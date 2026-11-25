Boyacoman se habría quedado sin participación en Caracol y sin acuerdo con RCN para nuevos proyectos (@boyacoman/ Instagram)

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El futuro televisivo de Boyacoman quedó bajo especulación después de que circularan versiones sobre una negociación con Canal RCN que no llegó a concretarse. De acuerdo con la información difundida en espacios de entretenimiento, el humorista habría evaluado dejar Caracol Televisión para sumarse a la competencia, pero las conversaciones habrían terminado sin contrato firmado.

La versión fue expuesta por Ariel Osorio en La Corona TV y luego replicada por otros portales de espectáculos. Según ese relato, Frey Eduardo Quintero Suárez, nombre de pila del comediante, buscaba nuevas condiciones laborales luego de varios años de participación en producciones de Caracol.

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Hasta ahora, Boyacoman no ha confirmado que haya renunciado al canal, que haya recibido una propuesta definitiva de RCN o que las conversaciones hayan finalizado. Tampoco hay un pronunciamiento público de Caracol Televisión o Canal RCN sobre las versiones que circulan en redes.

La información apunta a que la inconformidad del humorista estaría relacionada con sus honorarios y con el alcance de los espacios que ocupaba dentro de la programación. Según Osorio, Boyacoman habría pedido un aumento por sus apariciones en Día a día, una solicitud que no habría sido aceptada por las directivas de Caracol.

Boyacoman habría evaluado dejar Caracol, pero su negociación con RCN no habría terminado en contrato (@boyacoman/ Instagram)

También habría considerado que podía tener mayor participación en otros proyectos del canal. Esa situación lo habría llevado a explorar posibilidades en RCN, donde supuestamente se discutieron varios formatos que buscaban aprovechar su presencia en la televisión nacional.

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Las versiones hablan de MasterChef y La casa de los famosos Colombia

Entre las opciones que habrían aparecido en la conversación con RCN estaba una eventual participación de Boyacoman en MasterChef Celebrity. El reality de cocina se mantiene al aire en su octava temporada y reúne cada año a figuras de la televisión, la música, el deporte y las redes sociales.

El posible acuerdo también habría contemplado que Marcela Marenco, esposa del comediante, fuera convocada a una futura edición de La casa de los famosos Colombia. Esa alternativa tampoco fue confirmada por la comunicadora ni por el canal.

Las versiones difundidas por La Corona TV señalaron, además, que RCN evaluaba desarrollar un formato humorístico encabezado por Boyacoman. El proyecto buscaría competir en un terreno donde Sábados Felices conserva una presencia histórica en la televisión colombiana.

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Boyacoman habría explorado nuevas opciones ante la falta de más espacios en Caracol (@boyacoman/ Instagram)

Según esa información, el programa le habría dado al comediante un papel central, más allá de una aparición eventual en un reality. Sin embargo, las conversaciones no habrían superado la fase de negociación y se desconoce qué puntos impidieron la firma de un acuerdo.

Boyacoman construyó su carrera entre Sábados Felices y otros formatos de Caracol

Frey Eduardo Quintero nació el 13 de marzo de 1981 en Jenesano, Boyacá. Antes de consolidarse en los escenarios, cursó estudios de publicidad y mercadeo e hizo acercamientos a la medicina. Su vínculo con el humor televisivo comenzó el 8 de diciembre de 2001, cuando participó por primera vez en la sección Cuentachistes de Sábados Felices.

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Aquella participación le abrió camino en el programa y, con el tiempo, consolidó el personaje de Boyacoman. El comediante integró el elenco de Sábados Felices durante más de una década, una etapa que lo llevó a recorrer escenarios, participar en parodias y ganar reconocimiento entre distintas generaciones de televidentes.

En 2022 anunció su salida del espacio humorístico, aunque después volvió a aparecer en proyectos de Caracol. Entre ellos figuran La vuelta al mundo en 80 risas, donde compartió viajes y experiencias con figuras del canal, y Día a día, programa al que se incorporó en 2023 con segmentos fuera del estudio e interacción con el público.

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Boyacoman debutó en Sábados Felices en 2001 dentro de la sección Cuentachistes (@boyacoman/ Instagram)

Su recorrido en la empresa también incluyó apariciones en La Red y otros espacios de entretenimiento. Por eso, las versiones sobre una posible ruptura con Caracol llamaron la atención entre quienes lo identifican con producciones de esa señal.

Boyacoman ha mantenido una relación de más de dos décadas con la televisión colombiana, desde sus primeras presentaciones de chistes hasta su participación en programas de variedades y viajes. Ese recorrido explica el interés que despertó la posibilidad de una llegada a RCN.