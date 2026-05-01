Confirman segundo caso de viruela símica clado Ib en Colombia: fue detectado en Bogotá y el paciente está en aislamiento

Se recomienda a los ciudadanos contactar a las autoridades sanitarias en caso de presentar síntomas como fiebre, cefalea, adenopatías o lesiones cutáneas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmaron un segundo caso de viruela símica (mpox) clado Ib en Colombia, el cual fue detectado en Bogotá.

De acuerdo con la cartera y la entidad, tras ratificar que se trata de un nuevo contagio, se tomaron varias medidas, entre ellas, el desarrollo de una investigación epidemiológica de campo. De igual manera, se estableció un cerco epidemiológico y se inició un monitoreo de contactos en articulación con la entidad territorial.

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El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud confirmaron un segundo caso de mpox clado Ib en el país - crédito @INSColombia/X

El INS informó que el paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y está bajo seguimiento clínico y epidemiológico. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia “intensificada” y están monitoreando de manera estricta la situación.

Según el instituto, entre 2022 y 2026 se han reportado 4.830 casos confirmados de viruela símica en Colombia, pero todos ellos corresponden a la variante clado II.

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“El país cuenta con lineamientos técnicos y capacidad de respuesta para la gestión de este evento, establecidos en la Circular Conjunta Externa 0019 de 2024. Se recomienda a la ciudadanía consultar oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de síntomas”, indicó el INS en un comunicado.

En Colombia se han detectado más de 4.000 casos de viruela símica de la variante clado II - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/ VisualesIA ScribNews

La detección del primer caso de la variante en Colombia

El 18 de abril de 2026, el Ministerio de Salud y el INS informaron sobre la detección del primer caso de mpox clado Ib en el país. El caso fue reportado en el departamento de Antioquia. “La identificación del clado Ib se realizó mediante técnicas de biología molecular dirigidas a regiones genéticas conservadas y específicas para este clado, como parte del fortalecimiento de las capacidades diagnósticas y la vigilancia continua de los clados de interés en salud pública”, indicó la cartera en un comunicado.

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Precisó que, pese a la confirmación de un primer caso de esa variante de la viruela símica, el nivel de riesgo para la población general no se modifica, teniendo en cuenta que para ese momento no se había identificado ninguna evidencia de transmisión comunitaria asociada al mismo. Además, las autoridades activaron un seguimiento estricto del caso.

“Desde la detección del caso se han activado las acciones de seguimiento epidemiológico, investigación de campo, monitoreo de contactos y articulación con las entidades territoriales de salud, con el propósito de fortalecer la vigilancia”, puntualizó.

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Viruela del mono: cómo se transmite y principales síntomas

De acuerdo con e Instituto Nacional de Salud, la viruela del mono es una enfermedad generada por un virus que se transmite de animales a personas y entre seres humanos. Su prevalencia está en zonas de selva tropical de África central y occidental, pero se han registrado brotes en otros continentes como el americano y europeo.

La entidad advierte que la viruela símica no debe considerarse una enfermedad de transmisión sexual ni de un grupo poblacional específico, lo que implica que el uso de preservativo no garantiza la protección ante el contagio.

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El riesgo de infección está al compartir objetos personales o superficies que hayan estado en contacto con las lesiones cutáneas de una persona enferma. Entre los elementos de posible transmisión se encuentran la ropa, las sábanas, los celulares, las toallas, los vapeadores y hasta los cubiertos.

Las principales formas de contagio de la viruela símica son el contacto físico, intercambio de fluidos y objetos contaminado. Los síntomas más frecuentes como lesiones en la piel, fiebre y ganglios inflamados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Según la información que reporta en su sitio web, la transmisión ocurre principalmente cuando existe contacto físico estrecho, ya sea directo –mediante besos, abrazos, contacto cara a cara, caricias o al tocar las lesiones– o indirecto, a través de objetos contaminados. El contacto piel a piel o intercambio de fluidos corporales en estos escenarios facilita la propagación.

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Los síntomas más notables incluyen fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares y de espalda, ganglios linfáticos inflamados y lesiones cutáneas que pueden aparecer en la cara, extremidades, manos, pies, boca, ojos y área genital. Las lesiones suelen contener un líquido que con el tiempo forma costras y se desprende.