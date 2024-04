Dirigentes del fútbol colombiano se le revelaron al presidente de la Dimayor: rechazaron “retiro espiritual” en Santa Marta

Fernando Jaramillo podría perder su cargo como presidente de la Dimayor tras las divisiones entre presidentes - crédito Colprensa

En un reciente encuentro de la Liga BetPlay entre Millonarios y Junior, el gesto de protesta del equipo Junior, deteniendo el juego y pasando deliberadamente el balón al adversario, ha generado controversia.

Este incidente, ocurrido el 30 de abril de 2024, ha sido criticado por Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien lo consideró una falta de respeto hacia el fútbol, el equipo rival y los seguidores. Jaramillo destacó el perjuicio que acciones como esta representan para el fútbol colombiano, según informaciones divulgadas en un medio de comunicación digital.

Ampliando su crítica, Jaramillo defendió también la labor arbitral ante las críticas y presiones de algunos clubes, rechazando las amenazas de no jugar o vetar a ciertos árbitros por decisiones no favorables. En palabras para una emisora radial online, indicó que menospreciar el trabajo de los árbitros, seres humanos propensos a errores, constituye una actitud reprobable. El presidente de la Dimayor reiteró su compromiso con la defensa de la integridad arbitral, resaltando la importancia de su papel en el deporte.

Que los jugadores del Junior se pararan en pleno partido me parece una afrenta contra todos: rival, espectadores, demás clubes, contra todo. Es lo más ridículo del mundo. Ahí sí el señor que hizo eso, tiene un liderazgo negativo (...) Yo tengo que defender el arbitraje. Los árbitros son seres humanos y cometen errores. Los dirigentes que piensan que vetar o no presentarse a jugar por la designación de un árbitro que no gusta, es lo más ridículo que hay y totalmente estúpido”.

Fernando Jaramillo, presidente de la División Mayor de Fútbol Colombiano - crédito Dimayor

Según informó el director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, la relación entre el dirigente más importante de los torneos de fútbol en Colombia y los presidentes de los clubes está totalmente fracturada. Con el fin de mejorar la situación, se citó a los 36 presidentes a una reunión informal en la ciudad de Santa Marta, lo cual no configura una asamblea extraordinaria y en donde no se tomaría ninguna decisión más allá de calmar los ánimos: “Se desmorona Fernando Jaramillo? Sólo 20 equipos, de 36, asistieron a ‘retiros espirituales’ en Santa Marta, citados por el presidente de Dimayor. Clubes que antes lo respaldaban como Junior, América y DIM cambiaron de bando tras las declaraciones del dirigente.¿Sobrevivirá?”

No obstante, la invitación fue rechazada por doce clubes: Independiente Santa Fe, Independiente, Medellín, Junior FC, Once Caldas, Deportes Tolima, Envigado FC, Patriotas Boyacá, Jaguares de Córdoba, Atlético FC, Águilas Doradas, Barranquilla FC y Boyacá Chicó.

Además, América de Cali simplemente mandó a su director deportivo Iván Vélez en representación, pero su postura estaría en contra de Fernando Jaramillo. Otros de los puntos en los que los clubes han estado en desacuerdo son la reactivación de los dos casos en la Superintendencia de Industria y Comercio (fútbol femenino y vetos a jugadores), el tener que negociar el pliego de peticiones del sindicato de jugadores y la exigencia de asumir los costos de la seguridad en los estadios, según el periodista Alejandro Pino.

