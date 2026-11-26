Gustavo Bolívar criticó a "sicarios morales" de ultraderecha, afiones a Abelardo de la Espriella, que estarían armando "una campaña" contra la oposición (John Paz/Colprensa - Infobae Colombia)

Guardar

El exfuncionario afín al petrismo Gustavo Bolívar escribió un mensaje en sus redes sociales en el que restó importancia a las denuncias y los escándalos del Gobierno Petro que surgieron tras la instalación de la administración De la Espriella.

Para el exdirector del Departamento de Prosperidad Social y exsenador, no se trata solo de acusaciones, sino de una “campaña de calumnias” contra dirigentes de la oposición. En particular, acusó a sectores de la “ultraderecha” de impulsar ataques para afectar la reputación de figuras políticas.

PUBLICIDAD

Bolívar describió un supuesto esquema que, según su denuncia, comienza con la difusión de acusaciones o dudas contra una persona. A su juicio, esas versiones luego se transforman en titulares, videos, debates, memes, amenazas y denuncias para “destruir reputaciones”.

“El modus operandi de la ultraderecha para asesinar moralmente a dirigentes de la oposición”, escribió. Además, el exfuncionario sostuvo que quienes promueven esas acusaciones serían “sicarios morales”, a quienes atribuyó la divulgación de denuncias con fines políticos y electorales.

Gustavo Bolívar denunció en X una supuesta campaña de desprestigio contra dirigentes de la oposición (@GustavoBolivar/X)

“Para sembrar esas calumnias buscan a la joven que se victimiza ante cualquiera que le responda o a sicarios morales que no tienen nada que perder y sí muchas curules por ganar. Sus calumnias los vuelven mediáticos ante su público ignorante”, escribió en referencia al cado de Deicy Jiménez, una joven que denunció el caso de los “sexocontratos” de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Y es que este caso, más que por los testimonios de Deicy Jiménez, se ha alimentado por la publicación de documentos públicos que probarían los señalamientos.

Bolívar planteó que, cuando esas personas encuentran algún dato comprobable a través de mecanismos como un derecho de petición, lo combinan con versiones que, según su mensaje, consideró falsas.

“El dato cierto lo rodean de muchas mentiras y usan ese dato para ‘probar’ que todas las acusaciones son ciertas”, afirmó.

Gustavo Bolívar habló sobre casos como el de la falsificación de títulos por los cuales se señalan a Luz Verónica Estrada (Colprensa)

“Cuando los sicarios que se creen investigadores porque hacen un derecho de petición encuentran algo cierto, aprovechan esa verdad para mezclarla con muchas mentiras (...) Entonces todo lo revuelto se vuelve verdad a la luz de quien escucha. La mentira sale en PORTADA la verdad en un RINCÓN (sic)”.

PUBLICIDAD

Con este fragmento, se refirió a la divulgación de títulos falsos por parte de funcionarios y exfuncionarios del gobierno progresista que han resultado en el ojo del huracán.

Uno de los casos más sonados fue el de la congresista Luz Verónica Estrada Holguín, a quien la mesa directiva de la Cámara de Representantes de Colombia oficializó la suspensión provisional por hasta tres meses, como respuesta a la decisión disciplinaria de la Procuraduría en la investigación por la presunta falsificación de títulos académicos.

El mensaje también apuntó a las decisiones judiciales

El exfuncionario señaló que, cuando una persona afectada recurre a la Justicia, puede encontrar fallos que protegen la libertad de expresión de quienes difundieron las acusaciones. En otros casos, agregó, los jueces pueden ordenar medidas para proteger el derecho al buen nombre y que los denunciantes “se burlan de que la víctima no haya podido detenerlos”.

PUBLICIDAD

Gustavo Bolívar hizo alusión al "caso de las 48", o de los "sexocontratos de Petro" (Catalina Olaya/Colprensa/@deicyjimenez_/Instagram)

Gustavo Bolívar, además, cuestionó que, cuando existe una decisión favorable a la persona afectada, algunos medios no publiquen la retractación o le den una visibilidad menor que a la denuncia inicial

Aunque la publicación no menciona nombres de personas, medios de comunicación ni casos concretos vinculados con las acusaciones descritas, Bolívar aseguró que “nos enfrentamos a un monstruo grande, el monstruo de la mentira. Pero lo que no saben es que el monstruo de la VERDAD es más grande y siempre se impone. Porque la verdad es como el sol, la puede ocultar por un tiempo la nube negra pero cuando vuelve a brillar, deja al descubierto toda la inmundicia (sic)”.

PUBLICIDAD