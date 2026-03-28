Colombia

De practicante a CEO: Jorge Mario Velásquez deja Grupo Argos con dividendo de $750 por acción

La remuneración, que será entregada en cuatro cuotas a partir de abril de 2026, representa un incremento del 9% respecto al año anterior, de acuerdo con el balance presentado

Guardar
Retrato de Jorge Mario Velásquez, un hombre de mediana edad con chaqueta azul y camisa blanca sonriendo suavemente, con un fondo de escaleras y barandillas metálicas
La transformación bajo Jorge Mario Velásquez consolidó a Grupo Argos como uno de los conglomerados con mayores retornos en Colombia. (Grupo Argos)

Durante la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas de Grupo Argos, se presentó un balance que ratifica la solidez de su estrategia corporativa y el desempeño operativo alcanzado en el último ejercicio.

El encuentro estuvo marcado, además, por un momento simbólico: el homenaje a Jorge Mario Velásquez, quien cerró un ciclo de 42 años en la organización, tras liderar una de las etapas de mayor transformación del conglomerado.

En 2025, la organización distribuyó a sus accionistas 11.5 billones de pesos, una cifra histórica que incluye la entrega de acciones de Grupo Sura derivadas del proceso de escisión, los dividendos pagados y el programa de readquisición de acciones.

Una multitud de personas en un vestíbulo, con un cartel de 'Grupo Argos Asamblea de Accionistas' a la izquierda y un mostrador de registro con personal a la derecha
Entre 2016 y 2026, Grupo Argos ejecutó más de 30 transacciones por cerca de 16 billones de dólares para optimizar su portafolio y aumentar la rentabilidad. (Grupo Argos)

A este resultado se suma la aprobación de un dividendo ordinario de COP 750 por acción, pagadero en cuatro cuotas trimestrales entre abril de 2026 y enero de 2027, lo cual representa un crecimiento del 9% frente al año anterior. El incremento en la remuneración para los accionistas que conservaron las acciones de Grupo Sura alcanza el 78%, al considerar tanto el dividendo de Grupo Argos como el decretado por la compañía escindida.

Decisiones estratégicas y perspectiva para los accionistas

En el desarrollo de la asamblea, la organización autorizó un nuevo programa de readquisición de acciones por hasta 500.000 millones de pesos, con un plazo de tres años, y ratificó la Junta Directiva para el periodo 2026-2028. Estas medidas, según la administración, buscan mantener la generación de valor y fortalecer la confianza de los inversionistas en el mediano plazo.

La distribución récord anunciada para 2025, que contempla pagos directos a los accionistas, readquisición de acciones y la entrega de títulos de Grupo Sura, consolida a la compañía como uno de los conglomerados con mayores retornos en Colombia, de acuerdo con las cifras presentadas durante el encuentro.

Hombre de cabello gris con camisa rosa leyendo un libro abierto que muestra texto y gráficos. Se observa su perfil derecho y su mano sosteniendo el libro
La asamblea aprobó un dividendo ordinario de COP 750 por acción, con un crecimiento del 9% frente al año anterior, pagadero entre 2026 y 2027. (Grupo Argos)

El legado de Jorge Mario Velásquez en la transformación de Grupo Argos

El cierre de la gestión de Jorge Mario Velásquez marca un hito en la historia de Grupo Argos. El directivo, que inició su carrera como practicante, llegó a liderar tanto Cementos Argos como el conglomerado, consolidando una transformación estratégica de largo alcance.

Velásquez deja una organización enfocada en materiales de construcción e infraestructura, con una estructura más clara para los inversionistas y una deuda neta cercana a cero, según destacó durante la asamblea.

Entre 2016 y 2026, la compañía no solo amplió su base de activos y su presencia geográfica, sino que también ejecutó más de 30 transacciones por cerca de 16 billones de dólares. Este proceso de rotación y optimización del portafolio permitió fortalecer su liquidez, mejorar la rentabilidad y consolidar un enfoque estratégico definido.

Gran pantalla muestra a Jorge Mario Velásquez sonriendo, con un panel de ponentes abajo y una audiencia sentada de espaldas en un auditorio
Jorge Mario Velásquez finalizó un ciclo de 42 años en Grupo Argos, dejando un legado de transformación estratégica y liderazgo empresarial. (Infobae)

El directivo subrayó que la organización queda preparada para generar valor a futuro, respaldada por un equipo de alto nivel y una cultura corporativa sólida, factores que considera clave para enfrentar los retos del sector y mantener su crecimiento en los próximos años.

“Hoy puedo decir con la serenidad de haber cumplido la hoja de ruta que nos trazamos en 2016, que esos objetivos se convirtieron en realidades concretas”, afirmó Velásquez. El ejecutivo añadió que su salida abre una oportunidad para nuevos aportes desde otros espacios y manifestó su satisfacción por el ciclo cumplido en la organización.

A partir del 1 de abril, la presidencia estará a cargo de Juan Esteban Calle, quien ha acompañado a Velásquez durante los últimos 10 años en la dirección de Cementos Argos, asegurando continuidad en la gestión y la estrategia del conglomerado.

Temas Relacionados

Jorge Mario VelásquezGrupo ArgosCementos ArgosConglomerados EmpresarialesDividendo ordinarioGrupo Empresarial AntioqueñoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Vuelta a Cataluña EN VIVO hoy Etapa 6: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La ronda catalana tendrá su fin el 29 de marzo de 2026, y en la jornada entre Berga y Queralt (contando con 158 kilómetros), y la alta montaña como protagonista

Vuelta a Cataluña EN VIVO hoy Etapa 6: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Celsia reporta crecimiento en 2025, aunque advierte retos para financiar proyectos energéticos en el país

El informe presentado destacó los avances durante el último año, al tiempo que identificó desafíos relacionados principalmente con el entorno financiero y el cambio de tendencias en el sector

Celsia reporta crecimiento en 2025, aunque advierte retos para financiar proyectos energéticos en el país

Cuál es la verdad sobre el video de la lesión a un policía en caravana de Westcol: la institución aclaró el caso y habló de piques ilegales

Reacciones y especulaciones sobre la autenticidad del material reflejaron el efecto de la desinformación en plataformas sociales

Cuál es la verdad sobre el video de la lesión a un policía en caravana de Westcol: la institución aclaró el caso y habló de piques ilegales

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

El cantante Andrés Franco relató cómo una decisión de último minuto lo llevó a evitar el accidente en el que perdió la vida Yeison junto a su equipo

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Gobierno Petro logró aprobar un Conpes de $13 billones para la Fuerza Pública y Benedetti celebró: “Una cifra histórica”

El ministro del Interior y Pedro Arnulfo Sánchez informaron que el paquete de recursos incluye fondos para aeronaves Gripen y tecnología antidrones, alcanzando cifras sin precedentes en el sector defensa

Gobierno Petro logró aprobar un Conpes de $13 billones para la Fuerza Pública y Benedetti celebró: “Una cifra histórica”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Aura Cristina Geithner se suma a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la fecha de ingreso de la reconocida actriz

Westcol fue internado en la cárcel La Picota en Bogotá: esto fue lo que pasó

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Yina Calderón causó furor en redes sociales al transformarse en un nuevo personaje inspirado en Chespirito

Deportes

Vuelta a Cataluña EN VIVO hoy Etapa 6: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Vuelta a Cataluña EN VIVO hoy Etapa 6: minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Estos son los jugadores que repiten del último amistoso entre Colombia y Francia: James Rodríguez y Kylian Mbappé encabezan el listado

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver el último amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo

Esta es la fuerte sanción que le impuso Conmebol a Atlético Nacional por mala conducta en juego contra Millonarios en la Copa Sudamericana

Rodallega le da la victoria a Santa Fe y se mantiene con vida en la Liga BetPlay