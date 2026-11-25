El "Guajiro" podría ver minutos tras un mes de ausencia en los terrenos de juego (Kai Pfaffenbach-Omar Havana/REUTERS)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Losc Lille y el Bayern Múnich por la fecha 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League, con el regreso de Luis Díaz a los convocados del cuadro alemán.

El partido se jugará el 25 de noviembre de 2026 en el estadio Pierre-Mauroy de (Villeneuve d’Ascq) en Francia, a partir de las 3:00 p. m. y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium.

El juez central del partido será el italiano Marco Guida y en el VAR lo acompañará Daniele Chiffi.