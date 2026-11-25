Abelardo de la Espriella habló por teléfono con los asaltantes y exigió la liberación inmediata de las personas retenidas. (ABELARDO DE LA ESPRIELLA via X/via REUTERS)

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12 horas después de que concluyera con éxito el operativo de las fuerzas del orden, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, contra el grupo de delincuentes que se tomó por más de 17 horas el almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, se conocen nuevos detalles de las negociaciones que entabló el Gobierno nacional con los criminales.

Y es que en la mañana del miércoles 25 de noviembre, el presidente publicó en su cuenta de X que habló directamente con uno de los integrantes de la banda que retuvo a más de 40 personas. La negociación se extendió durante 15 horas y terminó con dos capturados y un delincuente abatido.

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En el audio compartido por el mandatario se escucha el momento en el que se les da la oportunidad de rendirse ante las autoridades, además de exigir la inmediata liberación de todos los clientes y empleados del establecimiento comercial.

“Les habla el presidente de la República. Este es el primer y último mensaje que les voy a mandar. Les vamos a respetar la vida. Entreguen a los rehenes, salgan con las manos en alto y los vamos a tratar con consideración. Si no proceden, vamos a ingresar. Están advertidos. Es el primer y último mensaje que les mando, señores”, les informó De la Espriella.

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El mandatario difundió un audio en el que exigió la liberación inmediata de más de 40 retenidos y ofreció respetar la vida de los integrantes de la banda si se entregaban. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Durante el operativo, dos de los secuestradores se cambiaron de ropa para intentar salir como parte del grupo de rehenes. El Gaula de la Policía tuvo que identificar a los liberados hacia las 4 a. m., mientras el jefe de la banda permaneció vestido con un overol y una capucha.

segú información conocida por El Tiempo, la conversación fue liderada desde las 11 a. m. por una oficial especializada en liberación de rehenes y negociación. El grupo designó como único interlocutor al hombre que después fue abatido, quien tenía acento paisa y admitió que el objetivo inicial era el vehículo de valores.

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Según fuentes enteradas de la negociación conocidas por el diario nacional, el jefe de Estado también les comunicó que estaba dispuesto a ingresar al almacén, bajo los protocolos de seguridad, si liberaban de inmediato a los rehenes. Sin embago, los delincuentes insistieron en que Éxito debía entregarles dinero. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó esa intervención desde el Puesto de Mando Unificado.

“El presidente Abelardo De La Espriella habló de manera directa con el delincuente. Incluso, le dijo que, con los protocolos de seguridad, él estaba dispuesto a entrar al almacén siempre y cuando se liberaran de inmediato a los rehenes. Pero ellos insistían en que almacenes Éxito tenía que pagarles algo”, señaló la fuente a El Tiempo.

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La intervención oficial concluyó con el rescate de más de 40 rehenes, dos capturados y un asaltante abatido. (REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado)

Los tres integrantes de la banda son oriundos de Medellín y tienen antecedentes por hurto calificado, porte y tráfico de armas, falsedad marcaria y violencia intrafamiliar. Los dos capturados permanecen en audiencias de legalización de captura.

Entretanto, Abelardo de la Espriella compartió un nuevo mensaje de reconocimiento a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares que hicieron parte del operativo para retomar el control de almacén.

En su cuenta de X, calificó de ‘impecable’ el operativo, además de asegurar que las acciones oficiales confirman las capacidades de inteligencia y ejecución de las fuerzas del orden en el país.

Comandos del COPES, del Gaula Militar y del Comando Conjunto de Operaciones Especiales ejecutaron la maniobra de rescate. (Red social X)

“Mi reconocimiento, respeto y gratitud a nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Militares que, con valentía, disciplina y extraordinario profesionalismo, hicieron posible la OPERACIÓN ÉXITO. En una impecable operación conjunta, comandos del COPES, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y del Gaula Militar lograron rescatar sanas y salvas a todas las personas que permanecían secuestradas. El resultado: todas las vidas de los rehenes a salvo, un secuestrador abatido y otros capturados. Esta operación, sin precedentes por su magnitud y las circunstancias en las que se desarrolló, demuestra la capacidad, la preparación y el nivel de coordinación de nuestra Fuerza Pública”, comentó el jefe de Estado.

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