antioquia lidera en gasto promedio por compra, superando los $218.000, seguida por Santander, Valle del Cauca y Bogotá.

Estas diferencias no son casuales. En algunas regiones, el consumo está más vinculado a productos de bienestar o para el hogar, mientras que en otras predominan las compras relacionadas con ocio, regalos o alimentación. Factores como el turismo interno, los ingresos y las tradiciones locales influyen en estas variaciones.

Juegos, juguetes, regalos, indumentaria, salud, belleza, alimentos y libros sobresalen como las categorías más demandadas en las ventas digitales - crédito AFP
Juegos, juguetes, regalos, indumentaria, salud, belleza, alimentos y libros sobresalen como las categorías más demandadas en las ventas digitales - crédito AFP

Otro elemento que explica el crecimiento del comercio digital en esta temporada es el papel de las redes sociales. Actualmente, el 76% de los negocios utiliza estas plataformas como canal de venta, lo que les permite interactuar directamente con los clientes, ajustar ofertas en tiempo real y aprovechar tendencias específicas.

Este contacto más cercano cambió la dinámica de compra. Los usuarios no solo buscan productos, también esperan recomendaciones, promociones inmediatas y experiencias más personalizadas. En ese contexto, la Semana Santa se consolida como una vitrina clave para entender hacia dónde se mueve el consumo digital en Colombia. No se trata únicamente de vender más, sino de cómo se vende y cómo compran los usuarios.

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