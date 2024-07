Extécnico de James Rodríguez habló sobre el ‘veto’ que le pusieron al 10 en São Paulo: “Se decidió que ya no sería parte”

La continuidad del 10 de la selección en el club brasileño es una incógnita que se responderá después de la Copa América - crédito Sao Paulo/X

Las semifinales de la Copa América iniciarán la noche de este martes 9 de julio con el duelo Argentina contra Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La celeste desea clasificarse nuevamente a la final para pelear por su segundo trofeo continental consecutivo.

En la otra llave, el duelo es especialmente llamativo, ya que enfrenta a los dos equipos con mejor rendimiento de esta edición del certamen.

Se trata de Colombia y Uruguay, ambos con la ilusión de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. En este enfrentamiento se podrá ver en acción al jugador de mejor desempeño en la competición hasta el momento: James Rodríguez, quien ha logrado cuatro MVP (jugador del partido), cuatro reconocimientos como jugador de la jornada y ha sido seleccionado cuatro veces para integrar el 11 ideal de la fecha.

James Rodríguez lleva 5 asistencias y 1 gol en cuatro jornadas de la Copa América - crédito /Rick Scuteri/AFP

Precisamente, el capitán de la selección Colombia ha sido tema de conversación durante la competición, no solo por su buen nivel y los diversos reconocimientos que ha recibido, sino también por el contraste con su situación de hace algunas semanas, cuando era uno de los suplentes con poca participación en su club, São Paulo de Brasil.

Entre las voces que se han pronunciado sobre el caso de James, sobresale la de su exdirector técnico Thiago Carpini, que habló sobre un presunto veto que sufría el ‘10′ de la selección en el club brasileño. El entrenador, predecesor del actual técnico Luis Zubeldía, se refirió al ‘peculiar’ problema que tuvo con James y cómo se terminó solucionando la situación.

“Él (James Rodríguez) no jugó con Dorival y en otros clubes en los que ha estado ha tenido dificultades, pero en la selección nacional puede rendir, eso es algo que intriga a la afición, a la prensa y a nosotros también. Mi problema con James fue muy peculiar, porque a los pocos días de mi llegada se decidió que James ya no sería parte del contexto y se iría de São Paulo. Aun así llevamos a todos los deportistas a la Supercopa, lo invitamos a estar con nosotros y se negó, no fue (...) después no sé por qué, fueron cuestiones internas del club, había que reincorporarlo y no volvería a irse”, comentó Thiago en el programa deportivo Zona Mixta de Hernán.

James Rodríguez junto a Julio Caseres, presidente del São Paulo, en la presentación ante los medios de comunicación - crédito São Paulo/X

Aunque no solo han sido extécnicos del crack colombiano, un ídolo de la institución también señaló los diferentes rendimientos que se aprecian cuando James viste los colores de la selección Colombia y cuando defiende los del São Paulo. El exjugador Luis Fabiano reprochó la actitud en la cancha del capitán de la Tricolor, además de indicar que sintió prepotencia del futbolista al llegar a la histórica institución sudamericana.

“Me enojo con James. Demuestra que podría realizar en São Paulo lo que hace en la selección. Con un poco de esfuerzo. ¡Qué diferencia de carácter! (...) Parece que llegó a São Paulo y pensó que São Paulo le abriría las piernas, haría todo lo que quisiera porque es James Rodríguez, que los jugadores lo pondrían en un pedestal. ¡No es así! (...) James quería que el São Paulo cambiara toda su filosofía para poder jugar, eso no existe. São Paulo es más grande que cualquier jugador”.

Néstor Lorenzo ha sido uno de los principales responsables del crecimiento de James Rodríguez en la selección - crédito Patrick T. Fallon / AFP)

Uno de los principales responsables de potenciar a James Rodríguez y devolverlo a su mejor versión es el argentino Néstor Lorenzo. El entrenador, que fue asistente técnico de José Néstor Pekerman entre 2012 y 2018, regresó a la selección como director técnico. Antes de asumir su cargo, Lorenzo solicitó reunirse con James Rodríguez.

Precisamente uno de los comentarios del periodista Tito Puccetti sobre la llegada de Lorenzo fue la reunión con James que terminó en la salida del 10 de la selección de medio oriente para el fútbol brasileño.

“De muy buena fuente, lo primero que hace Lorenzo cuando lo nombran, fue pedirle a la Federación un par de pasajes para Doha. Néstor Lorenzo fue y le dijo, siéntese acá, yo quiero armar la Selección alrededor suyo, pero para que usted sea el capitán y centro de la selección, no puede jugar en Catar. Tiene que buscar una salida al fútbol europeo o a un grande de Sudamérica”.