Falcao debuta con Millonarios: así le fue en el primer partido con sus anteriores clubes

Falcao García tendrá su primera experiencia en la Liga BetPlay con Millonarios, en el que debutará oficialmente frente al Medellín - crédito EFE

Falcao García se encuentra muy ilusionado con realizar una buena presentación en su primer partido con Millonarios, que se verá contra el Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha uno de la Liga BetPlay que promete ser un duelo lleno de emociones.

Será el décimo equipo del Tigre, que en sus nueve equipos anteriores tuvo debuts en los que marcó gol y fue la figura del juego, así como otros en los que arrancó desde el banco de suplentes o no tuvo ninguna acción destacada en 90 minutos dentro de la cancha.

El delantero también se encuentra contento con sus compañeros, el proyecto de los azules y soñar no solo con su primera anotación con la camiseta embajadora, sino con salir campeón en el equipo de sus sueños y que le extenderá su contrato por seis meses más, si clasifica a la Copa Libertadores 2025.

Los debuts de Falcao

Falcao García comenzó su etapa como futbolista el 28 de agosto de 1999, cuando disputó su primer encuentro como profesional en Lanceros Fair Play frente al Deportivo Pereira en Tunja, jugando 41 minutos del segundo tiempo y sin marcar gol.

El 28 de agosto de 1999, el delantero jugó su primer partido en Tunja, con Lanceros y ante el Pereira, por la Primera B - crédito Dimayor

El debut en un juego de primera división se dio el 6 de marzo de 2005, con la camiseta de River Plate y ante Instituto de Córdoba, en el estadio Monumental, y sumando cuatro minutos en el triunfo 3-1 de la Banda Cruzada por el torneo Clausura.

Falcao García debutó en la primera división el 6 de marzo de 2005, con River en el torneo Clausura de Argentina - crédito @FALCAO/X

A lo largo de la carrera de Falcao, solo en tres ocasiones su primer juego con un club se dio con un gol, la primera fue el 10 de agosto de 2013 con el Mónaco, enfrentando al Girondins de Bordeaux por la Ligue 1 de Francia y con el que se fue ganando a la afición.

Como dato que juega a favor de los azules, el Tigre lleva dos debuts en los que se reporta con un tanto, ese fue el 13 de septiembre de 2019 con el Galatasaray ante Kasimpasa por 1-0, y con el Rayo Vallecano el 18 de septiembre de 2021, contra el Getafe por la Liga Española.

Otro punto a resaltar es que de sus nueve presentaciones previas, solo en tres fue en condición de titular y se dieron con la camiseta de Atlético de Madrid, Mónaco y Galatasaray, en todas ellas con 90 minutos en el campo de juego y eso es lo que los azules esperan el 18 de julio de 2024 frente al Medellín.

“Visitar los estadios será emotivo”

Previo a su primer partido en el campeonato colombiano, Falcao García se refirió a cómo serán esos primeros momentos en el país, empezando por el gol con el que abrirá su cuenta en la Liga BetPlay, que explicó durante una rueda de prensa en Bogotá.

El Tigre se refirió a cómo se imagina ese momento en el que celebre una anotación con la afición, para el segundo semestre de 2024 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

“Toda mi vida he querido hacer goles, y obviamente con la camiseta de Millonarios va a ser muy especial. No he pensado cómo voy a celebrar, pero quiero hacer goles y disfrutar. Estoy muy ilusionado y ojalá sean muchos (goles) con esta camiseta”, dijo.

El delantero también se refirió a cómo ve a sus compañeros: “Ya teníamos una plantilla muy competitiva. Se ha reforzado la base que ya estaba y lo que hemos venido lo hacemos para sumar, aportar. El objetivo es ir partido a partido consiguiendo los puntos para estar cerca al objetivo final”.

Falcao García finalizó diciendo que “casi todos los partidos serán especiales porque no jugué acá, visitar los estadios será emotivo, vivir la pasión de los hinchas colombianos. Hay equipos con grandes hinchadas y visitarlos o recibirlos será emocionante”.