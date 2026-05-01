Colombia

El presidente de la Cámara respaldó propuesta de Petro y entregará lista de inasistencias al Consejo de Estado: “Hay reformas que no pueden esperar”

La medida se produce tras la suspensión de la sesión del Día de las Víctimas por falta de cuórum y en medio de presiones del Gobierno para acelerar el trámite de reformas con mensaje de urgencia en el Congreso

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Julián López, presidente de la Cámara de Representantes - crédito @Julianlopezte/X
La normativa vigente establece que un congresista puede perder su investidura si acumula seis inasistencias a sesiones plenarias en las que se voten proyectos de ley o actos legislativos - crédito @Julianlopezte/X

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, expresó su respaldo a la solicitud del presidente Gustavo Petro de remitir al Consejo de Estado los registros de inasistencia de los congresistas, en medio de llamados del Gobierno para agilizar el trámite de reformas consideradas prioritarias.

En un mensaje publicado el viernes 1 de mayo en su cuenta de X, López respondió al pronunciamiento del jefe de Estado y reiteró la necesidad de que el Congreso cumpla con sus funciones hasta el final del periodo legislativo. “Respaldamos que se remitan las listas de inasistencia. Cumplirle al país no es opcional, es nuestro deber”, señaló.

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El pronunciamiento del presidente de la Cámara se produjo luego de que el mandatario solicitara formalmente a las mesas directivas del Senado y la Cámara enviar al Consejo de Estado las listas de asistencia a comisiones y plenarias, con el objetivo de que se aplique la normativa vigente frente a ausencias injustificadas.

Julián López reiteró que la Cámara debe trabajar de manera continua y cumplir con su responsabilidad institucional hasta el final del periodo legislativo - crédito @Julianlopezte/X
Julián López reiteró que la Cámara debe trabajar de manera continua y cumplir con su responsabilidad institucional hasta el final del periodo legislativo - crédito @Julianlopezte/X

Solicitud del Gobierno al Congreso

En su comunicación dirigida al Congreso, el presidente Gustavo Petro pidió que se activen los mecanismos legales existentes para sancionar el ausentismo legislativo. “Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”, afirmó.

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El mandatario también insistió en la necesidad de avanzar en la agenda legislativa del Gobierno, destacando que varios proyectos cuentan con mensaje de urgencia e insistencia. “El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”, indicó.

Dentro de las iniciativas mencionadas como prioritarias se encuentran la jurisdicción agraria, la reforma al sistema de salud, una reforma tributaria enfocada en capitales especulativos y el código minero. Según el jefe de Estado, estos proyectos requieren atención inmediata por parte del Congreso.

Mensaje de Gustavo Petro solicita control a ausencias en el Congreso y presiona trámite de reformas prioritarias - crédito Gustavo Petro/X
Gustavo Petro pidió formalmente a las mesas directivas del Congreso remitir los registros de asistencia a comisiones y plenarias con el fin de activar controles sobre las ausencias injustificadas - crédito Gustavo Petro/X

Por su parte, López reiteró en su mensaje que la Cámara debe mantener el ritmo de trabajo. “He sido insistente desde la Mesa Directiva en que la Cámara debe trabajar hasta el último minuto por Colombia”, escribió, añadiendo que los mensajes de urgencia deben tramitarse con rigor y respeto por las normas.

La solicitud del Gobierno se da en un contexto reciente marcado por cuestionamientos al nivel de asistencia de los congresistas. Uno de los episodios más recientes fue la suspensión de la sesión del Día de las Víctimas debido a la falta de cuórum.

De acuerdo con registros divulgados, la jornada terminó con la presencia de ocho senadores y 19 representantes, lo que obligó a levantar la sesión. Este hecho se produjo en el marco de la conmemoración establecida por la Ley 1448 de 2011, que dispone la obligación del Congreso de escuchar a las víctimas del conflicto armado.

Congreso de la República de Colombia tendrá un álgido debate sobre las listas cerradas
El Gobierno vincula el control al ausentismo con la necesidad de garantizar el avance de su agenda legislativa y fortalecer los mecanismos institucionales - crédito Colprensa

Las cifras de ausentismo también han sido objeto de seguimiento. Datos obtenidos mediante derecho de petición por el ciudadano Daniel Maldonado y publicados por La República indican que el Pacto Histórico registró 108 inasistencias en el Senado entre 18 legisladores. Le siguieron el Partido Conservador con 91 ausencias, el Partido Liberal con 84 y el Partido de la U con 74.

Otros partidos como Cambio Radical y Centro Democrático reportaron 57 y 50 inasistencias respectivamente, mientras que colectividades minoritarias presentaron promedios más altos por congresista. De acuerdo con la normativa vigente, el proceso de pérdida de investidura por inasistencia se configura cuando un congresista acumula seis ausencias a sesiones plenarias en un mismo periodo legislativo en las que se hayan votado proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura.

El mandatario insistió en que varios proyectos del Gobierno cuentan con mensaje de urgencia y deben ser tramitados conforme a las normas, entre ellos la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y una reforma tributaria - crédito Fernando Vergara/AP
El mandatario insistió en que varios proyectos del Gobierno cuentan con mensaje de urgencia y deben ser tramitados conforme a las normas, entre ellos la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y una reforma tributaria - crédito Fernando Vergara/AP

En paralelo a la solicitud sobre inasistencias, el presidente Petro ha advertido sobre posibles dificultades para la aprobación de nuevas iniciativas en el Congreso y ha planteado la posibilidad de impulsar una asamblea constituyente, la cual, según explicó, tendría como objetivo añadir capítulos a la Constitución enfocados en reformas sociales y medidas contra la corrupción.

El Gobierno ha vinculado además el debate sobre ausentismo con la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional. En ese sentido, ha mencionado casos recientes relacionados con entidades públicas para señalar la importancia de garantizar el adecuado funcionamiento del Estado.

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