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Figura de Francia le guarda respeto a James Rodríguez en la selección Colombia: “Es el jugador que mejor conocemos”

El volante colombiano, pese a su poca participación en la temporada 2026, sigue siendo reconocido por sus rivales por su experiencia y uno de los jugadores del cuadro europeo lo demostró

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La selección francesa se encuentra lista para verse con Colombia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland - crédito Brian Snyder/REUTERS
La selección francesa se encuentra lista para verse con Colombia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland - crédito Brian Snyder/REUTERS

La selección de Francia será otro examen difícil para Colombia en la doble jornada de amistosos en marzo, pues el combinado cafetero viene de perder por 2-1 frente a Croacia, mientras que los galos se quedaron con el clásico ante Brasil por 2-1, con la figura de Kylian Mbappé.

Una de las estrellas francesas habló sobre James Rodríguez, volante y capitán de la Tricolor, pero que no tiene una buena temporada 2026, pues apenas suma tres compromisos en todo el año, dos con Minnesota United y otro con el seleccionado nacional, sin demostrar todo su talento.

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Cabe recordar que, tanto Colombia como Francia, probablemente muevan sus plantillas y le den oportunidad a algunos jugadores que no suman muchos minutos en sus respectivas escuadras, sumado a que es poco el tiempo que tuvieron para preparar el compromiso porque jugaron el jueves 26 de marzo y el partido quedó para el domingo 29 del mismo mes.

Elogios a James Rodríguez

Pese a que su carrera a nivel de clubes es irregular y de pocos éxitos en los últimos 10 años, no cabe duda de que James Rodríguez sigue siendo de los jugadores colombianos más importantes y reconocidos en el siglo XXI, por su talento en el campo de juego y experiencia.

Así lo expresó N’Golo Kanté, volante de la selección francesa que se pronunció sobre James, al ser consultado sobre el compromiso frente a Colombia el 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, donde el mediocampista espera enfrentarse con el capitán de la Tricolor.

N'Golo Kante es uno de los jugadores de Francia con mayor recorrido en la plantilla actual - crédito Benoit Tessier/REUTERS
N'Golo Kante es uno de los jugadores de Francia con mayor recorrido en la plantilla actual - crédito Benoit Tessier/REUTERS

“Es el jugador que mejor conocemos de su plantilla, recuerdo lo que logró en el Mundial de 2014 y después con el Real Madrid”, fueron las palabras del campeón del mundo en Rusia 2018 con “Les Bleus”, sobre la trayectoria del cafetero en los merengues, entre 2014 y 2020.

Kanté también destacó a Luis Díaz, atacante y principal figura de la selección Colombia por su momento con el Bayern Múnich, pues le dio un salto de calidad a la plantilla del técnico Néstor Lorenzo en los últimos años y convirtió a la Tricolor en un conjunto de respeto.

Luis Díaz se ha convertido en un referente de la selección Colombia en los últimos seis años - crédito Travis Register/Imagn Images
Luis Díaz se ha convertido en un referente de la selección Colombia en los últimos seis años - crédito Travis Register/Imagn Images

“También está Luis Díaz. Tienen un muy buen equipo, han mejorado muchísimo”, terminó de decir el volante, que aunque no se sabe si será inicialista en el amistoso, espera sumar minutos para verse con los colombianos y aportar para la victoria de los franceses.

“Francia tiene grandes jugadores”

Por los lados de Colombia, Jhon Arias atendió a la prensa el sábado 28 de marzo y habló sobre lo que espera del rival: “Francia tiene grandes jugadores, tiene un proceso llamativo a los ojos de todo el mundo, son jugadores muy mediáticos, pero Colombia tiene grandes jugadores, jugadores importantes, de buen presente y con una gran carrera”.

“Va a ser un buen rival, un gran partido que nos va a servir para prepararnos de cara al Mundial. Va a ser bueno tener este tipo de compromisos antes del Mundial porque te ayudan a medirte, a mostrarte que hay que mejorar. Es acertado tener estas experiencias en este momento y para que estemos de cara a la copa”, añadió.

Jhon Arias descontó para Colombia en la derrota 2-1 contra Croacia en Orlando - crédito Travis Register/Imagn Images
Jhon Arias descontó para Colombia en la derrota 2-1 contra Croacia en Orlando - crédito Travis Register/Imagn Images

Con respecto a lo que la Tricolor practicó para el partido en Maryland, Arias explicó que no es nada diferente al trabajo realizado desde el encuentro ante Croacia: “Esta fecha es atípica por el tiempo de preparación, algo que difícilmente se ve en el contexto de selecciones, pero no se diferencia mucho de lo que hemos hecho durante todo el proceso, con nuestra identidad y nuestra esencia”.

“Independientemente del rival que se tenga al frente, no tratar de renunciar a su esencia y lo que nos trajo hasta estos momentos. Francia con seguridad va a ser un rival que va a exigir nuestra mejor cara y nosotros llegamos preparados para hacer un gran partido”, finalizó.

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