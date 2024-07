Esta es la empresa que hace las bicicletas que Mariana Pajón llevó a los juegos olímpicos: muchos creen que es extranjera, pero es de Medellín

Mariana Pajón es la deportista más importante de la delegación de Colombia al acumular tres medallas olímpicas (dos de oro y una de plata) - crédito Reuters y Mariana Pajón

A tan solo horas de vivir la inauguración de la trigésima tercera edición de las Olimpiadas en la capital francesa, la delegación de atletas colombianos ya se encuentran en la Ciudad Luz para participar en las competencias más importantes a nivel mundial durante este año.

Dentro de los deportistas colombianos más destacados que participarán en estas justas estarán la selección Colombia femenina (que debutará el viernes 25 de julio ante las anfitrionas de Francia), Mariana Pajón en la disciplina del BMX y Anthony Zambrano (que competirá en los 400 metros planos).

Pero el hecho no solamente pasa por la presencia de los atletas y su posibilidad de conseguir una presea dorada, sino también por los detalles de los encargados de trabajar para ellos por detrás para que los atletas consigan los resultados esperados.

Este es el caso de la familia Aristizábal, dueños de HA, la empresa antioqueña que produjo el ‘caballito de ruedas’ para la bicampeona olímpica de Londres 2012 y Río 2016.

La marca que resaltó en las justas olímpicas de 2016 durante la celebración de Mariana Pajón

La celebración de Mariana Pajón durante la competencia de BMX en Río 2016 que a la postre le daría la medalla de Oro. Este fue el momento donde resalta la marca GW a nivel internacional - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

Cuando Mariana Pajón consigue la medalla de oro para Río en el 2016, en su celebración se destacó la presencia del logo GW. Estaba pintado de blanco sobre el marco de la bicicleta y la fotografía que tomó aquella imagen enfocó la marca que hasta la actualidad ha acompañado a la exitosa corredora de bicicrós hasta la actualidad en su carrera.

Pero GW no comenzó allí, no surgió como una casualidad de la vida: la marca nació gracias a la gestión de HA Bicicletas. Y HA Bicicletas no tendría historia si no hubiera sido por Hernán Aristizábal padre, quien a comienzos de los años 60 incursionó en el negocio de las bicis sin llegar a dimensionar el éxito que obtendría, y que maneja hoy en día su hijo Hernán Aristizábal Jr.

El antioqueño Hernán Aristizábal comenzó a importar bicicletas y partes de las mismas desde Checoslovaquia y así mismo fue que poco a poco creció. Aún así, como en toda empresa, también vivió un momento de crisis. Era el año de 1963 cuando Colombia se encontraba en el gobierno de Guillermo León Valencia y decretó la prohibición de importaciones debido a la crisis económica del momento.

Por esta razón, Aristizábal padre comenzó a crear sus propias ciclas nacionales e inventó la marca Arbar que tuvo vigencia hasta el gobierno de César Gaviria, que implementó la apertura económica a comienzos de los 90 y dejó el libre comercio de otras marcas a nivel internacional en el país. Finalmente, la marca dejó de producir en el año 2015.

Aún así, al lado de Arbar, Hernán Aristizábal hijo formó su propia marca de bicicletas, a la par del negocio que tenía su papá y comenzó a desarrollar la marca HA, que llegó a ser el distribuidor más grande de repuestos, partes, llantas para bicicletas más grande de Colombia.

Hoy en día, HA Bicicletas cuenta con más de quinientos empleados que no solamente comercializan la marca GW, sino que también importan para su aliado más importante a nivel comercial: la empresa Shimano. Además, cuentan con alianzas con la empresa suiza Scott y la compañía talidandesa Giant.

GW actualmente se presenta como la marca líder en el mercado del ciclismo a nivel nacional gracias a la creación del marco de la bicicleta, el diseño de última tecnología y la conexión sentimental.

Significado de la bicicleta para Mariana Pajón

La colombiana Mariana Pajón muestra su medalla de oro durante la ceremonia de premiación de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, el 19 de agosto de 2016 crédito Patrick Semansky / AP Foto

Para Pajón, el significado sentimental con la bicicleta marca un punto de partida para simbolizar las raíces y el amor que tiene hacía Francia: “Este marco tiene detalles por todo lado. Esos detalles me recuerdan por qué estoy nuevamente en unos Juegos Olímpicos y con quién estoy”, compartió el diseñador y creativo de GW Bicicletas, Albert Moncada en una entrevista a el periódico El Tiempo, quienes hicieron un artículo detallado sobre la cicla con la que competirá Pajón en París 2024.