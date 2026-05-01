Colombia

Álvaro Uribe criticó los datos laborales revelados en informe del Dane: “La bonanza de empleos de Petro-Cepeda”

El informe oficial destaca indicadores positivos, mientras críticas y diferencias entre regiones mantienen vigente el debate laboral

Guardar
Alvaro uribe, expresidente de Colombia. Un análisis del mercado laboral evidencia que más del 55% de los trabajadores carecen de contrato, seguridad social o prestaciones, a pesar de una leve mejora en la informalidad durante el último año - crédito Colprensa
Alvaro uribe, expresidente de Colombia. Un análisis del mercado laboral evidencia que más del 55% de los trabajadores carecen de contrato, seguridad social o prestaciones, a pesar de una leve mejora en la informalidad durante el último año - crédito Colprensa

Las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe sobre la supuesta “bonanza laboral de Petro-Cepeda” han reavivado el debate sobre el mercado de trabajo en Colombia.

El exmandatario difundió en su cuenta oficial de X una lista de sectores donde, según sus datos, se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo durante la actual administración, en momentos en que el Dane informa de un descenso interanual en la tasa de desocupación nacional.

PUBLICIDAD

Uribe aseguró que el último año dejó un saldo negativo en el empleo con “Empleos perdidos: -100 mil en hoteles; -105 mil en bares y restaurantes; -50 mil en salud (6 entidades cerradas); -412 mil entre agricultura e industria; -80 mil entre tiendas y microempresas”.

Las cifras oficiales muestran una reducción del desempleo interanual y creación neta de puestos de trabajo, sin embargo, sectores como la agricultura y la industria acumulan retrocesos, según el más reciente informe del Dane - crédito Captura de pantalla / Alvaro Uribe
Las cifras oficiales muestran una reducción del desempleo interanual y creación neta de puestos de trabajo, sin embargo, sectores como la agricultura y la industria acumulan retrocesos, según el más reciente informe del Dane - crédito Captura de pantalla / Alvaro Uribe

Estos datos, difundidos desde su cuenta oficial, generaron un debate público sobre si el desempeño laboral durante el gobierno de Gustavo Petro y la eventual continuidad en materia de empleo con su candidato presidencial, Iván Cepeda, reflejan los indicadores oficiales, en particular las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

PUBLICIDAD

Cifras oficiales de empleo y desempleo en Colombia

Según el Dane, la tasa de desocupación nacional para marzo de 2026 se situó en 8,8%, lo que implica una reducción de 0,8 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025, cuando fue de 9,6%. Esta cifra representa “la tasa de desocupación más baja desde 2001” para un mes de marzo, según el organismo.

El reporte también indica que la población ocupada alcanzó a 24,35 millones de personas en marzo, un aumento de 650.000 puestos en el último año. A la par, el número de personas desocupadas cayó en 174.000, acentuándose la reducción en municipios fuera de las grandes ciudades con una baja del 18,9% entre las llamadas “otras cabeceras”.

En contraste, en las trece ciudades principales y sus áreas metropolitanas, la tasa de desocupación subió levemente: pasó de 9,3% a 9,4% en el mismo periodo.

Pérdidas y recuperaciones sectoriales en el mercado laboral

Las cifras del Dane muestran que los sectores que más impulsaron el empleo fueron “administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana”, que sumaron 369.000 nuevos trabajadores, seguidos por el sector financiero y de seguros, con 239.000 empleos adicionales.

Larga fila de personas usando mascarillas frente a la Oficina de Empleo SENA en Bogotá, con taxis amarillos en la calle mojada.
El Dane reportó que en marzo de 2026 la tasa de desocupación nacional llegó a 8,8%, la más baja para ese mes desde 2001- crédito VisualesIA

Por otro lado, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca perdieron 242.000 puestos de trabajo en el periodo analizado, mientras la industria manufacturera mostró una reducción de 166.000 ocupados. Estas cifras evidencian pérdidas importantes en áreas mencionadas por Uribe, aunque el balance general del DANE apunta a un incremento neto del empleo en otros sectores.

Calidad del trabajo y brechas en el empleo según el Dane

En cuanto a la calidad del empleo, el 55,6% de la población ocupada se encontraba en condiciones de empleo informal en marzo de 2026, es decir, sin contrato laboral, seguridad social ni acceso a prestaciones básicas. Aunque la informalidad retrocedió 2,1 puntos porcentuales, todavía más de la mitad de los trabajadores permanecen en situación precaria.

La brecha de género persiste en el mercado laboral colombiano.

La tasa de desocupación para los hombres fue de 7,1%, mientras que la de las mujeres alcanzó el 11,1%. Esta diferencia de 3,9 puntos porcentuales es la más baja registrada, pero sigue mostrando disparidades significativas. Además, el desempleo juvenil se ubicó en 17,0% a nivel nacional, con el caso de Quibdó donde alcanzó un 33,2% en el primer trimestre.

Infografía que presenta datos de desempleo en Colombia para marzo de 2026, con gráficos de barras, flechas, íconos de personas, calendario y mapa.
Colombia registró una tasa de desempleo del 8,8% en marzo de 2026, su nivel más bajo desde 2001, destacando que el 55,6% de los ocupados sigue en la informalidad y la brecha de género persiste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las mejoras en los indicadores globales, gran parte de la población activa colombiana obtiene un empleo sin garantías laborales básicas, lo que demuestra que la precariedad sigue siendo una característica dominante del trabajo en el país.

Temas Relacionados

Álvaro UribeMercado Laboral ColombianoDepartamento Administrativo Nacional de EstadísticaDesigualdad de GéneroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secretaría de la Mujer explicó por qué la cuota alimentaria no es un favor, sino “una obligación legal” para los padres

La entidad señaló que esto no debe ser visto como una buena acción por parte de los papás, dado que es su responsabilidad

Secretaría de la Mujer explicó por qué la cuota alimentaria no es un favor, sino “una obligación legal” para los padres

Así suena el remix de ‘Eurosummer’, la colaboración de Zara Larsson con Shakira; la colombiana volvió a cantar en inglés

El lanzamiento del remix de Eurosummer llega en un momento clave para Shakira, quien simultáneamente prepara su concierto multitudinario en Copacabana y sigue sumando colaboraciones con artistas de renombre mundial

Así suena el remix de ‘Eurosummer’, la colaboración de Zara Larsson con Shakira; la colombiana volvió a cantar en inglés

La expulsión de un participante durante evento deportivo que generó polémica en redes sociales: organización de Transcordillera se pronunció

Desde la organización del evento se defendieron argumentando que la prioridad en estos casos es garantizar el bienestar de los competidores, dada la alta exigencia física y mental

La expulsión de un participante durante evento deportivo que generó polémica en redes sociales: organización de Transcordillera se pronunció

Emiro Navarro vuelve a ‘La casa de los famosos Colombia’: esto se sabe del regreso del barranquillero al ‘reality’ en la recta final

El ‘influencer’ se une a Karina García, Altafulla y Melissa Gate como parte de los invitados especiales que ha llevado el jefe en la tercera temporada del programa

Emiro Navarro vuelve a ‘La casa de los famosos Colombia’: esto se sabe del regreso del barranquillero al ‘reality’ en la recta final

Usuaria explicó con testimonios por qué las mujeres en Bogotá deberían salir con tapabocas por cuenta de la inseguridad: “Vivir con miedo”

La creadora de contenido Joha Castel compartió su testimonio para que otras ciudadanas tengan en cuenta sus recomendaciones

Usuaria explicó con testimonios por qué las mujeres en Bogotá deberían salir con tapabocas por cuenta de la inseguridad: “Vivir con miedo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Así suena el remix de ‘Eurosummer’, la colaboración de Zara Larsson con Shakira; la colombiana volvió a cantar en inglés

Así suena el remix de ‘Eurosummer’, la colaboración de Zara Larsson con Shakira; la colombiana volvió a cantar en inglés

Emiro Navarro vuelve a ‘La casa de los famosos Colombia’: esto se sabe del regreso del barranquillero al ‘reality’ en la recta final

Shakira en Copacabana: hora y dónde ver desde Colombia la histórica presentación de la colombiana en Brasil

Joven denunció acoso de una mujer en el concierto de Ryan Castro y señaló que seguridad no intervino por ser hombre: “Me manoseó y golpeó”

Los ganadores del Burger Master 2026: más de 3 millones de hamburguesas fueron vendidas en Colombia

Deportes

Carlos Valderrama lanzó dura crítica a una figura del Junior tras su expulsión en la Copa Libertadores: “Tiene que cogerla suave”

Carlos Valderrama lanzó dura crítica a una figura del Junior tras su expulsión en la Copa Libertadores: “Tiene que cogerla suave”

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Excompañero de Cristiano Ronaldo contó insólita anécdota que vivió en el Manchester United: “Me dio un poco de vergüenza”

Luis Diaz y su historia fallida con el Barcelona: el cuadro español lo intentó fichar en tres ocasiones

Dura autocrítica del técnico de América de Cali tras la derrota ante Tigre por la Copa Sudamericana: “Me voy preocupado”