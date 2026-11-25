Gustavo Petro reaccionó a la captura de secuestradores de más de 70 personas en un Éxito de Cartagena: compartió videos y fotos falsas - (Colprensa)

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Después de 18 horas de retención, la Policía Nacional rescató a las personas que permanecían secuestradas en un almacén Éxito de Cartagena, Bolívar. Mientras avanzaban las actuaciones posteriores al operativo, los familiares de las víctimas aguardaban en las instalaciones del Gaula para reencontrarse con ellas.

La intervención se materializó por orden del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tras revisar la situación con los altos mandos militares y policiales. El primer balance presidencial fue divulgado alrededor de la 1:30 a. m. mediante un video publicado en redes sociales.

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El Ministerio de Defensa confirmó que el procedimiento permitió liberar a todas las personas, abatir a uno de los responsables y capturar a los otros dos responsables.

Una vez se conoció la noticia, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales sobre lo sucedido. No obstante, compartió imágenes falsas de los hechos en las que salen los captores.

Petro compartió fotos falsas de los secuestradores (@petrogustavo/X)

“Ni parecen ladrones, ni miembros del narcotráfico. Importante una vigilancia sobre el proceso penal que se debe seguir”, escribió en su cuenta de X.

El video que publicó Petro sigue sin mostrar a los asaltantes reales, acompañado de un texto que hace referencia a las afectaciones turísticas que dejó el secuestro.

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El exjefe de Estado afirmó que las autoridades deben ejecutar el debido proceso (@petrogustavo/X)

“Mercenarios. El turismo de Cartagena ha quedado herido como el de Santa Marta”, sostuvo el líder político del Pacto Histórico.

Los verdaderos implicados fueron identificados por la Policía Nacional como Juan Camilo Torres Manco, que tiene 33 años y cuenta con un proceso por el delito de hurto en Medellín. El otro implicado es Jhon Albeiro Mejía Blandón, mecánico de profesión que tiene un historial extenso con la justicia, informó El Tiempo.

De acuerdo con las autoridades, el hombre de 44 años tiene antecedentes de hurto; además, fue condenado 14 meses y 15 días de prisión y actualmente estaba en libertad condicional.

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En paralelo, el Ministerio del Interior decidió un mensaje a Petro en el que aseguró que “resulta ajeno a la realidad, afirmar hoy que usted “gobernó” en lo absoluto. Lo que vivió Colombia durante los anteriores cuatro años de su mandato fue un total desgobierno que sumió al país en el retroceso social y económico y en un estado de corrupción sistemática aún por determinar en sus reales dimensiones”.

Y agregó: “Los actos terroristas y delictivos de los últimos días solo demuestran la triste realidad: su desgobierno; el cual, en vez de combatirlos, permitió su fortalecimiento, otorgó premios al crimen y los exaltó en tarimas”.

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Grupo Éxito reabrió el local donde ocurrió el secuestro

El establecimiento comercial retomó sus actividades tras la confirmación oficial del fin de la situación. (Grupo Éxito)

El Grupo Éxito reabrió este miércoles 25 de noviembre de 2026 su almacén de La Castellana, en Cartagena, luego de la liberación de 20 personas que permanecieron retenidas durante casi 20 horas dentro del establecimiento. El local, situado sobre la avenida Pedro de Heredia, volvió a atender al público tras el cierre de la emergencia iniciada la mañana del martes 24 de noviembre.

La compañía afirmó que todas las personas que seguían dentro del almacén fueron liberadas y se encontraban a salvo. “Nos da tranquilidad saber que todas las personas que permanecían retenidas han sido liberadas y se encuentran a salvo”, puntualiza el comunicado oficial.

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En efecto, expresó su solidaridad con los colaboradores, clientes y familiares afectados por la situación. También aseguró que concentrará sus esfuerzos en acompañar y respaldar a quienes estuvieron involucrados y a sus allegados.

“Expresamos nuestra solidaridad con nuestros colaboradores, clientes y sus familias, sabemos que vivieron momentos de angustia e incertidumbre”, indicó. Grupo Éxito sostuvo que la vida, la seguridad y el bienestar de las personas son su prioridad.

A la par, agradeció a la Presidencia de la República, a las autoridades y a la Fuerza Pública por su “labor, compromiso y coordinación” durante la emergencia. También reconoció a quienes participaron en el operativo que permitió que las personas retenidas se reencontraran con sus familias.

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“Hoy abrimos nuevamente las puertas de nuestro almacén Éxito Cartagena”, anunció la empresa al confirmar el retorno de las actividades comerciales. La compañía añadió: “Esperamos a nuestros clientes con la cercanía y la disposición de siempre”.