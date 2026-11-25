Una tostada de pan de masa madre cubierta con palta triturada, rodajas de huevo duro y brotes frescos reposa sobre una tabla de madera en la mesada de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las personas de 50 años o más pueden elegir un desayuno con proteínas, fibra y grasas saludables para favorecer la saciedad y evitar variaciones marcadas de glucosa que impulsen el hambre entre comidas. La nutricionista Sara Vives sostuvo que esta primera comida del día puede ayudar a cuidar el metabolismo, que tiende a ralentizarse con la edad.

Las combinaciones de pan blanco, mantequilla y mermelada, así como los cereales azucarados, aportan menos nutrientes y sacian menos. Vives advirtió que estos alimentos pueden generar una suba rápida de insulina seguida de una hipoglucemia reactiva, con fatiga y ansiedad por comer a media mañana.

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La fibra ocupa un lugar central en esa elección: puede incorporarse mediante bayas, semillas, frutas y verduras. El Economista también recomendó distribuir la proteína durante el resto del día y vigilar el aporte de magnesio, omega-3, calcio y vitamina D.

Las personas de 50 años o más pueden elegir un desayuno con proteínas, fibra y grasas saludables para favorecer la saciedad y evitar variaciones marcadas de glucosa que impulsen el hambre entre comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan de masa madre y huevo como una de las combinaciones posibles

Una rebanada de pan de masa madre con huevo cocido aparece como una alternativa para la mañana, junto con tostadas integrales acompañadas de mantequilla de almendras y yogur griego natural. Estas opciones combinan fuentes de proteína, fibra y grasas, y pueden contribuir a una digestión más favorable, según Xataka México.

La bebida sugerida para completar la comida es un vaso de agua tibia con limón y, después, café sin azúcar, preferentemente con leche vegetal. La propuesta no constituye un menú único para todas las personas mayores de 50 años, ya que las necesidades alimentarias pueden variar.

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La dietista Shelby Bird explicó que el envejecimiento puede modificar la forma en que el cuerpo procesa los nutrientes y las señales de hambre. Entre los cambios mencionó una menor velocidad metabólica, variaciones en la absorción y el uso de nutrientes, y modificaciones en las señales de apetito.

La dietista Courtney Kiang, del centro de salud de la Universidad de Colorado, resumió esa relación entre edad y alimentación: “Es habitual que el metabolismo se ralentice con el paso del tiempo y que se necesiten menos calorías y más nutrientes, lo que hace que los alimentos ricos en nutrientes, como las frutas, las verduras, los cereales integrales y una ingesta adecuada de proteínas, sean más importantes que nunca”.

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Una mesa de madera rústica exhibe un desayuno equilibrado con un tazón de frutas, yogur, huevos revueltos, tostadas, café y jugo de naranja, ideal para una alimentación consciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos jugos y atención a los edulcorantes

Vives aconsejó priorizar las frutas enteras frente a los jugos, incluso cuando se preparan en casa. La razón es que el jugo elimina la fibra y hace que la fructosa llegue al torrente sanguíneo “de forma muy directa”.

La especialista también pidió revisar el consumo habitual de edulcorantes artificiales porque, según señaló, “siguen acostumbrando a nuestro paladar al azúcar”.

Pan de masa madre casero

Ingredientes

500 g de harina de fuerza o panadera

350 g de agua a temperatura ambiente

100 g de masa madre activa

10 g de sal

Harina extra para trabajar la masa

Un bloque de mantequilla láctea y una tina de margarina de girasol se presentan junto a rebanadas de pan de masa madre y un cuchillo para untar, iluminados por la luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

Mezclar los ingredientes Colocar la harina y 320 g de agua en un bol. Mezclar hasta que no queden partes secas. Cubrir y dejar reposar entre 30 minutos y una hora. Incorporar la masa madre y la sal Añadir la masa madre, la sal y los 30 g de agua restantes. Integrar con las manos hasta formar una masa homogénea. Hacer pliegues Durante las primeras dos horas de fermentación, realizar cuatro tandas de pliegues, una cada 30 minutos. Para cada tanda, tomar un borde de la masa, estirarlo y llevarlo hacia el centro. Repetir desde los cuatro lados. Fermentación inicial Cubrir el bol y dejar la masa a temperatura ambiente hasta que aumente cerca de un 50% su volumen. El proceso suele demandar entre cuatro y seis horas, según la temperatura de la cocina y la fuerza de la masa madre. Formar el pan Volcar la masa sobre una superficie apenas enharinada. Darle forma redonda u ovalada sin desgasificarla demasiado. Colocarla en un banetón o en un bol cubierto con un paño enharinado. Fermentación final Dejar reposar entre una y dos horas a temperatura ambiente o guardar en la heladera entre ocho y 12 horas. La fermentación en frío aporta más sabor y facilita el corte antes de hornear. Hornear Precalentar el horno a 250 °C con una olla de hierro con tapa dentro, si se dispone de una. Pasar el pan a papel manteca, hacer un corte superficial en la parte superior y colocarlo en la olla caliente.Hornear 20 minutos con tapa. Retirar la tapa, bajar la temperatura a 220 °C y continuar entre 20 y 25 minutos, hasta que la corteza esté dorada. Enfriar Dejar enfriar sobre una rejilla durante al menos una hora antes de cortarlo.

Claves

La masa madre debe estar activa: conviene usarla cuando haya duplicado su volumen después de alimentarla.

Si la masa resulta muy pegajosa, evitar agregar demasiada harina. Los pliegues y el reposo mejoran su estructura.

Para una corteza más crujiente, dejar enfriar el pan por completo antes de guardarlo.