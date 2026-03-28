Celsia reporta crecimiento en 2025, aunque advierte retos para financiar proyectos energéticos en el país

La empresa recompró acciones por $82.000 millones, permitiendo a sus accionistas fortalecer su participación sin nuevas inversiones. (Celsia)

La más reciente Asamblea General de Accionistas de Celsia dejó sobre la mesa un balance positivo de 2025, junto con los principales desafíos que marcarán el rumbo de la compañía en el corto y mediano plazo, en un entorno retador para el sector energético.

Durante la reunión, realizada en Medellín, se aprobaron los estados financieros y el informe de gestión de la Junta Directiva y la administración, en un contexto marcado por la transición hacia energías más sostenibles y las condiciones cambiantes del mercado.

Resultados: crecimiento y generación de valor

En 2025, la compañía mantuvo su estrategia de crecimiento con foco en sostenibilidad y generación de valor para los accionistas. Celsia reportó un aumento en sus ganancias operativas y mejoras en eficiencia, impulsadas por condiciones climáticas favorables y una gestión interna optimizada.

Estos resultados también se reflejaron en el mercado: la acción de la compañía en la Bolsa de Valores de Colombia registró un incremento del 33.2%, mientras que el beneficio total para los inversionistas alcanzó el 40.2%, impulsado por el pago de dividendos.

Durante 2025, Celsia redujo su deuda en cerca de un billón de pesos y tiene como meta continuar disminuyéndola hasta menos de $3.8 billones. (Celsia)

Adicionalmente, la empresa recompró acciones por $82.000 millones, lo que permitió a los accionistas aumentar su participación sin necesidad de realizar nuevas inversiones.

Obstáculos: financiamiento y entorno regional

A pesar de los resultados positivos, la compañía enfrenta retos importantes. El presidente de Celsia, Ricardo Sierra, advirtió que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos es el alto costo del financiamiento.

“Está difícil financiar proyectos por las altas tasas de interés”, señaló, al tiempo que destacó la necesidad de recuperar el equilibrio fiscal en el país para facilitar el acceso a recursos.

Sierra también alertó sobre la competencia regional, indicando que otros países están ofreciendo condiciones más atractivas para la inversión en energía, lo que podría afectar el ritmo de crecimiento en Colombia.

Celsia proyecta expandir su capacidad en energías renovables, con 230 megavatios solares adicionales en construcción y la meta de alcanzar 590 megavatios operativos en Colombia. (Celsia)

En este contexto, la compañía ha priorizado el manejo responsable de su deuda. Durante 2025, logró reducir su endeudamiento en cerca de un billón de pesos, con la meta de continuar disminuyéndolo hasta ubicarse por debajo de los $3.8 billones.

Esta estrategia busca fortalecer la solidez financiera de la empresa y mejorar su capacidad para ejecutar nuevos proyectos en el futuro.

Oportunidades: expansión en renovables

De cara a 2026, Celsia identifica oportunidades clave en la expansión de energías renovables. En conversación con Infobae, Esteban Piedrahita, líder financiero, explicó que la compañía espera seguir creciendo en generación solar en Colombia, con 230 megavatios adicionales en construcción y una meta de alcanzar 590 megavatios operativos.

A esto se suma la finalización del parque eólico Caravelí en Perú, el primero desarrollado por la compañía fuera del país, con una capacidad cercana a los 220 megavatios. Este proyecto marca un paso relevante en su expansión internacional.

La Asamblea General de Accionistas de Celsia 2025 destacó un balance financiero positivo y los retos del sector energético en Colombia. (Celsia)

Confianza de los inversionistas

Para Piedrahita, el crecimiento de la compañía responde tanto al trabajo de su equipo humano —“todos los celsianos”— como al respaldo de sus accionistas. “Estamos aquí porque confían en nosotros para administrar su capital, reinvertirlo y generar valor, no solo para ellos, sino también para el país”, afirmó.

En línea con esta visión, la asamblea aprobó cerca de 364 mil millones destinados a dividendos y una recompra especial de acciones hasta por 150 mil millones que se llevará a cabo en abril. A esto se se suma la aprobación de la ejecución de 131 mil millones adicionales correspondientes al programa de readquisición, vigente desde 2023.

Para la compañía, estas decisiones buscan mantener la confianza de los inversionistas y ofrecer una rentabilidad sostenida en el tiempo.

“Cuando una empresa prospera, muchas otras prosperan detrás”, concluyó Sierra, al destacar el impacto del crecimiento empresarial en toda la cadena productiva.