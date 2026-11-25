Buñuelos de yuca dorados, con una cubierta crujiente y un interior suave, ideales para acompañar con café colombiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Crujientes por fuera, suaves por dentro y con ese sabor casero que recuerda a las frituras de las plazas y las cocinas familiares, estos buñuelos de yuca son una alternativa sencilla para variar los amasijos tradicionales. La receta combina yuca cocida, queso y huevo en una masa fácil de moldear.

La yuca tiene una presencia importante en la gastronomía de la Costa Caribe colombiana, donde se disfruta en preparaciones fritas, acompañamientos, postres y comidas rápidas. Esta versión toma esa tradición como inspiración y la convierte en una preparación práctica para el desayuno, las mediasnueves o una picada familiar.

PUBLICIDAD

Receta de buñuelos de yuca

Los buñuelos de yuca son pequeñas porciones de masa elaboradas con yuca cocida, queso rallado, huevo y un poco de harina. Se forman como bolitas o torticas y se fríen en aceite caliente hasta obtener una superficie dorada y crujiente.

La clave está en retirar bien el exceso de humedad de la yuca y mantener el aceite a una temperatura media-alta. Así se cocinan por dentro sin quemarse por fuera.

Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos.

Cocción de la yuca: 30 minutos.

Formado de los buñuelos: 15 minutos.

Fritura: 10 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.

Ingredientes

Estos son los ingredientes principales para preparar buñuelos de yuca: yuca cocida, queso, huevo, harina y condimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. 500 g de yuca pelada.

2. 150 g de queso costeño, queso campesino o queso mozzarella rallado.

3. 1 huevo.

4. 3 cucharadas de harina de trigo.

5. 1 diente de ajo machacado, opcional.

6. 1 cucharada de cilantro finamente picado, opcional.

7. 1 pizca de sal.

8. 1 pizca de pimienta.

9. Aceite vegetal suficiente para freír.

10. Agua suficiente para cocinar la yuca.

Si se utiliza queso costeño, es recomendable probar la masa antes de agregar sal. Este tipo de queso puede aportar bastante sabor y salinidad.

Cómo hacer buñuelos de yuca, paso a paso

1. Pela la yuca y córtala en trozos medianos. Retira las partes muy duras o fibrosas.

2. Pon la yuca en una olla con suficiente agua. Cocina a fuego medio durante 25 a 35 minutos, hasta que esté completamente blanda.

3. Escurre la yuca y déjala reposar durante unos minutos. Retira la vena central si todavía está visible.

4. Tritura la yuca mientras aún está tibia. Puedes usar un prensapuré, un tenedor resistente o un pasapurés.

5. Espera a que el puré se enfríe un poco. Si está demasiado caliente, puede cocinar el huevo al incorporarlo.

6. Agrega el queso rallado, el huevo, la harina, el ajo, el cilantro, la pimienta y la sal.

7. Mezcla hasta obtener una masa compacta y fácil de manejar. La textura debe ser húmeda, pero no pegajosa.

La masa debe quedar suave, compacta y fácil de moldear antes de formar los buñuelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. No agregues toda la harina de una vez. Incorpórala poco a poco, porque la cantidad necesaria depende de la humedad de la yuca y del tipo de queso.

9. Si la masa está muy blanda, llévala a la nevera durante 15 minutos. Este reposo facilita el formado y ayuda a que los buñuelos no se abran durante la fritura.

10. Toma porciones de masa y forma bolitas de aproximadamente 4 cm de diámetro. También puedes hacer pequeñas torticas de 1 cm de grosor.

11. Calienta suficiente aceite en una paila o sartén profunda. La temperatura ideal está entre 170 °C y 175 °C.

12. Prueba el aceite con una bolita pequeña de masa. Si sube lentamente y empieza a dorarse, está listo. Si se quema de inmediato, baja el fuego.

13. Fríe los buñuelos en tandas pequeñas. No llenes demasiado la paila, porque la temperatura del aceite puede bajar y la masa absorberá más grasa.

14. Cocina durante 2 o 3 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y firmes.

15. Retíralos con una espumadera y ponlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

16. Sirve los buñuelos calientes. Puedes acompañarlos con ají casero, suero costeño, hogao o una taza de café.

El tamaño influye en el resultado final. Si las bolitas son muy grandes, pueden dorarse por fuera y quedar frías o crudas en el centro. Las porciones pequeñas permiten una cocción más pareja.

PUBLICIDAD

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde entre 12 y 15 buñuelos de yuca, según el tamaño de cada unidad.

Puede servirse como entrada, acompañamiento, pasabocas o merienda. Para una reunión, la receta puede duplicarse sin cambiar el procedimiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los valores son aproximados para 1 buñuelo, sin contar la cantidad exacta de aceite absorbido durante la fritura.

Calorías: 120 kcal.

Proteínas: 3 g.

Carbohidratos: 15 g.

Grasas: 5 g.

Fibra: 1 g.

Sodio: 180 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los buñuelos de yuca saben mejor recién hechos, cuando la superficie todavía está crujiente.

Si sobran, guárdalos en un recipiente hermético dentro de la nevera por un máximo de 3 días. Para calentarlos, utiliza un horno o una freidora de aire durante 5 a 8 minutos. Evita recalentarlos en el microondas, porque pueden quedar blandos.

PUBLICIDAD

El resultado son unos buñuelos de yuca crujientes por fuera y suaves por dentro, perfectos para servir calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes congelar los buñuelos ya formados, pero sin freír. Colócalos separados en una bandeja y llévalos al congelador. Cuando estén firmes, pásalos a una bolsa hermética. Se conservan hasta 1 mes.

Para cocinarlos, no es necesario descongelarlos por completo. Fríelos a fuego medio para que el calor llegue al centro sin quemar la superficie.