“Daña sin pruebas”: Efraín Cepeda responde al ministro Antonio Sanguino por difundir supuesto audio

El senador del Partido Conservador rechazó las acusaciones tras la divulgación de un video en el que se le atribuye una conversación sobre sumar votos para afectar al Pacto Histórico

El senador Efraín Cepeda presidió
El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

El senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, respondió con dureza al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, luego de que este divulgara en redes sociales un supuesto audio en el que se escucharía al congresista hablar de sumar votos para afectar al Pacto Histórico. El episodio desató una nueva controversia política en medio del clima electoral en Colombia.

Según información publicada por Semana, el ministro Sanguino compartió en su cuenta de X un video acompañado de un mensaje en el que pedía que el caso fuera investigado por las autoridades judiciales.

De acuerdo con ese medio de comunicación, en el material difundido se escucha un audio en el que una voz, que supuestamente sería la del senador conservador, hablaría de “sumar 25 mil votos” con el objetivo de restarle apoyos al Pacto Histórico.

El ministro de Trabajo publicó el contenido en su cuenta personal con un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro.

“¡Esto debe ser investigado de inmediato por la Fiscalía General de la Nación, señor presidente Petro!”, escribió Sanguino en la red social X, citado por Semana.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo - crédito Ministerio de Trabajo

La publicación generó una reacción inmediata del senador Efraín Cepeda, quien rechazó los señalamientos y aseguró que el audio difundido es falso.

Cepeda rechaza acusaciones y habla de injuria y calumnia

El congresista del Partido Conservador afirmó que el audio divulgado no corresponde a su voz y criticó al ministro por compartir el material sin verificar su autenticidad.

En su respuesta pública, Cepeda cuestionó la actuación del funcionario del Gobierno y aseguró que el contenido difundido afecta su reputación.

“Es impresionante el nivel tan bajo al que han llegado los funcionarios de este gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, valida de inmediato un audio falso y espurio —que claramente no es mi voz— sin la más mínima verificación”, afirmó el senador, citado por ese medio de comunicación.

El congresista también señaló que la difusión de ese material podría constituir delitos contra su honra.

Según explicó, se trataría de una acusación sin pruebas que pone en riesgo su reputación y la confianza en las instituciones.

Efraín Cepeda - Congreso de
Efraín Cepeda - Congreso de la República - Partido Conservador - Senado| crédito @EfrainCepeda/X

“Acá hay injuria y calumnia en toda regla: se difunde una acusación falsa que afecta el honor y la reputación, con conocimiento o culpa gravísima de su falsedad”, expresó Cepeda.

El senador agregó que la difusión del supuesto audio generó confusión y cuestionó la responsabilidad del ministro al compartir la información.

“Esa ligereza no es error, es irresponsabilidad deliberada que genera confusión, daña sin pruebas y destruye la poca confianza que queda en las instituciones”, afirmó el dirigente político.

El senador pide responsabilidad en el debate político

Tras el intercambio de acusaciones, el senador conservador insistió en que las discusiones políticas deben sustentarse en información verificada y no en contenidos manipulados.

En un video publicado posteriormente, Cepeda reiteró que el audio divulgado no es auténtico y criticó lo que considera una reacción impulsiva por parte del ministro de Trabajo.

“La verdad no se construye con audios manipulados ni con reacciones impulsivas. Se construye con seriedad. Y aquí sobra la primera y falta la segunda”, manifestó el senador.

Antonio Sanguino -
Antonio Sanguino - Ministerio del Trabajo | crédito Colprensa

El congresista también envió un mensaje directo al ministro Sanguino, cuestionando la falta de verificación previa antes de compartir el contenido en redes sociales.

La controversia se produce en medio del ambiente político generado por las recientes elecciones legislativas y las discusiones que se mantienen sobre el proceso electoral en el país.

Hasta el momento, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no se ha pronunciado públicamente sobre la respuesta del senador Cepeda ni sobre las críticas relacionadas con la verificación del supuesto audio.

