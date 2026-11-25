El cantante ya había vivido en el pasado situaciones similares con los delincuentes digitales. (@famososhastalaz/IG)

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Jhonny Rivera alertó a sus millones de seguidores en redes sociales sobre el uso fraudulento de su imagen y su voz mediante inteligencia artificial (IA), luego de descubrir que delincuentes informáticos lo emplean para promocionar productos de supuesto desempeño sexual sin su autorización.

El cantante de música popular hizo el llamado a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, al enterarse de que circulan videos en los que aparece recomendando potencializadores sexuales, suplementos para la próstata y energía sexual, e incluso servicios de trabajos espirituales, todo ello generado con herramientas de IA sin ningún vínculo real con él.

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La situación llegó a un punto crítico cuando un colega del artista le escribió para contarle que había adquirido uno de los productos que Rivera supuestamente promocionaba.

“Es que, Jhonny, ya la compré, vamos a ver cómo me va. Después le cuento”, le escribió el hombre. La respuesta del cantante fue de asombro: al preguntar qué había comprado, el colega respondió que era “eso que usted está recomendando”.

El artista pidió a sus seguidores que tengan cuidado con este tipo de publicaciones que circulan sin su permiso en internet. (Jhonny Rivera / Instagram)

Rivera relató el episodio con preocupación y dejó en claro que nunca ha autorizado su imagen ni su voz para ese tipo de publicidad. “Mucha gente pensando que soy yo recomendando un producto”, advirtió, y pidió a sus seguidores no caer en ese tipo de engaños.

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Los seguidores del cantante agradecieron la aclaración para evitar caer en este tipo de situaciones antes de comprar cosas por internet.

Rivera ya había enfrentado antes el robo de su imagen

Esta no es la primera vez que el intérprete de Tímido enfrenta situaciones similares. En 2023, Rivera denunció un episodio en el que una persona le solicitó que grabara un saludo para una marca, y esa grabación fue luego utilizada para promocionar un negocio fraudulento que engañó a varias personas.

En aquel momento, el artista reconoció que al menos cuatro personas habían sido estafadas con un producto ofrecido a través de ese contenido.

Jhonny Rivera se está cansando del uso de su imagen con inteligencia artificial para estafar a las personas. (@jhonnyrivera/IG)

Más adelante, en 2025, Rivera también alertó sobre la clonación de su voz mediante IA para promocionar supuestas inversiones, así como el uso de montajes fotográficos para hacerse pasar por él en redes sociales, llegando incluso a difundir información falsa sobre su vida personal.

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Los famosos, blanco frecuente de estafas con IA

El fenómeno que afecta a Rivera se ha convertido en una tendencia preocupante en toda la industria del entretenimiento. Figuras públicas de distintos ámbitos han denunciado el uso de su imagen y voz para engañar a sus seguidores con productos de salud, inversiones y otros esquemas fraudulentos, sin que haya mediado ningún tipo de autorización o acuerdo comercial.

Ante la situación, Jhonny Rivera insistió en el llamado directo a sus seguidores: “No caigan en eso, por favor. No caigan en eso que la inteligencia artificial está haciendo de las suyas”.

La pareja comparte sus mejores momentos en las redes sociales, conectando así con su público - crédito Jenny López / Instagram

Yaneth Waldman entre las afectadas en Colombia

Yaneth Waldman, actriz y presentadora, también ha sido blanco recurrente de este tipo de fraudes. Según reveló en una entrevista con La Red, todo comenzó cuando fotos suyas empezaron a circular en redes sociales para promocionar pastillas para adelgazar sin su consentimiento.

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“Me escribió una señora diciéndome que no le habían enviado las pastillas con las que yo me había adelgazado. Yo le respondí: ‘mi amor, yo no me he adelgazado con ninguna pastilla’”, relató.

Con el paso del tiempo, la situación escaló: su imagen fue usada también para vender artículos íntimos, tomada de un fragmento de un pódcast propio y sacada de contexto. “Lo que puedo hacer es alertar a la gente porque es algo peligroso y triste”, concluyó Waldman, de acuerdo con Es peligroso y triste: la delicada situación que vive Yaneth Waldman.