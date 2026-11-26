En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.705.950, sin auxilio de transporte, luego del aumento del 23,7% decretado por Gustavo Petro - (Leonardo Muñoz/EFE)

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El aumento del salario mínimo de 2027 será el primero que anuncie el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El primer plazo legal para que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales alcance un acuerdo vence el 15 de diciembre de 2026. La discusión puede continuar hasta el 30 de diciembre y, si no hay consenso, el Gobierno deberá fijar el aumento por decreto a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

A esto se refirieron el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez. Ambos coincidieron en que la decisión debe equilibrar las necesidades de los trabajadores, la capacidad de las empresas y la situación de las finanzas públicas.

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Henríquez no quiso anticipar una cifra. El congresista situó la decisión en los límites presupuestarios del Estado y en el propósito de mejorar los ingresos de los trabajadores. “Yo no me atrevo a darle una cifra, pero el Gobierno lo que debe mirar es la situación financiera y hasta dónde puede estirar lo más posible, que pueda contribuir y beneficiar a los colombianos. Y yo creo que el Gobierno lo hace con ese criterio de responsabilidad”, señaló el congresista a Semana.

Gobierno, sindicatos y empresarios serán los que busquen una concertación para el aumento del salario mínimo - (Ministerio del Trabajo Colombia)

Recordó que con la subida del sueldo se juega también el futuro aumento con los costos laborales tanto en el sector estatal como en el privado. La advertencia apuntó a que una decisión sin respaldo económico puede trasladar presión a las nóminas y agravar la situación del país.

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“Mire la situación que hoy tenemos, compleja, difícil, cómo se han aumentado las nóminas del sector público y privado. Entonces uno tiene que ser racional a la hora de buscar esos avances. Si usted me pregunta, yo le digo: no, triplíquelo, pero tengo que ser responsable y tengo que mirar con qué cuento para poder dar un paso de esos; si no, quedarnos en simples ilusiones o generar una crisis mayor a la que estamos viviendo”, agregó.

Gregorio Eljach propone revisar las reglas del salario mínimo

Eljach llevó la discusión más allá del monto que se defina para 2027 y cuestionó que la fijación salarial deba repetirse cada año. Para el jefe del Ministerio Público, el proceso exige un análisis técnico de las cuentas públicas, de las necesidades de los empleados y de la viabilidad de las empresas.

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Puntualizó al medio que “es una tarea muy compleja, tal vez la más de cada año. Eso debería ser cada cinco años para no estar en eso.

Gregorio Eljach es el procurador general de la Nación desde el 16 de enero de 2025 - (Catalina Olaya/Colprensa)

Agregó: “Voy a decir lo siguiente: eso es un tema como el de la energía, un tema fundamentalmente técnico de las finanzas públicas, de un equilibrio entre la necesidad de la persona que trabaja para que le remuneren de la mejor manera posible su labor, su trabajo, y que no vayan a estrangular al que produce trabajo, que es el empresariado, el particular, el que invierte su plata, el que tiene derecho legítimo a derivar una ganancia”.

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El procurador asignó al Ministerio de Hacienda un papel central en la búsqueda de una fórmula que preserve el poder adquisitivo sin elevar los costos de contratación hasta un punto que afecte el empleo. También defendió la mesa de concertación como el espacio para procesar esa tensión.

“Para eso existen los Ministerios de Hacienda, buscar el justo medio entre la aspiración del que gana el salario mínimo para recuperar al menos lo que se perdió por la inflación y no acabar con el empresario porque, por un salario muy alto, de pronto, si uno se equivoca, termina produciendo más desempleo porque como las empresas no alcanzan a pagarlo, empiezan a sacar gente para poder pagar lo que el Estado dio. Ese es difícil, por eso existe la mesa de concertación”, agregó Eljach.

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Escenarios de aumento para el salario mínimo de 2027

Eljach sostuvo que la discusión debe desprenderse de las urgencias de cada concertación anual y mirar las consecuencias de largo plazo. Su propuesta pasa por extender la vigencia de las decisiones salariales si ello contribuye a una mayor previsibilidad económica y jurídica.

“Que todos piensen en la Colombia del futuro. Yo sé que es muy difícil lo que voy a decir y es impopular, pero no podemos pasárnosla de coyunturita en coyunturita. Es, por eso digo, esto del salario mínimo, ¿por qué tenemos que hacerlo obligatoriamente cada año? Por la vigencia fiscal, seguramente, pero si buscamos una estabilidad económica y macroeconómica, podíamos extender eso más tiempo y nos evitamos estas coyunturas de inseguridad jurídica, de confrontación”, propuso el procurador.

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Eljach pidió que trabajadores, empresarios y Gobierno expongan con franqueza sus límites y aspiraciones antes de llegar a una decisión.

Son 2,4 millones de trabajadores en Colombia los que devengan un salario mínimo al mes - (John Vizcaino/Reuters)

“La invitación es, seamos francos, desnude cómo están las finanzas públicas. Cada uno tenemos que poner: si a los trabajadores no se les puede aumentar todo lo que ellos aspiran, también con legitimidad, pues entender eso. Y al empresariado no se le puede dejar tan poquito como ellos quisieran para ganar más, porque tienen derecho a ganar más, que también se dan en eso. Y el Gobierno sea el gran árbitro”, puntualizó.

También llamó a revisar si la fijación anual del salario mínimo debe considerarse una obligación inamovible, y propuso explorar otras formas de establecer las reglas de remuneración que aporten mayor estabilidad y seguridad jurídica al proceso. La expectativa, en esa negociación, es que la concertación evite que el Ejecutivo tenga que imponer el monto final.

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Proyecciones para el aumento del salario mínimo

Las proyecciones técnicas y gremiales contemplan aumentos de entre 8% y 9,5%. Ese rango, atribuido a análisis de entidades como Bancolombia, Corficolombiana, Fenalco y Andesco, llevaría el salario mínimo desde los actuales $1.750.905 hasta $1.890.977 o cerca de $1.917.000, de acuerdo con cálculos basados en inflación anual proyectada y productividad laboral.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por su parte, planteó un incremento de hasta 38,5% bajo la noción de un “salario mínimo vital”, según la misma fuente. La propuesta sindical dejaría el salario mínimo cerca de $2.424.003, muy por encima de los escenarios técnicos y gremiales.

Cronograma para la concertación del aumento del salario mínimo de 2027

El cronograma oficial de concertación del salario mínimo para 2027 en Colombia inicia el 26 de noviembre de 2026 y tiene como primer plazo legal para alcanzar un acuerdo el 15 de diciembre de 2026 (con fecha límite de expedición por decreto hasta el 30 de diciembre de 2026 si no hay consenso).

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La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6%. El indicador es clave para el aumento del salario mínimo - (Dane)

Gobierno, sindicatos y empresarios acordaron lo siguiente:

26 de noviembre de 2026: reunión de la Subcomisión de Productividad para presentar las cifras técnicas correspondientes.

27 de noviembre de 2026: instalación formal de la mesa de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales e inicio de las jornadas de negociación.

7 de diciembre de 2026: publicación por parte del DANE del dato de inflación (IPC) de noviembre de 2026.

9 de diciembre de 2026: sesión de la mesa para revisar cifras de precios y perspectivas económicas.

10 de diciembre de 2026: presentación formal de las propuestas de incremento por parte de las centrales obreras, los gremios empresariales y los representantes de pensionados.

11 y 14 de diciembre de 2026: jornadas de concertación y deliberación.

15 de diciembre de 2026: vencimiento del primer plazo legal para lograr un acuerdo (artículo 8 de la Ley 278 de 1996).

Hasta el 23 de diciembre de 2026 (si no hay acuerdo inicial): presentación y estudio de escritos de salvedades y jornadas extraordinarias de concertación.

Hasta el 30 de diciembre de 2026 (si persiste el desacuerdo): expedición del incremento del salario mínimo mediante decreto del Gobierno nacional.