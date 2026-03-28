De practicante a CEO: Jorge Mario Velásquez deja Grupo Argos con dividendo de $750 por acción

La transformación bajo Jorge Mario Velásquez consolidó a Grupo Argos como uno de los conglomerados con mayores retornos en Colombia. (Grupo Argos)

Durante la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas de Grupo Argos, se presentó un balance que ratifica la solidez de su estrategia corporativa y el desempeño operativo alcanzado en el último ejercicio.

El encuentro estuvo marcado, además, por un momento simbólico: el homenaje a Jorge Mario Velásquez, quien cerró un ciclo de 42 años en la organización, tras liderar una de las etapas de mayor transformación del conglomerado.

En 2025, la organización distribuyó a sus accionistas 11.5 billones de pesos, una cifra histórica que incluye la entrega de acciones de Grupo Sura derivadas del proceso de escisión, los dividendos pagados y el programa de readquisición de acciones.

Entre 2016 y 2026, Grupo Argos ejecutó más de 30 transacciones por cerca de 16 billones de dólares para optimizar su portafolio y aumentar la rentabilidad. (Grupo Argos)

A este resultado se suma la aprobación de un dividendo ordinario de COP 750 por acción, pagadero en cuatro cuotas trimestrales entre abril de 2026 y enero de 2027, lo cual representa un crecimiento del 9% frente al año anterior. El incremento en la remuneración para los accionistas que conservaron las acciones de Grupo Sura alcanza el 78%, al considerar tanto el dividendo de Grupo Argos como el decretado por la compañía escindida.

Decisiones estratégicas y perspectiva para los accionistas

En el desarrollo de la asamblea, la organización autorizó un nuevo programa de readquisición de acciones por hasta 500.000 millones de pesos, con un plazo de tres años, y ratificó la Junta Directiva para el periodo 2026-2028. Estas medidas, según la administración, buscan mantener la generación de valor y fortalecer la confianza de los inversionistas en el mediano plazo.

La distribución récord anunciada para 2025, que contempla pagos directos a los accionistas, readquisición de acciones y la entrega de títulos de Grupo Sura, consolida a la compañía como uno de los conglomerados con mayores retornos en Colombia, de acuerdo con las cifras presentadas durante el encuentro.

La asamblea aprobó un dividendo ordinario de COP 750 por acción, con un crecimiento del 9% frente al año anterior, pagadero entre 2026 y 2027. (Grupo Argos)

El legado de Jorge Mario Velásquez en la transformación de Grupo Argos

El cierre de la gestión de Jorge Mario Velásquez marca un hito en la historia de Grupo Argos. El directivo, que inició su carrera como practicante, llegó a liderar tanto Cementos Argos como el conglomerado, consolidando una transformación estratégica de largo alcance.

Velásquez deja una organización enfocada en materiales de construcción e infraestructura, con una estructura más clara para los inversionistas y una deuda neta cercana a cero, según destacó durante la asamblea.

Entre 2016 y 2026, la compañía no solo amplió su base de activos y su presencia geográfica, sino que también ejecutó más de 30 transacciones por cerca de 16 billones de dólares. Este proceso de rotación y optimización del portafolio permitió fortalecer su liquidez, mejorar la rentabilidad y consolidar un enfoque estratégico definido.

Jorge Mario Velásquez finalizó un ciclo de 42 años en Grupo Argos, dejando un legado de transformación estratégica y liderazgo empresarial. (Infobae)

El directivo subrayó que la organización queda preparada para generar valor a futuro, respaldada por un equipo de alto nivel y una cultura corporativa sólida, factores que considera clave para enfrentar los retos del sector y mantener su crecimiento en los próximos años.

“Hoy puedo decir con la serenidad de haber cumplido la hoja de ruta que nos trazamos en 2016, que esos objetivos se convirtieron en realidades concretas”, afirmó Velásquez. El ejecutivo añadió que su salida abre una oportunidad para nuevos aportes desde otros espacios y manifestó su satisfacción por el ciclo cumplido en la organización.

A partir del 1 de abril, la presidencia estará a cargo de Juan Esteban Calle, quien ha acompañado a Velásquez durante los últimos 10 años en la dirección de Cementos Argos, asegurando continuidad en la gestión y la estrategia del conglomerado.