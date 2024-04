Le salió competencia a Jorge Luis Pinto para dirigir al Deportivo Cali: ¿de quién se trata?

Jorge Luis Pinto por ahora no volverá al Deportivo Cali - Crédito: Difusión.

El Deportivo Cali continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador para superar la crisis que enfrenta tanto en el ámbito administrativo como deportivo. Tras acumular siete partidos sin lograr una victoria y permanecer tres semanas sin un director técnico oficial luego de la dimisión de Jaime de La Pava, el cuadro Azucarero se encuentra en una situación complicada.

El santandereano Jorge Luis Pinto, que fue considerado para ocupar el puesto vacante, ha rechazado la oferta, a pesar de haber estado en conversaciones con la directiva del club.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La renuncia de De La Pava vino después de una derrota frente a Patriotas en la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor, lo que ha dejado a Hernán Cocho Patiño como encargado interino del equipo. Pinto, que tuvo un acercamiento considerable para asumir el cargo reflejando un potencial acuerdo económico favorable para el Deportivo Cali, finalmente decidió no aceptar la propuesta. Aunque no se unirá al club en esta ocasión, no descarta la posibilidad de hacerlo para el segundo semestre.

Los motivos específicos detrás de la decisión de Pinto de no aceptar la oferta es la permanencia de Patiño en el banquillo técnico, tal y como lo explicó el santandereano durante una entrevista con Antena 2 de Cali. “Yo sí tuve una reunión con los directivos de Deportivo Cali, oímos la propuesta, analizamos muchas cosas, pero quedamos de hablar después de que termine la liga”.

Así mismo, el extécnico de la selección Colombia mostró respecto por el timonel actual que está de manera interina en la institución vallecaucana. “Yo siento que es un irrespeto con ‘Cocho’ Patiño estar yo hablando ahorita y todas las cosas”.

En medio de esta búsqueda, el club y sus seguidores se mantienen en espera de un cambio que pueda ofrecer resultados positivos y alejar al equipo de la zona de descenso. Mientras tanto, ‘Cocho’ Patiño sigue al mando, trabajando para estabilizar al equipo y prepararlo para los próximos compromisos que serán cruciales en su lucha por la permanencia en la liga.

Tras la negativa de Pinto, Cali iría por un uruguayo con pasado en Colombia

Guillermo Sanguinetti sabe lo que es dirigir en Colombia - crédito Liga Profesional.

Guillermo Sanguinetti estaría en la baraja de candidatos para tomar las riendas del conjunto caleño, según ha informado Antena 2. Aunque se consideraron varios candidatos para el puesto, finalmente el estratega uruguayo sería el elegido para liderar al cuadro Verdiblanco. Se espera que en las próximas horas ambas partes puedan llegar a un acuerdo para sellar la contratación del charrúa.

Sanguinetti, que ha tenido una notable carrera como director técnico, incluyendo pasos por equipos en Colombia, Ecuador y Perú, recibió ofertas de diversos clubes en estos países. Sin embargo, todo apunta a que aceptaría el ofrecimiento del Deportivo Cali, demostrando un claro interés en dirigir nuevamente en el país después de sus periodos en Independiente Santa Fe (2018), Atlético Bucaramanga (2020) y Cúcuta Deportivo, al que dirigió en dos oportunidades (2013 y 2019).

Su última experiencia como entrenador fue en el balompié peruano, en el que dirigió al Sport Boys en 2023 durante 12 partidos con saldo de dos victorias, igual número de empates y ocho derrotas.

Así quedó la tabla del descenso:

20. Patriotas - Promedio: 0.80. (Descendería)

19. Jaguares de Córdoba - Promedio: 1.02. (Descendería)

18. Deportivo Cali - Promedio: 1.05.

17. Envigado - Promedio: 1.11.

16. Boyacá Chico - Promedio: 1.16

15. Alianza FC - Promedio: 1.23.

14. Fortaleza Ceif - Promedio: 1.27.

13. Deportivo Pasto - Promedio: 1.29.

12. Once Caldas - Promedio: 1.33.

En la próxima fecha de 16 de la Liga BetPlay Dimayor, Deportivo Cali tendrá intentará volver al triunfo para alejarse del fantasma del descenso ante América. El clásico vallecaucano se jugará el viernes 12 de abril a partir de las 8:15 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.