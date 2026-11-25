El senador del Centro Democrático lanzó un llamado de urgencia al Gobierno nacional, Fomag y el Ministerio de Educación para saldar la millonaria deuda con un operador que podría generar deterioro en un sector importante de maestros. (@AForeroM/X)

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El senador Andrés Forero, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, advirtió en la plenaria del Senado del miércoles 25 de noviembre que al menos 504 maestros podrían perder la atención de diálisis a partir del 1 de diciembre, debido a una deuda que, según dijo, mantiene el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

De acuerdo con Forero, Fomag no se ha puesto al día con DaVita: empresa de atención médica especializada en servicios de cuidado renal y de diálisis. Por ello, hizo un llamado al Ministerio de Educación, a la Fiduprevisora y al propio fondo para que adopten medidas que garanticen la continuidad de los tratamientos médicos para sus afiliados.

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“Hoy hay 504 maestros que pueden estar en riesgo de no seguir recibiendo sus tratamientos de diálisis por cuenta de los retrasos que tiene en este momento el Fomag con uno de los operadores, que es DaVita”, expresó el senador durante su intervención y reiteró que la interrupción de las terapias pondría en riesgo la vida de los pacientes.

El senador Andrés Forero advirtió de la crisis en el Fomag por la falta de pagos, que traería inconvenientes para pacientes con enfermedades crónicas. (Colprensa - Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrés Forero reveló que la deuda con DaVita en más de $10.000 millones

De acuerdo con el congresista, la cartera pendiente con la empresa prestadora del servicio de diálisis asciende a más de $10.000 millones. También señaló que la facturación mensual ronda los $1.500 millones; en un lastre que explicó viene del anterior Gobierno, pero que debe ser asumido, según él, por el presidente Abelardo de la Espriella.

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Forero afirmó que los pagos recibidos por DaVita entre agosto y septiembre quedaron lejos de ese nivel de facturación. “En esos dos meses llegó solamente a $110 millones”, dijo, después de indicar que el valor facturado durante ese período fue cercano a $ 3.000 millones; desfase que amenaza con causar una suspensión en la prestación del servicio.

La multimillonaria deuda con DaVita podría impedir que maestros accedan a las diálisis que requieren, según el senador Andrés Forero. (Flick/Andes)

El legislador sostuvo que la empresa contempló la posibilidad de frenar la atención si las entidades responsables no cumplen con el compromiso de reducir una parte de la deuda acumulada. Si eso sucede, al menos 504 maestros que requieren de diálisis dejarán de recibirlas y esto podría generar graves fallas en su salud.

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“¿Qué es lo que está diciendo DaVita en este momento? Que si no cumplen los compromisos, no cumplen la palabra que habían dado de bajar por lo menos en $ 3.000 millones esa deuda de más de $ 10.000 millones, a partir del primero de diciembre van a tener que frenarle la atención a los maestros y sus familias”, señaló Forero.

“Pueden terminar falleciendo en cuestión de días”

En su intervención ante la plenaria de la corporación, Forero afirmó que la suspensión de los tratamientos tendría consecuencias para los docentes y sus familiares afiliados al sistema de salud del magisterio. “Si les interrumpen las diálisis, pueden terminar falleciendo en cuestión de días”, advirtió el congresista del Centro Democrático.

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DaVita podría suspender servicios de diálisis a pacientes del Fomag, pues alegó deudas por más de $10.000 millones. (DaVita.com.co)

Por ello, pidió que las entidades involucradas resuelvan la situación antes de la fecha anunciada. “Le hago un llamado de urgencia a esas entidades para que resuelvan a la brevedad esa situación”, señaló Forero, en relación con esta situación de la que precisó que la actual administración no sería responsable, aunque debe encontrar una salida.

“Yo entiendo que los responsables últimos de eso que están viviendo los profesores son los que decidieron utilizarlos como conejillos de Indias durante el gobierno anterior, pero le corresponde a este Gobierno tratar de solucionar ese problema”, destacó Forero, que ya había puesto la lupa sobre dificultades financieras de clínicas y hospitales.

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En efecto, en un video difundido el sábado 21 de noviembre, el congresista propuso que las instituciones prestadoras de salud pudieran cruzar las obligaciones tributarias con las cuentas pendientes de las entidades promotoras de salud intervenidas por el Estado, consciente de que “puede ser un alivio” para los establecimientos médicos.