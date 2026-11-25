La crítica de Emmanuel Restrepo a Petro en plena crisis de rehenes en Cartagena (Óscar Díaz/El Universal/Colprensa - Europa Press - @emmanuelrestrepozapata/ Instagram)

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Mientras la Fuerza Pública mantenía un operativo para rescatar a las personas retenidas en un almacén Éxito de Cartagena, el actor colombiano Emmanuel Restrepo criticó una publicación del expresidente Gustavo Petro sobre la crisis. El intérprete consideró que el exmandatario centró su mensaje en los resultados de su propia administración cuando la situación todavía mantenía en alerta a las familias de los rehenes.

La emergencia ocurrió en el supermercado Éxito del sector La Castellana, en Cartagena, tras un intento fallido de asalto a un carro de valores. Hombres armados se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, de acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades.

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El operativo se prolongó por más de 16 horas. Durante ese período, policías, militares y grupos especializados rodearon el lugar, mientras algunas personas fueron liberadas de forma gradual. La operación concluyó en la madrugada del miércoles 25 de noviembre con el rescate de todos los rehenes que permanecían en el almacén.

Gustavo Petro relacionó la crisis de seguridad en Cartagena con factores económicos y turísticos (@petrogustavo/ X)

En medio de la crisis, Petro difundió un mensaje en redes sociales en el que vinculó la situación de seguridad con problemas económicos y turísticos de la ciudad. También defendió los indicadores de delitos durante su período presidencial.

“Hay un secuestro masivo en Cartagena. En la ciudad se ha disparado el hurto desde que dejé de gobernar. La causa de esta violencia es el empobrecimiento de la población por la muerte del turismo”, escribió el expresidente.

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Petro añadió que durante su administración se registraron reducciones en delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar y los secuestros de civiles. El mensaje abrió una discusión entre usuarios de redes sociales, tanto por su análisis sobre las causas de la violencia como por el momento en que fue publicado.

Emmanuel Restrepo cuestionó el enfoque del mensaje de Gustavo Petro

Entre las personas que reaccionaron al pronunciamiento estuvo Emmanuel Restrepo, reconocido por sus actuaciones en producciones como Rigo y La primera vez. El actor compartió la publicación de Petro y expresó su desacuerdo con el enfoque del mensaje mientras el operativo de rescate continuaba.

“Uno tiene que estar muy mal con su ego, pa’ estar hablando de uno y de lo que hizo, en medio de una tragedia de estas”, escribió Restrepo en sus redes sociales.

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La respuesta del actor se difundió rápidamente y generó reacciones divididas. Algunos usuarios respaldaron su postura y señalaron que el debate sobre la gestión gubernamental debía darse después de que terminara la emergencia. Otros defendieron el derecho del expresidente a referirse a las condiciones de seguridad y a los indicadores de su gobierno.

Emmanuel Restrepo cuestionó el mensaje de Gustavo Petro durante la toma de rehenes en Cartagena (@emm_rz/ X)

La publicación de Petro se produjo cuando aún no se conocía el desenlace de la toma de rehenes. Las autoridades mantenían acordonado el sector y avanzaban en negociaciones y acciones tácticas para garantizar la salida de las personas que seguían dentro del establecimiento.

El presidente Abelardo de la Espriella llegó al lugar durante la noche para seguir de cerca el operativo, acompañado por mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Las autoridades señalaron que los responsables eran delincuentes comunes que escaparon hacia el supermercado luego del fallido asalto al vehículo de transporte de valores.

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El operativo terminó con el rescate de los rehenes

La intervención de las fuerzas de seguridad permitió liberar con vida a todas las personas retenidas. El balance inicial informó que uno de los presuntos responsables murió durante el operativo y que hubo capturas vinculadas con el caso.

La operación permitió liberar con vida a todas las personas que permanecían retenidas (@mindefensa/X)

Con el rescate de los rehenes, las autoridades continuaron con las investigaciones para establecer la participación de cada una de las personas involucradas en el asalto y en la toma del supermercado. El caso quedó bajo seguimiento de los organismos judiciales y de seguridad.