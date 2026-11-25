¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Losc Lille y el Bayern Múnich por la fecha 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League, con el regreso de Luis Díaz a los convocados del cuadro alemán.
El partido se jugará el 25 de noviembre de 2026 en el estadio Pierre-Mauroy de (Villeneuve d’Ascq) en Francia, a partir de las 3:00 p. m. y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.
El juez central del partido será el italiano Marco Guida y en el VAR lo acompañará Daniele Chiffi.
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
El entrenador Vincent Kompany aclaró por qué Luis Díaz no podrá jugar ante Colonia: su reaparición sería en Champions League ante el Lille de Francia
El “Gigante de Baviera” volverá a la acción tras la fecha FIFA y con el objetivo de cerrar la primera vuelta de las competencias en la temporada 2026-2027 de la mejor forma
El Bayern Múnich volverá a la acción en la Bundesliga ante el Colonia este viernes 20 de noviembre de 2026, desde las 2:30 p. m., en el Allianz Arena. El encuentro, correspondiente a la décima jornada del campeonato alemán, tendrá transmisión de ESPN y Disney Plus.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Lille vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia el regreso de Luis Díaz a la Champions League
El atacante colombiano volverá a estar disponible para el equipo alemán tras superar una lesión muscular sufrida en octubre
Luis Díaz volverá a estar disponible para el Bayern Múnich en la UEFA Champions League, cuando visite al Lille de Francia el miércoles 25 de noviembre de 2026, por la quinta jornada de la fase de liga del torneo europeo. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia, y a las 9:00 p. m. en Francia.
Estos son los convocados del Bayern Múnich para el juego ante Lille
- Sven Ulreich
- David Podar-Stiube
- Jonas Urbig
- Dayot Upamecano
- Kim Min-jae
- Jonathan Tah
- Joshua Kimmich
- Tom Bischof
- Jamal Musiala
- Nathaniel Brown
- Luis Díaz
- Hiroki Ito
- Sacha Boey
- Konrad Laimer
- Noah Codjo-Evora
- Bara Sapoko Ndiaye
- Lennart Karl
- Josip Stanišić
- Aleksandar Pavlović
- Tim Binder
El “Gigante de Baviera” vuelve a contar con Luis Díaz tras 34 días de ausencia
El cuadro local viene de caer en la Ligue 1 de Francia ante el Olympique de Lyon por 0-1, el 21 de noviembre de 2026 en condición de local: el único gol del partido fue del volante danés Mads Bidstrup al minuto 40 de partido.
En lo que se refiere a la Champions League, el último juego del Lille fue el 3 de noviembre de 2026, cuando empató sin goles con el F.K. Bodø/Glimt en el Aspmyra Stadion de Bodø (Noruega).
Por los lados del Bayern Múnich, el 20 de noviembre de 2026, el “Gigante de Baviera” empató a un gol frente al Colonia por la fecha 10 de la Bundesliga en el estadio Allianz Arena.
El visitante se fue adelante en el marcador gracias al gol del delantero inglés Mikey Moore al minuto 12, pero al 37, Nathaniel Brown empató las acciones de juego en Baviera.
Con este empate, el Bayern cedió la punta de la Bundesliga y se la otorgó al Borussia Dortmund que actualmente comanda el campeonato alemán.
El más reciente juego del Bayern Múnich en la Champions League fue el 3 de noviembre de 2026, cuando derrotó por 0-2 en el Riyadh Air Metropolitano al Atlético de Madrid con los goles de Lennart Karl al minuto 54 y de Konrad Laimer al 74 de juego.