Medellín enfrentará al ganador del ‘Play-off’ C en los octavos de final de la Copa Sudamericana: rival de Brasil o de Chile

Independiente Medellín es el único representante de Colombia en la Copa Sudamericana - crédito Jaime SALDARRIAGA / AFP

Independiente Medellín ya conoce a su rival para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, luego del sorteo realizado el lunes 3 de junio en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. El equipo colombiano se enfrentará en esta fase con el ganador del Play-off C, que disputarán Cuiabá de Brasil y Palestino de Chile, el cuadro que compartió grupo y eliminó a Millonarios en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el proceso del sorteo, se definieron los cruces de los octavos de final del torneo sudamericano. Los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera: el Play-off G se medirá con Fortaleza de Brasil, el Play-off D competirá contra Sportivo Ameliano de Paraguay, y el Play-off F se enfrentará a Lanús de Argentina. Asimismo, el ganador del Play-off H jugará contra Racing Club de Argentina, mientras que el Play-off B verá acción contra Belgrano de Argentina.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Independiente Medellín tendrá su enfrentamiento con el ganador del mencionado Play-off C. Los otros cruces incluyen a Cruzeiro de Brasil, que jugará contra el vencedor del Play-off E, y Corinthians de Brasil, que se enfrentará al ganador del Play-off A. Los partidos de Play-off se jugarán los de ida en la semana del 17 de julio y los de vuelta en la semana del 24 de julio. Previo a esto, Inter de Porto Alegre se pondrá al día en el calendario y deberá ganar los dos partidos que le restan para clasificar en el segundo puesto del grupo C.

Así quedó el cuadro final de la Copa Sudamericana 2024 - crédito Copa Sudamericana

Cronograma de la Copa Sudamericana 2024

Fase de grupos: Semana del 3/4 al 29/5 - REALIZADO

Play-off : Semana del 17/7 y 24/7

Octavos de Final: Semana del 14/8 y 21/8

Cuartos de Final: Semana del 18/9 y 25/9

Semifinal: Semana del 23/10 y 30/10

Final: Sábado 23 de noviembre

La millonada que ganó Independiente Medellín en la Copa Sudamericana

El técnico uruguayo Alfredo Arias se encontraba bajo presión para lograr una buena performance internacional o enfrentaría la posibilidad de ser destituido. La destacada actuación ha permitido a Arias mantener su puesto, con miras a pelear también en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Los ingresos acumulados por el Independiente Medellín hasta el momento ascienden a 1.610.000 dólares, comenzando con los 250.000 dólares por disputar la fase previa contra el Deportes Tolima. La fase de grupos les otorgó 300.000 dólares por participación y 115.000 dólares adicionales por cada victoria, sumando importantes recursos que contribuirán a fortalecer la plantilla para el segundo semestre de 2024. Además, la clasificación a los octavos de final ofrece un premio adicional de 600.000 dólares.

Primera fase - Local: $ 225,000

Primera Fase - Visitante: $250.000

Fase de Grupos: $300,000

Mérito deportivo (partido ganado en la fase de grupos): $115,000

Play-off : $500,000

Octavos: $600,000

Cuartos: $700,000

Semifinal: $800,000

Subcampeón: $2,000,000

Campeón: $6,000,000

Alfredo Arias disgustado con los hinchas de Independiente Medellín

Fotografía de archivo del entrenador de Independiente Medellín, Alfredo Arias - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Durante un encuentro reciente, cuando Independiente Medellín estaba ganando cómodamente, algunos seguidores comenzaron a corear “olé” con cada pase realizado por su equipo. Esto no fue bien visto por el entrenador, quien pidió a los hinchas que cesaran estos gritos. Según explicó, esto supone una falta de respeto hacia el equipo contrario.

“Yo sé que la gente quiere demostrar, pero yo creo que la palabra ‘respeto’ la tendríamos que volver a poner arriba, como nos enseñaron nuestros mayores, y eso es una falta de respeto. Aparte expones a tus jugadores a que les den una patada los lesiones, te expones a que el otro equipo reacciones, saque fuerza y te clave un gol. No sirve de nada, no sé quién lo invento, pero el que lo invento hizo algo que no sirve para nada”.