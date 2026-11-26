El seguimiento médico posoperatorio debe extenderse entre tres meses y un año para consolidar el cambio metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de la mitad de los adultos en Colombia vive con sobrepeso u obesidad, una condición crónica asociada a más de 200 complicaciones médicas y a malos hábitos, por lo que es indispensable consultar con su médico y no creer que una cirugía mágicamente arreglará el problema, porque mantenerla depende de las prácticas del paciente.

La Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica (Acocib) calcula que en el país se realizan cerca de 17.000 cirugías bariátricas al año. Sin embargo, el procedimiento reduce una parte del riesgo clínico, pero no sustituye el proceso sostenido de cambios en alimentación, movimiento, descanso y salud mental.

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“Generalmente, los pacientes tienden a recuperar entre un 3% y un 5% de su peso después de los tratamientos. Ahí se traza una delgada línea entre retomar el rumbo saludable o recaer en la obesidad”, explicó el doctor Néstor Fernando Fino, médico deportólogo de la Clínica del Occidente.

Qué hacer después de la cirugía

Los tratamientos para la obesidad pueden restringir la capacidad gástrica, modificar la forma de comer o facilitar una disminución inicial de peso. La etapa posterior requiere controles médicos para valorar la evolución, identificar dificultades tempranas y ajustar el plan según las condiciones de cada paciente, un acompañamiento que cobra importancia cuando reaparecen el aumento de peso, la pérdida de masa magra o conductas que dificultan la adherencia.

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La obesidad es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad crónica y una epidemia global. Su manejo está relacionado con la prevención o el control de afecciones metabólicas, cardiovasculares y musculoesqueléticas, entre otras. Por esa razón, los especialistas consultan tanto los indicadores de peso como la composición corporal, la funcionalidad y los hábitos que influyen en el resultado.

“Nadie desarrolla obesidad de la noche a la mañana, son años de hábitos arraigados que no se transforman en tres meses. Por eso el seguimiento especializado debe sostenerse entre tres meses y un año hasta consolidar el cambio metabólico”, afirmó el especialista.

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El seguimiento no es igual para todas las personas. Depende del tipo de procedimiento, el estado nutricional previo, las enfermedades asociadas, los medicamentos y la respuesta del organismo. En algunos casos, la valoración permite detectar una ingesta insuficiente de nutrientes; en otros, orienta la atención hacia la recuperación de peso o la necesidad de reforzar el apoyo psicológico.

El plan de actividad física aconseja entre dos y tres sesiones de fuerza por semana junto con ejercicio cardiovascular diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza busca preservar la masa muscular

La reducción de peso puede incluir una disminución de tejido graso y de masa muscular. Preservar esta última es uno de los objetivos clínicos del período posterior, pues contribuye a mantener la movilidad, la fuerza y el gasto energético. El equipo médico suele adaptar la actividad física a la condición de cada paciente, sobre todo durante la recuperación inicial.

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“El punto más determinante es la actividad física constante. El músculo funciona como un verdadero sistema endocrino que regula y estimula órganos vitales como el cerebro, el corazón y el riñón. Por eso el entrenamiento de fuerza es primordial”, señala el doctor Fino.

El especialista indicó que el lapso indicado contempla entre dos y tres sesiones semanales de ejercicios de fuerza, junto con actividad cardiovascular cinco días por semana, durante períodos de 45 a 60 minutos al día. Sin embargo, la recomendación debe ajustarse bajo orientación profesional si existen lesiones, limitaciones de movilidad, enfermedades cardiovasculares u otras condiciones clínicas.

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La alimentación también forma parte de ese proceso. Los planes nutricionales priorizan una ingesta adecuada de proteína y limitan los productos ultraprocesados, el alcohol y el tabaco. La hidratación es otro componente que el paciente debe tener en cuenta, con preferencia por agua frente a bebidas azucaradas o jugos, aunque las indicaciones específicas pueden variar de acuerdo con la técnica utilizada y con la tolerancia alimentaria de cada persona.

Las pautas nutricionales priorizan la ingesta de proteína y limitan el consumo de productos ultraprocesados y alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir entre seis y ocho horas ayuda a regular el apetito

El descanso insuficiente puede alterar las señales relacionadas con el hambre, la saciedad y el estrés. Para quienes atraviesan un tratamiento contra la obesidad, la higiene del sueño se integra al plan de cuidado porque favorece la recuperación física y ayuda a sostener rutinas estables durante el día.

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Los especialistas recomiendan dormir entre seis y ocho horas diarias y procurar que el espacio de descanso tenga poca luz y menos estímulos. Entre las pautas planteadas están apagar pantallas y luces intensas al menos una hora antes de acostarse, evitar alimentos durante las dos o tres horas previas y suspender el café o las bebidas energizantes cinco horas antes de ir a la cama.

La atención psicológica aborda otra dimensión del proceso: la relación con la comida, la ansiedad, las expectativas frente al tratamiento y la construcción de estrategias ante situaciones que pueden favorecer una recaída. Este acompañamiento no se limita a una etapa puntual, ya que los cambios de conducta requieren revisión a medida que se modifican las circunstancias cotidianas de cada paciente.

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El descanso de seis a ocho horas diarias contribuye a regular las señales de hambre y saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tratar la obesidad no consiste únicamente en ver bajar un número en la báscula; se trata de transformar la composición corporal para recuperar la funcionalidad y preservar la salud a largo plazo”, concluyó el deportólogo.

Ante este panorama, la Clínica del Occidente puso en marcha en Bogotá su Clínica de la Obesidad, una unidad que plantea el seguimiento interdisciplinario como parte central del tratamiento, incluso después de un balón gástrico, una gastroplastia endoscópica o una cirugía bariátrica.