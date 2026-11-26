El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, calificó las denuncias sobre entrega de contratos a cambio de encuentros sexuales como hechos dolorosos para la institucionalidad. (Composición fotográfica Colprensa - Camila Díaz)

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, afirmó que las denuncias sobre una presunta entrega de contratos a cambio de encuentros sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro representan “episodios dolorosos y tristes para la institucionalidad”. La Fiscalía, la Corte Suprema y la Procuraduría analizan los señalamientos.

Desde el Congreso de la República, el funcionario cuestionó las versiones conocidas sobre los llamados ‘sexocontratos’, una denuncia que apunta a una posible instrumentalización de mujeres en la Casa de Nariño durante la pasada administración.

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Ordóñez sostuvo que no conoce el detalle de los episodios más recientes que surgieron en torno al caso, aunque expresó una condena general frente a los hechos denunciados. “Lo hemos venido diciendo. Es la burdelización del Estado. No conozco estos nuevos episodios, pero es indudable que son episodios dolorosos y tristes para nuestra institucionalidad”, declaró ante los medios.

El jefe de la cartera política señaló que las decisiones sobre eventuales responsabilidades deben quedar en manos de los organismos competentes: “Hay que seguir adelante, pero lo que es menester investigar, lo que es menester realizar las sanciones correspondientes debería hacerlo la institucionalidad que corresponda”.

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El ministro Alejandro Ordóñez califica las denuncias de sexocontratos como hechos dolorosos para la institucionalidad (@A_OrdonezM/X)

En su intervención, el ministro también sostuvo que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca reconstruir las instituciones tras las denuncias que comprometen a funcionarios de la administración anterior. Sus declaraciones se produjeron en medio de una controversia que ya llegó a varias entidades judiciales y disciplinarias.

Las denuncias hablan de al menos 48 mujeres presuntamente afectadas

El caso tomó fuerza a partir de información que estaría en poder de la Fiscalía General de la Nación y de testimonios divulgados por medios de comunicación. Entre ellos figura el de Deicy Jiménez, que relató presuntos mecanismos mediante los cuales se habrían ofrecido o gestionado contrataciones a cambio de encuentros sexuales con el expresidente.

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Las denuncias conocidas hasta ahora alertan sobre la posible participación de más de 48 mujeres que habrían sido instrumentalizadas dentro de la Presidencia. Ese número forma parte de los elementos que deberán ser contrastados por las autoridades durante las indagaciones.

Los señalamientos describen posibles conductas que, de confirmarse, podrían involucrar hechos de corrupción y violencia contra las mujeres. Hasta el momento, no hay una decisión judicial que establezca responsabilidades individuales por estos hechos, por lo que las acusaciones permanecen bajo análisis de los organismos competentes.

El testimonio de Deicy Jiménez expuso supuestos mecanismos de contratación a cambio de encuentros con el expresidente Gustavo Petro. (Catalina Olaya/Colprensa/@deicyjimenez_/Instagram)

Además de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación revisan el alcance de la información disponible. La intervención de distintas entidades responde a la eventual existencia de responsabilidades penales, disciplinarias y relacionadas con funcionarios aforados.

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El ministro Ordóñez evitó referirse a personas específicas o anticipar consecuencias jurídicas. Su posición se concentró en exigir que las investigaciones avancen y que cada institución actúe dentro de sus competencias.

El debate en el Senado fue aplazado por fallas de energía

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, estaba citado el miércoles 25 de noviembre ante la Comisión Primera del Senado para responder por las denuncias. Sin embargo, la sesión no pudo continuar debido a interrupciones en el suministro eléctrico dentro del Capitolio Nacional.

“​​El debate se realizaría en la Comisión Primera del Senado, pero, lamentablemente, la luz se fue en tres ocasiones y se tuvo que posponer para el próximo martes 1 de diciembre”, explicó Ríos.

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La Comisión Primera del Senado aplazó el debate sobre el caso debido a reiteradas fallas en el suministro eléctrico del Capitolio Nacional. (Prensa Senado)

El funcionario afirmó que la sesión alcanzó a comenzar y que el senador citante expuso parte de sus planteamientos antes de que se produjeran los problemas técnicos. También cuestionó la salida de algunos legisladores durante el inicio del debate.

Ríos sostuvo que el Dapre presentará ante la ciudadanía información sobre presuntas irregularidades vinculadas con el caso cuando se retome la discusión legislativa. “Estamos presentando las denuncias, pero en este espacio el próximo martes las vamos a hacer para presentarlas a la ciudadanía”, indicó.

La reprogramación del debate deja pendiente una exposición pública de los elementos que el Gobierno dice haber trasladado a los organismos de investigación. La Comisión Primera del Senado deberá definir el alcance de la sesión y escuchar las explicaciones de los funcionarios convocados.

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Carlos Ríos afirmó que la investigación debe incluir a todos los funcionarios involucrados

El director del Dapre aseguró que las denuncias ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía y afirmó que la investigación no debería concentrarse únicamente en el expresidente Petro.

El director del Dapre, Carlos Ríos, anunció que expondrá información sobre presuntas irregularidades cuando se retome la sesión parlamentaria. (@CarlosARiosP/X - Alejandro Garcia/EFE)

“La Fiscalía ya está investigando estos procesos porque todas esas personas tienen que caer, no solamente Petro, todos los servidores públicos que estuvieron en este proceso”, manifestó Ríos.

El funcionario no precisó cuántos servidores públicos estarían bajo la lupa ni entregó nombres de posibles implicados. Sin embargo, sus declaraciones abrieron interrogantes sobre la eventual participación de otros funcionarios de la Presidencia en los hechos denunciados.

Ríos sostuvo que las autoridades deben establecer si existieron actos de corrupción y violencia contra las mujeres. También cuestionó lo que consideró una falta de respuesta de algunos sectores políticos frente a los señalamientos.

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“Ni defienden las causas de las mujeres y, con su silencio y omisión, son cómplices de la instrumentalización de las mujeres”, expresó el director del Dapre al referirse a quienes, según él, no han respaldado el esclarecimiento de los hechos.