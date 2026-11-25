Los participantes de un sondeo financiero proyectaron ese rango para la remuneración básica, mientras esperan una inflación de 5,3% al terminar el próximo año (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 podría ubicarse entre 8% y 9%, de acuerdo con la expectativa del 63% de los participantes de la Gran Encuesta de Activos Financieros de noviembre.

El sondeo recoge la visión de inversionistas institucionales sobre variables laborales, fiscales, cambiarias y monetarias.

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La consulta fue elaborada por Davivienda Corredores entre el 12 y el 19 de noviembre de 2026. Respondieron principalmente administradores de portafolio y vicepresidentes de inversiones de fondos de pensiones, aseguradoras, fiduciarias, oficinas de gestión patrimonial familiar y fondos extranjeros, entre otras entidades locales e internacionales.

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 podría ubicarse entre 8% y 9%, de acuerdo con la expectativa del 63% de los participantes de la Gran Encuesta de Activos Financieros de noviembre (Suministrada a Infobae Colombia)

Las respuestas son confidenciales y se utilizan con fines estadísticos. Por esa razón, los resultados reflejan expectativas del mercado y no constituyen pronósticos oficiales sobre el ajuste que definirá el Gobierno colombiano para el salario mínimo del próximo año.

La inflación y las tasas influyen en las expectativas para 2027

El escenario de precios aparece como uno de los elementos que condicionan las proyecciones de los encuestados. La mediana de las respuestas estima que la inflación terminará 2026 en 6,8% y que descenderá a 5,3% al cierre de 2027.

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Aun así, la mitad de los participantes considera que las previsiones actuales “están subestimando los riesgos al alza”. Otro 25% opina que se encuentran moderadamente sobreestimadas. El resultado recoge las inquietudes por la evolución de los precios, después de que las expectativas de los analistas apuntaran a una inflación anual de 6,83%.

Respecto de la política monetaria, la mediana prevé que la tasa de interés del Banco de la República llegue a 12,5% en diciembre de 2026. Para diciembre de 2027, los inversionistas esperan que se ubique en 11%, lo que supondría una reducción frente al nivel proyectado para el cierre de este año.

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La política fiscal concentra las inquietudes del mercado

Los niveles de endeudamiento y la política fiscal fueron identificados por el 75% de los consultados como el asunto de mayor impacto para el mercado colombiano. La percepción coincide con el debate sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico presentado ante el Congreso.

El 88% de los participantes espera que el ajuste del balance primario del Gobierno en 2027 se sitúe entre 0,5% y 1% del producto interno bruto (PIB). La encuesta pregunta por esta meta fiscal en relación con las medidas planteadas en la iniciativa legislativa.

El 88% de los participantes espera que el ajuste del balance primario del Gobierno en 2027 se sitúe entre 0,5% y 1% del producto interno bruto (PIB) (Suministrada a Infobae Colombia)

Entre las propuestas con menor posibilidad de aprobación, el 50% señaló a EfectIVA. El aumento de los aportes a la seguridad social fue mencionado por el 38% de los encuestados. Además, el 50% calificó como “muy baja” la probabilidad de que Colombia enfrente una crisis fiscal en los próximos dos años.

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El dólar y la renta fija también entran en las proyecciones

En el mercado cambiario, el 60% espera que el dólar cierre 2026 entre COP 3.200 y COP 3.400. La mediana de las proyecciones se ubicó en COP 3.300 por dólar, según el apartado específico dedicado a la tasa de cambio.

El 57% de los participantes considera que el dólar en Colombia se encuentra en su “precio justo”, mientras que el 43% sostiene que está barato. A escala global, el 43% prevé un fortalecimiento del índice del dólar, DXY, durante los próximos seis meses.

El aumento de los rendimientos de la deuda global podría modificar la distribución de las inversiones. El 63% anticipa que habrá más recursos dirigidos a la renta fija, mientras que el 25% no espera cambios en los flujos de los portafolios.

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La percepción sobre la economía y la política mantiene un sesgo positivo

Para los próximos 12 meses, el 50% de los encuestados se mostró optimista sobre el rumbo económico de Colombia y el 25% se definió como muy optimista. En el frente político, las proporciones fueron de 50% y 38%, respectivamente.

La inflación también encabeza las preocupaciones sobre los mercados internacionales. El 88% la ubicó como el factor de mayor incidencia, por encima de las decisiones de los bancos centrales. A su vez, el 75% espera que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve su tasa de interés en 25 puntos básicos durante la reunión de diciembre.

A escala global, el 43% prevé un fortalecimiento del índice del dólar, DXY, durante los próximos seis meses (Suministrada a Infobae Colombia)

La encuesta indicó además que el 67% de los participantes mantiene una posición sobreponderada en acciones de países desarrollados. En acciones colombianas, esa proporción fue de 57%. Entre las preferidas para los próximos seis meses figuran la acción preferencial de Grupo Cibest, Grupo Energía Bogotá y Ecopetrol.

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