Gobierno Petro logró aprobar un Conpes de $13 billones para la Fuerza Pública y Benedetti celebró: “Una cifra histórica”

Armando Benedetti anunció histórica inversión para modernizar la Fuerza Pública - crédito Colprensa

El Gobierno de Colombia aprobó 13 billones de pesos para la modernización de la Fuerza Pública, una cifra que se sumó a un paquete de inversiones en defensa que alcanza niveles sin precedentes en el país.

El anuncio fue destacado por Armando Benedetti, ministro del Interior, a través de un video publicado en la red social X.

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La medida, que incluye la adquisición de nuevos aviones y sistemas antidrones, busca fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas bajo la administración actual.

Según declaraciones recogidas en el video, “este gobierno es el que más le ha dado a la Fuerza Pública y le ha subido la moral a la Fuerza Pública”, expresó Benedetti.

Armando Benedetti destacó el papel del gobierno en el fortalecimiento militar con 13 billones de pesos - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior también destacó el impacto positivo de los recientes aumentos salariales para el personal militar, señalando que “solamente con el salario mínimo, cuántas familias realmente han ayudado”.

En el video publicado por Benedetti, citó las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien detalló que, en el último año, la inversión total aprobada para el sector defensa asciende a 31.6 billones de pesos. De acuerdo con Sánchez, “tal vez la más alta de la historia de Colombia”.

El presupuesto destinado a la capacidad aérea superó los 16.8 billones de pesos, lo que permitirá la adquisición de aeronaves de combate Gripen. Además, se asignaron uno punto ocho billones de pesos para sistemas antidrones y el apalancamiento de inversiones en tecnología militar.

El plan de modernización aprobado contempla “13 billones de pesos que se acabaron de aprobar para la modernización de armas”, enfatizó Sánchez. La estrategia responde a la necesidad de actualizar los equipos y la infraestructura militar ante los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

En el video, Benedetti advirtió sobre la importancia de mantener la estabilidad institucional y la seguridad ciudadana. “Cuidado y la muerte gana otra vez”, manifestó, instando a no descuidar las políticas de fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Armando Benedetti subrayó la importancia de invertir en defensa y alertó sobre la necesidad de mantener la estabilidad institucional frente a desafíos de seguridad - crédito @AABenedetti/X

Contraloría alertó por recortes en presupuesto militar y baja ejecución en Colombia

En julio de 2025, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez manifestó “profunda preocupación” ante un escenario de debilitamiento en las Fuerzas Militares de Colombia.

Su advertencia surgió tras el anuncio de un aplazamiento presupuestal que recortó casi 428.436 millones de pesos, afectando las operaciones tácticas y las labores de seguridad afirmó El Tiempo.

El accidente del Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo, reavivó el debate sobre la distribución y uso de los recursos asignados al sector defensa, clave para el mantenimiento del orden público y la protección territorial.

Según la Contraloría, solo el Ejército enfrentó una reducción de 152.805 millones. Como el 80% de los 60 billones de pesos del presupuesto se destinan a funcionamiento, disminuyen los recursos para sostener unidades en campo, labores de inteligencia y servicios esenciales.

Durante el consejo de ministros del 24 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la política presupuestal del sector. Recordó que, entre 2002 y 2008, se sumaron cerca de 90.000 integrantes a la Fuerza Pública.

El ministro Pedro Sánchez explicó la presión sobre el presupuesto de defensa debido al aumento en retiros y bonificaciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“Eso implica que, 20 años después, entre 2022 y 2028, esa misma población empieza a hacer uso del buen retiro”, señaló, lo que impacta la estructura del gasto actual.

El funcionario subrayó la rigidez presupuestal: “El 80% del presupuesto se va en gastos de personal”. Además, resaltó el aumento de la bonificación para quienes cumplen servicio militar, que pasó de 300.000 pesos en 2022 a 1.750.000 pesos.

En inversión, el ministro afirmó que en 2026 el monto alcanzará los 3,7 billones de pesos, 47% más que el año anterior. Sin embargo, la ejecución de este rubro en 2025 fue solo del 40%.

El gobierno expidió el Conpes 4155 y el Decreto 1001 para facilitar la compra de aviones Gripen a Saab, con un pago a largo plazo de 16,5 billones de pesos, lo que compromete parte del presupuesto de inversión hasta 2032.