Esta fue la razón para que Falcao fuera suplente con Millonarios ante Medellín: un tema extradeportivo

Falcao García disputó su primer partido en el fútbol colombiano desde el banco de suplentes - crédito Millonarios FC

La primera fecha de la Liga BetPlay terminó siendo histórica para el fútbol colombiano porque Falcao García debutó en la primera división, con la camiseta de Millonarios y en el empate 1-1 frente al Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, uno de los hechos polémicos fue que el Tigre comenzó desde el banco de suplentes, algo que el técnico Alberto Gamero explicó en rueda de prensa y aseguró que se debió a un tema que no tiene que ver con lo deportivo, pensando en que esté en las mejores condiciones.

Otro punto que llamó la atención fue una pregunta que incomodó al entrenador con respecto a los futbolistas que se encontraban en la Copa América, debido a que no aparecieron en el primer encuentro de la Liga BetPlay y posiblemente tampoco lo harán en el segundo duelo, el 21 de julio frente a Bucaramanga.

¿Por qué Falcao fue suplente?

Cuando todos los aficionados esperaban que el delantero proveniente del Rayo Vallecano apareciera en la formación titular y acompañando a Leonardo Castro, la novedad fue que Daniel Ruiz tomó ese puesto, desde el medio campo, y el atacante quedó en la banca.

Alberto Gamero explicó que Falcao fue suplente porque no tuvo el suficiente descanso para estar listo, debido a los compromisos previos como la presentación en el estadio El Campín, temas comerciales y el viaje a la capital antioqueña, con poco espacio para entrenar.

Radamel Falcao García avanza con el balón en el partido entre Millonarios y Medellín, por la Liga BetPlay - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

“Tuvimos una semana agotadora y nos dimos cuenta de eso, hubo que ir a clubs privados y allí los jugadores se tomaron fotos, luego fue la presentación donde los jugadores salieron a las 9:00 y al día siguiente entrenamos y el mismo día viajamos a Medellín y llegamos en la tarde”, dijo.

El entrenador agregó que “me gusta hablar con los jugadores y más con Falcao y hablé con él y le dije que si quería comenzar o terminar, porque no lo veía los 90 minutos, a lo mejor si íbamos ganando hasta no lo metía. Queremos que esté entero y entró, entró motivado y nos gusta esa posibilidad de que entre bien”.

El disgusto de Gamero

El técnico mostró su desacuerdo en la rueda de prensa tras ser consultado sobre si se “mima demasiado” a los futbolistas del equipo, debido a la ausencia de algunos jugadores clave en el partido contra el Independiente Medellín como Juan Pablo Vargas, Álvaro Montero y Jovani Welch, que disputaron la Copa América y pasan unos días de vacaciones con sus familias.

Álvaro Montero fue suplente en la selección Colombia durante la Copa América - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En respuesta al periodista, Gamero mencionó que los tres futbolistas no jugaron porque estuvieron en concentración durante mes y medio con las selecciones Colombia, Costa Rica y Panamá. “Hablé con Amaranto Perea y me comentó que estuvieron 50 días concentrados. Eso puede volver loco a cualquiera”, expresó el técnico del equipo Embajador, agregando que su participación en el certamen de Estados Unidos es un premio por su desempeño y no debe considerarse como un castigo.

Juan Pablo Vargas fue figura con Costa Rica en el debut ante Brasil, contra la que empató sin goles - crédito KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Gamero también destacó la importancia del descanso para evitar problemas físicos, citando casos del primer semestre de 2024, cuando varios jugadores sintieron molestias debido a la falta de vacaciones. Recordó que aquellos que participaron en un microciclo a finales de diciembre, que fueron Andrés Llinás, Daniel Ruiz, Daniel Cataño y David Mackalister Silva, regresaron justo a tiempo para la pretemporada y resultaron ser los primeros en sufrir lesiones.

Jovani Welch apareció con Panamá en el partido que perdió frente a Colombia por 5-0 en la Copa América - crédito Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports

El técnico resaltó la necesidad de que los deportistas disfruten de tiempo libre con sus familias para que puedan regresar al trabajo con más energía: “Que vayan, descansen y disfruten con su familia. Estoy seguro de que regresarán con mucha más energía para nuestro trabajo”.