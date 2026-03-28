Cuál es la verdad sobre el video de la lesión a un policía en caravana de Westcol: la institución aclaró el caso y habló de piques ilegales

- crédito captura de pantalla Colombia Oscura / X

La difusión de un video viral que muestra el atropello de un policía en Bogotá durante una caravana de motociclistas vinculada a la llegada de Westcol a la Casa de Nariño generó revuelo en redes sociales.

La imagen del uniformado embestido provocó alarma y debate, mientras miles de usuarios intentaban determinar la autenticidad y el contexto real de las imágenes, el 27 de marzo del 2026.

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El video ampliamente compartido en plataformas digitales no corresponde a la caravana de Westcol ni al mismo día del evento, según explicaron las autoridades en diálogo con Semana.

En realidad, se trata de una grabación realizada en octubre de 2025 durante carreras ilegales en la capital, sin relación con el influencer ni con los vehículos que lo acompañaron, según la versión oficial.

La escena viral muestra cómo un agente policial es arrollado y lanzado varios metros por el impacto de una motocicleta en plena vía pública.

Dudas y controversia en redes sobre el video viral

Desde un primer momento, la autenticidad del video fue objeto de controversia entre usuarios de redes sociales. Algunos sostuvieron que las imágenes eran reales, mientras otros sugirieron la posibilidad de que hubiesen sido generadas con inteligencia artificial.

El incidente destaca los retos de adaptación de las instituciones tradicionales frente a dinámicas impredecibles generadas por la influencia digital y la movilización espontánea - crédito Colombia Oscura/X

En X se discutieron aspectos visuales del material. Algunas personas vieron señales de manipulación digital, mientras que otras defendieron su autenticidad por la aparente coherencia de las acciones grabadas. Estas discusiones se multiplicaron ante la falta de un pronunciamiento oficial inmediato, lo que alimentó especulaciones sobre el origen del video y un posible vínculo con actividades ilícitas.

De acuerdo con la cuenta ‘Colombia Oscura’, quienes grabaron el atropello aseguraron haber recibido amenazas de integrantes de clubes de motociclismo. Esta situación motivó la eliminación del video en ciertos espacios digitales de la comunidad.

Versión oficial de la Policía de Bogotá sobre el atropello

Posteriormente, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la veracidad del mencionado video, sin embargo desmintió cualquier relación entre la caravana de Westcol y el video que circuló en redes.

La entidad aclaró que ni el influencer ni los vehículos que lo acompañaron guardan vínculo alguno con las imágenes difundidas, en diálogo con Semana.

Publicación que afirma que quienes difundieron el video recibieron amenazas de motociclistas - crédito captura de pantalla Colombia Oscura / x

Las autoridades precisaron que el video corresponde a un hecho ocurrido en octubre de 2025, en el contexto de piques ilegales llevados a cabo en Bogotá.

Además, la publicación “original” de Colombia Oscura (la cuenta que publicó inicialmente este video) borró la grabación afirmando que: “Ciudadanos que grabaron el video viral donde un uniformado de la Policía fue atropellado en Bogotá, aseguran estar recibiendo intimidaciones y amenazas de peligrosos líderes de clubes de motociclistas que estarían vinculados a actividades ilícitas en la capital del país. Por solidaridad con las víctimas, el video fue eliminado de nuestras comunidades”.

La eliminación del video en algunas plataformas, según la comunidad en línea, respondió al propósito de proteger la seguridad y el bienestar de las personas vinculadas a su difusión.

Un segundo video que continúa la narrativa de este atropello

Recientemente, la cuenta de Facebook Chiri Lag sube con frecuencia contenido sobre piques ilegales en Bogotá y Cundinamarca. Ha continuado con la narrativa del policía atropellado por un conductor que, acompañando la caravana de Westcol a la Casa de Nariño, embistió a un uniformado de la Policía Nacional.

Un informe oficial determinó que la grabación corresponde a un caso previo de carreras ilegales, descartando cualquier asociación con la reciente presencia del creador de contenido en la Casa de Nariño - crédito captura de pantalla Chiri Lag / Facebook

“Este parcero vive en el GTA 6 (versión Bogotá). *Like para tercera parte. Después del último suceso, el sujeto se dio a la fuga, pero la dicha no le duró“, es como difundió la presunta segunda parte del video original.

Sin embargo, usuarios en redes sociales han afirmado que, aunque los videos son reales, corresponden a diferentes redadas policiales por piques ilegales y otros operativos.

En ambas cuentas, Chiri Lag y Colombia Oscura, usuarios han explicado que todo es mentira y que no corresponde a ningún hecho reciente.